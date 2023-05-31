Гуманитарную помощь получает огромное количество украинцев, но иногда бывает так, что некоторые продукты остаются. Зачастую, это связано с тем, что люди имеют возможность покупать еду, а не питаться одной "гуманитаркой". Из-за в этого в крупах и макаронах могут завестись личинки насекомых. УНИАН расскажет, как сделать простые блюда из макарон, консервов или крупы, чтобы они не пропали.
Жаркое из тушенки
Если у вас в гуманитарном наборе есть тушенка, можете приготовить из нее шикарное второе блюдо.
Ингредиенты:
- один килограмм картофеля;
- полкило тушенки;
- один репчатый лук;
- одна морковь;
- пару зубчиков чеснока;
- пару чайных ложек томатной пасты;
- несколько лавровых листьев;
- соль и перец по вкусу;
- две столовых ложки растительного масла;
- зелень.
Картофель нужно почистить, помыть, нарезать произвольными кусками и выложить в глубокую емкость. Залить водой и варить до закипания. Когда это произойдет, посолить и доготавливать картошку под крышкой в течение получаса. Лук и морковь нарезать кубиками, высыпать на сковороду, жарить 10 минут.
Добавить тушенку и томатную пасту, перемешать, снова жарить 5 минут. Когда картошка сварится, выложить ее к тушенке с овощами, приправить перцем, солью и лавровым листом. Тушить 7 минут, потом выключить огонь и держать блюдо под крышкой еще 10 минут, чтобы оно настоялось. Потом можно подавать к столу, украсив зеленью.
Макароны с помидорами по-итальянски
Даже из макаронных изделий, полученных в гуманитарном наборе, можно сделать великолепный ужин - для этого не обязательно покупать дорогие сорта.
Ингредиенты:
- четыреста грамм макаронов;
- пять томатов;
- один репчатый лук;
- две столовых ложки растительного масла;
- три зубчика чеснока;
- петрушка;
- двести мл воды;
- соль, перец.
Лук почистить, мелко нашинковать, чеснок раздавить. Помидоры обдать кипятком, затем снять с них кожицу и нарезать мякоть кубиками. На сковороде, смазанной растительным маслом, обжарить лук до золотистого цвета. Добавить к нему томаты и чеснок, снова жарить 5-7 минут. Всыпать макароны, перемешать, посолить, поперчить, влить 2 стакана кипятка, накрыть крышкой и тушить на минимальном огне до готовности. Когда макароны будут готовы, всыпать измельченную петрушку, снова накрыть блюдо крышкой и оставить на 4-5 минут настаиваться.
Простой рецепт овсяного печенья
Если вы не знаете, что можно приготовить из овсяных хлопьев, кроме каши, то рекомендуем этот рецепт десерта - получается даже у новичков!
Ингредиенты:
- двести грамм овсяных хлопьев;
- один банан;
- горсть изюма;
- две столовых ложки растительного масла;
- одна столовая ложка сахара;
- соль;
- половина чайной ложки разрыхлителя.
Банан поломать или порезать на несколько частей, размять вилкой до состояния пюре. Влить растительное масло, всыпать сахар, перемешать. В отдельную миску высыпать овсяные хлопья и все сыпучие ингредиенты. Порциями добавить в банановое пюре, перемешивать сначала вилкой, а потом руками. Если вам покажется, что масса слишком сухая, можете влить немного воды. В последнюю очередь добавить распаренный изюм и разрыхлитель, снова перемешать.
Противень для выпечки застелить бумагой, мокрыми руками сформировать из теста шарики, выложить их на деко. Придавить каждую заготовку стаканом, чтобы получились плоские лепешки. Выпекать печенье в предварительно разогретой духовке 20-30 минут при 170 градусах.