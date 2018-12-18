Чемпионку Украины по карате признали лучшей студенткой страны

Финал Всеукраинского конкурса "Лучший студент Украины" прошел 16 декабря в Херсоне.

Студентка НЮУ им. Ярослава Мудрого София Дикая признана «Лучшим студентом Украины 2017-2018».

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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В конкурсе приняли участие представители ВУЗов из 13 регионов Украины. Жюри конкурса оценило творческие и научные достижения студентов в десяти номинациях.

На счету курсантки Института подготовки юридических кадров для СБУ НЮУ Софии Дикой - награды чемпионатов мира, Европы, Украины по каратэ и чемпионата мира по казацкому поединку, а также участие в социальном проекте «Гендерное равенство военнослужащих-женщин в правоохранительных органах».

Кроме того, харьковские студенты одержали победу еще в нескольких номинациях конкурса. Так, звание «Лучший студент-ученый Украины» получил Виталий Найда, а «Лучшим студентом-дизайнером Украины» признан Александр Сидоренко.