Рисовая лапша - популярный азиатский гарнир.

Рисовая лапша - это популярный в азиатский странах гарнир, который изготовляется из рисовой муки. Это тонкая, длинная и белая лапша с почти отсутствующим вкусом. Рисовая лапша хорошо вбирает в себя вкус соуса, мяса или овощей, с которыми она подается. Её можно добавлять в салаты или суп, или готовить в сковороде вок. Варить рисовую лапшу не нужно - она склеится в большой комок. Для её приготовления лапшу нужно залить кипятком на 5 минут или пожарить на сковороде в растительном масле.

Рисовая лапша с овощами

Рисовая лапша - 200 г.

Кабачок - 2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Болгарский перец - 1 шт.

Помидоры - 3 шт.

Чеснок - 4 зубчика.

Соль - 1 ч.л.

Черный молотый перец - 2 щепотки.

Масло растительное - 2 ст. л.

Овощи в рецепте можно заменить на любые другие по вкусу. Лук нарезать тонкими полукольцами, морковь - крупной соломкой. Кабачки нарезать тонкими ломтиками, перец - соломкой, помидоры нарезать кубиками. Чеснок мелко порубить. В глубокой сковороде нагреть растительное масло, положить лук с морковью и жарить до мягкости овощей. Затем добавить кабачок и обжаривать ещё пару минут. Положить в сковороду томаты и жарить 4 минуты. Затем добавить сладкий перец и томаты, жарить до готовности всех овощей.

Рисовую лапшу нарезать кухонными ножницами, выложить в кастрюлю и залить кипятком. Оставить под закрытой крышкой на 5 минут. Когда овощи приготовятся, добавить в сковороду готовую лапшу, посолить и поперчить. Перемешать лапшу с овощами, тушить 2 минуты и снять с огня.

Рисовая лапша с курицей и овощами с соевым соусом

Рисовая лапша - 200 г.

Куриное филе - 400 г.

Лук - 1 шт.

Морковь - 2 шт.

Сладкий перец - 1 шт.

Стручковая фасоль - 150 г.

Растительное масло - 4 ст.л.

Для соуса:

Соевый соус - 4 ст.л.

Чеснок - 1 зубчик.

Острый чили соус - 0.5 ч.л.

Мелко нарезанный имбирь - 2/3 ч.л.

Крахмал - 1 ч.л.

Вода - 2 ст.л.

Сахар - 1 ч.л.

Куриное филе нарезать небольшими полосками. Лук и сладкий перец порезать кубиком, морковь - крупными полосками, чеснок мелко порубить. В миске смешать все ингредиенты для соуса. Стручковую фасоль отварить до готовности и нарезать полосками примерно 3 см длиной. Лапшу залить кипятком на 5-7 минут и оставить под закрытой крышкой.

Разогреть в сковороде 2 ст.л растительного масла. Обжарить куриное филе до готовности. Готовое филе вынуть на тарелку. В оставшееся масло добавить все овощи и жарить 3 минуты на сильном огне, постоянно помешивая. Добавить к овощам куриное филе и фасоль и перемешать, тушить 2 минуты. Добавить в сковороду соус и жарить 1 минуту. Уменьшить огонь до среднего и положить в сковороду готовую лапшу, перемешать с мясом и овощами. Тушить 1 минуту и подавать к столу.

Рисовая лапша с морепродуктами

Лапша - 200 г.

Креветки - 100 г.

Мидии - 100 г

Перец болгарский -1 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 0,5 шт.

Чеснок - 1 зуб.

Подсолнечное масло - 1 ст. л.

Сок лимона - 2 ч. л.

Соевый соус - 5 ст. л.

Морепродукты залить двумя ложками соевого соуса и лимонным соком. Оставить мариноваться на 20 минут. Лапшу залить кипятком и оставить на 5 минут под закрытой крышкой. Лук, морковь, перец и чеснок нарезать тонкой соломкой. Обжарить лук на сковороде с растительным масло 2 минуты, добавить морковь, перец. Добавить морепродукты и обжаривать около 5-7 минут. Положить в сковороду лапшу и перемешать с другими ингредиентами, добавить остальной соевый соус и тушить 2 минуты.

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Автор: Екатерина Пулатова