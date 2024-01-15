Рассказываем, как правильно сделать ленивые голубцы - рецепт в духовке и на сковороде.

Гастрономические волны новых экстравагантных вкусов и техник приготовления все чаще и чаще разрывают каноны и представления о кулинарии современности. И это не удивительно, ведь в современном мире уже не осталось совершенно ничего, что нельзя было бы каким нибудь образом приготовить, и точно так же, каким нибудь образом съесть.

УНИАН расскажет, как приготовить ленивые голубцы идеально.

Самые вкусные голубцы - рецепт фарша

Еда, а уж тем более, блюда, совершенно перестали вписываться в привычные рамки, теперь пища стремится к "умному" разделению, порой кажущегося совершенно экстремальным. Но задавая самим себе вопрос о действительно вкусной еде, мы ненароком возвращаемся в наше беззаботное и уютное детство.

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Для того чтобы ленивые голубцы получились именно такими, как во времена беззаботной юности, постарайтесь отнестись к готовке внимательно, и у вас получится невероятно вкусное блюдо.

Ингредиенты:

0.5 кг говяжьего фарша

1 средняя луковица

1 средняя морковь

200 г подготовленного (промытого, пропаренного) круглого риса

400 г белокочанной капусты

1 яйцо

1 зубчик чеснока

соль, специи по вкусу

Записывайте, как приготовить голубцы, а точнее фарш для них по этому рецепту.

В большой посуде смешайте фарш, яйцо, и предварительно пассированный лук и морковь, хорошо перемешайте, добавьте чеснок, посолите и добавьте специи. Отдельно от фарша, предварительно проварите листья капусты несколько минут, пока они не станут мягкими. Если же у вас капуста молодая, тогда листья достаточно будет слегка ошпарить кипятком, этого хватит.

Охладите капусту и нарежьте мелкими кусочками, так чтобы с фаршем они имели однородную структуру, Еще раз тщательно перемешайте, и вуаля, фарш на ленивые голубцы готов!

Далее предлагаем вам несколько методов приготовления, каждый из которых однозначно не оставит вас равнодушными.

Ленивые голубцы в сковороде

Сформируйте из фарша небольшие биточки продолговатой формы, и выкладывайте их вплотную друг к другу на раскаленную сковороду с предварительно добавленным маслом. Обжарьте голубцы до появления золотистой корочки с обеих сторон, после чего добавьте небольшой кусочек сливочного масла и доведите под крышкой до готовности, на слабом огне приблизительно 15-20 минут. Сервируйте голубцы сметанным или томатным соусом, и подавайте на стол.

Ленивые голубцы в духовке

Возьмите форму с широкими краями, смажьте ее дно и бортики подсолнечным маслом, выкладывайте голубцы таким же методом, как и при приготовлении на сковороде, и ставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. После получаса, достаньте голубцы и добавьте небольшой кусочек сливочного масла, оставьте их настояться в духовке еще 15 минут, и голубцы готовы. Голубцы в духовке отличаются от жареных своим непревзойденным ароматом, и отлично сочетаются со сметанными и сливочными соусами.

Ленивые голубцы в кастрюле

Сформируйте биточки и выложите их на дно кастрюли ровным слоем, добавьте 100 мл кипятка и поставьте на малый огонь, следите, чтобы вода не выкипела, добавляйте ее по необходимости. Сколько тушить голубцы - вам подскажут вкусовые рецепторы, если хотите мягче, подержите на плите 30-35 минут, если хотите поплотнее, вполне хватит и 20. Как готовить голубцы таким методом, разобраться проще всего, ведь он не требует особой сноровки в умении обращаться со сковородой.

Теперь то, как готовить голубцы, для вас не проблема, и это значит что вы можете пробовать все новые и новые рецепты, и даже выдумать свой. Кто знает, возможно именно вы раскроете своей семье главный секрет, как приготовить ленивые голубцы, покоряющие сердца.

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