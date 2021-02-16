Капусту можно тушить как "соло", так и с мясом, сосисками, грибами, фасолью или черносливом.

Тушеная капуста – полезное и сытное блюдо, которое готовят как из свежей, так и из квашеной капусты. Также можно смешать их поровну: получится очень вкусно.

В зависимости от разных сочетаний, тушеная капуста каждый раз будет другой. Делать ее можно с мясом, грибами, рисом, фасолью или изюмом.

Тушеная капуста

Капуста белокочанная - 500 г

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Сливочное масло - 10 г

Растительное масло - 20 г

Мука пшеничная - 10 г

Томатная паста - 20 г

Петрушка - по вкусу

Соль - по вкусу

Нашинковать капусту тонкими брусочками, сложить в кастрюлю и залить водой. Посолить и отварить до полуготовности около 5-7 минут после закипания. Затем слить воду.

Читайте такжеСочная утка с яблоками: как запечь румяно-ароматную птицу в духовкеНарезать соломкой морковь и нашинковать лук. Бросить на сковороду, добавить сливочное масло и влить немного воды, тушить. Как только жидкость испарится, добавить томатную пасту и продолжить готовить на малом огне около минуты.

На сухой горячей сковороде подсушить муку. Затем в другой сосуд добавить воды в соотношении 1:2 и размешать.

Отваренную капусту отправить в сковороду с растительным маслом, добавить подготовленные овощи и протушить на малом огне 5-10 минут.

Ввести разбавленное муку и соль, продолжить тушить капусту до готовности.

В конце приготовления добавить в тушеную капусту петрушку. Дать блюду немного остыть, после чего его можно подавать к столу.

Тушеная капуста с картофелем и мясом

Капуста белокочанная - 300 г

Свинина - 300 г

Картофель - 400 г

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Помидор - 1 шт.

Чеснок - по вкусу

Паста томатная - 2 ст. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Специи, травы - по вкусу

Лук и морковь нарезать кубиками, спассеровать на растительном масле 5-7 минут.

Мясо нарезать небольшими кубиками, добавить к овощам и обжарить под крышкой 10 минут, помешивая. Посолить, поперчить, влить примерно 100 мл воды и тушить мясо под крышкой до полуготовности.

Тем временем нашинковать капусту. Добавить ее к мясу.

Нарезать картофель кубиками или пластиками. Выложить ее к капусте, влить примерно стакан воды. Посолить, поперчить, накрыть крышкой и тушить на среднем огне 15-20 минут.

Добавить томатную пасту и мелко нарезанный чеснок, перемешать и тушить 5 минут под крышкой.

В конце приготовления добавить нарезанные помидор и зелень. Выключить огонь и оставить под крышкой на 10 минут, чтобы вкус блюда стал более насыщенным.

Тушеная квашеная капуста с грибами

Капуста квашеная - 350 г

Шампиньоны - 200 г

Томатная паста - 70 г

Масло подсолнечное - 120 мл

Соль, перец - по вкусу

Вода - 400 мл

Шампиньоны нарезать тонкими пластинами, можно их не очень мельчить, ведь грибы очень уменьшатся во время тепловой обработки.

Мелко нарезать лук. Выложить его вместе с грибами на сковороду и обжарить на растительном масле. Посолить и поперчить.

Если хочется уменьшить кислотность капусты, то ее нужно заранее вымочить. Если же нет – то можно лишь раз ее промыть. Выложить капусту на дуршлаг.

Выложить капусту к грибам, влить воду (примерно 2 стакана) и добавить томатную пасту. Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне, помешивая, пока капуста не будет готова. Если нужно, то досолить.

Когда вода частично испарится, можно открыть сковороду, увеличить огонь, чтобы выпарить остальную часть воды. Затем добавить растительное масло и слегка поджарить капусту.

Тушеная капуста с яблоками

Капуста белокочанная - 1,7 кг

Свинина - 700 г

Лук репчатый - 1 шт.

Яблоко (крупные, кислые или кисло-сладкие) - 2 шт.

Соевый соус (сладкий) - 4 ст. л.

Приправа (для суши) - 1 ст. л.

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Чернослив - 70 г

Капусту тонко нашинковать, сложить в глубокую миску, полить соевым соусом и перетереть руками до мягкости.

Читайте такжеВкусный и нежный пирог: как приготовить замечательную выпечку на кислом молокеСвинину нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить и обжарить на растительном масле вместе с луком, порезанным полукольцами. Жарить до побеления мяса, внутри оно останется сырым.

Переложить мясо в чугунный котелок. А в масле, на котором оно жарилось, немножко обжарить кусочки яблок.

Затем переложить поджаренные яблоки сверху на мясо, немного поперчить. Сверху положить чернослив без косточек, нарезанный на небольшие кусочки.

В остатках жира на сковороде, помешивая, обжарить капусту, примерно 5-7 минут.

Переложить капусту к мясу, сбрызнуть уксусом для суши, посолить и поперчить. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне 30-40 минут.

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Автор: УНИАН