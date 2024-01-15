Гастрономические волны новых экстравагантных вкусов и техник приготовления все чаще и чаще разрывают каноны и представления о кулинарии современности. И это не удивительно, ведь в современном мире уже не осталось совершенно ничего, что нельзя было бы каким нибудь образом приготовить, и точно так же, каким нибудь образом съесть.
- Самые вкусные голубцы - рецепт фарша
- Ленивые голубцы в сковороде
- Ленивые голубцы в духовке
- Ленивые голубцы в кастрюле
УНИАН расскажет, как приготовить ленивые голубцы идеально.
Самые вкусные голубцы - рецепт фарша
Еда, а уж тем более, блюда, совершенно перестали вписываться в привычные рамки, теперь пища стремится к "умному" разделению, порой кажущегося совершенно экстремальным. Но задавая самим себе вопрос о действительно вкусной еде, мы ненароком возвращаемся в наше беззаботное и уютное детство.
Для того чтобы ленивые голубцы получились именно такими, как во времена беззаботной юности, постарайтесь отнестись к готовке внимательно, и у вас получится невероятно вкусное блюдо.
Ингредиенты:
- 0.5 кг говяжьего фарша
- 1 средняя луковица
- 1 средняя морковь
- 200 г подготовленного (промытого, пропаренного) круглого риса
- 400 г белокочанной капусты
- 1 яйцо
- 1 зубчик чеснока
- соль, специи по вкусу
Записывайте, как приготовить голубцы, а точнее фарш для них по этому рецепту.
В большой посуде смешайте фарш, яйцо, и предварительно пассированный лук и морковь, хорошо перемешайте, добавьте чеснок, посолите и добавьте специи. Отдельно от фарша, предварительно проварите листья капусты несколько минут, пока они не станут мягкими. Если же у вас капуста молодая, тогда листья достаточно будет слегка ошпарить кипятком, этого хватит.
Охладите капусту и нарежьте мелкими кусочками, так чтобы с фаршем они имели однородную структуру, Еще раз тщательно перемешайте, и вуаля, фарш на ленивые голубцы готов!
Далее предлагаем вам несколько методов приготовления, каждый из которых однозначно не оставит вас равнодушными.
Ленивые голубцы в сковороде
Сформируйте из фарша небольшие биточки продолговатой формы, и выкладывайте их вплотную друг к другу на раскаленную сковороду с предварительно добавленным маслом. Обжарьте голубцы до появления золотистой корочки с обеих сторон, после чего добавьте небольшой кусочек сливочного масла и доведите под крышкой до готовности, на слабом огне приблизительно 15-20 минут. Сервируйте голубцы сметанным или томатным соусом, и подавайте на стол.
Ленивые голубцы в духовке
Возьмите форму с широкими краями, смажьте ее дно и бортики подсолнечным маслом, выкладывайте голубцы таким же методом, как и при приготовлении на сковороде, и ставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. После получаса, достаньте голубцы и добавьте небольшой кусочек сливочного масла, оставьте их настояться в духовке еще 15 минут, и голубцы готовы. Голубцы в духовке отличаются от жареных своим непревзойденным ароматом, и отлично сочетаются со сметанными и сливочными соусами.
Ленивые голубцы в кастрюле
Сформируйте биточки и выложите их на дно кастрюли ровным слоем, добавьте 100 мл кипятка и поставьте на малый огонь, следите, чтобы вода не выкипела, добавляйте ее по необходимости. Сколько тушить голубцы - вам подскажут вкусовые рецепторы, если хотите мягче, подержите на плите 30-35 минут, если хотите поплотнее, вполне хватит и 20. Как готовить голубцы таким методом, разобраться проще всего, ведь он не требует особой сноровки в умении обращаться со сковородой.
Теперь то, как готовить голубцы, для вас не проблема, и это значит что вы можете пробовать все новые и новые рецепты, и даже выдумать свой. Кто знает, возможно именно вы раскроете своей семье главный секрет, как приготовить ленивые голубцы, покоряющие сердца.