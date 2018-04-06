Некачественный ремонт во дворах подрядчики должны исправлять за свой счет - Кличко

В прошлом году в Киеве было отремонтировано 280 проездов и придомовых территорий.

Недостатки, выявленные на отремонтированных межквартальных проездах и придомовых территориях, подрядчики должны устранять за свой счет в соответствии с гарантийными обязательствами.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после инспекции ряда дворов Соломенского района, где после прошлогоднего ремонта снова появились ямы.

Мэр отметил, что благоустройство придомовых территорий и межквартальных проездов является важной задачей для столичной власти, несмотря на то, что ремонт на многих объектах не проводился десятилетиями.

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Активные работы по ремонту межквартальных проездов начались в столице с 2015 года. Кличко отметил, что за это время в городе отремонтировали более тысячи объектов - придомовых и межквартальных проездов.

В прошлом году в столице было отремонтировано 280 проездов и придомовых территорий. В то же время, отметил Кличко, зиму «пережили» не все отремонтированные объекты. И поэтому, подчеркнул он, подрядчики должны оперативно устранить выявленные недостатки, и за собственные средства.

«Компании, которые некачественно сделали ремонт, больше не будут подрядчиками. Мы не будем с ними работать. Но сейчас они должны отремонтировать покрытие в соответствии со стандартами. Если это не будет сделано, то мы будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы привлечь их к ответственности, потому что деньги за работу они получили», - подчеркнул Кличко.

В свою очередь, генеральный директор «Киевавтодора» Александр Густелев напомнил, что гарантийный срок при проведении ремонтных работ - 5 лет. «На все объекты - обязательный гарантийный срок. По каждому двору есть полная информация и мы заставим исправлять недостатки», - сказал он.