Кукуруза в молоке получается нежной, сочной и очень мягкой.

Обычно, большинство людей в нашей стране варит кукурузу в воде с добавлением соли, иногда специй. Однако есть метод, который влюбляет в себя с первого раза. УНИАН расскажет, как вкусно сварить кукурузу с молоком и маслом.

Кукуруза вареная - рецепт на века

Ингредиенты:

4-6 початков кукурузы;

2 стакана молока 3.2% жирности;

120 грамм сливочного масла;

1 л воды;

соль, сахар - по щепотке.

Запоминайте, как вкусно сварить кукурузу с маслом, чтобы удивить близких.

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Кукуруза в молоке и масле готовится очень просто - сначала нужно очистить початки от листьев и вымыть их под проточной водой. Можно разломать или оставить целыми - это зависит от размеров самой кукурузы, а также емкости, в которой вы собираетесь ее варить.

В кастрюлю налить литр воды, довести до кипения на среднем огне, затем добавить молоко, сливочное масло, соль и сахар. Перемешать, в кипящую жидкость положить початки кукурузы. Чтобы вареная кукуруза получилась такой, как надо, важно следить за водой - она должна покрывать початки практически целиком. Время варки составляет 20 минут или дольше, в зависимости от состояния и возраста кукурузы. Когда блюдо будет готово, кастрюлю нужно накрыть крышкой и оставить на 10-15 минут - так кукуруза напитается молоком и будет еще вкуснее. Готовые початки достать шумовкой и подать к столу.

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