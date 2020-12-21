Известный одесский ресторатор и владелец заведений "Дача", "Тавернетта", "Пан-пицца" и сети кафе "Компот" Савва Либкин регулярно делится собственными рецептами блюд. Ресторатор рассказал, как готовить праздничную утку с яблоками, которую можно увидеть на новогоднем столе. Из-за высокой стоимости утиного мяса и множества тонкостей его приготовления это блюдо не готовят каждый день. Однако на праздничном столе оно смотрится очень аппетитно и торжественно. Готовить утку рекомендуется в специальной посуде - чугунной утятнице.
Праздничная утка с яблоками
На 6 порций:
- Домашняя утка весом 2 кг - 1 шт.
- Куриный бульон - 250 мл.
- Яблоки сорта "Антоновка" - 1 шт.
- Сливочное масло - 150 г.
- Мука - 2 ст.л.
- Майоран - 1 ч.л.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Соль - 1 ст.л.
- Черный перец - 0.5 ст.л.
Утку выпотрошить, помыть и вытереть досуха. Натереть мукой и слегка опалить над газовой конфоркой со всех сторон. Затем опять помыть и высушить. Смешать соль с перцем и натереть утку снаружи и изнутри. Внутрь также добавить майоран. Яблоки очистить от кожуры, удалить семена, нарезать дольками. Посолить и поперчить яблоки и уложить внутрь утки вместе с двумя листиками.
Читайте такжеГорячие алкогольные напитки: как согреться в зимние праздникиЗашить утку кулинарной ниткой. Поместить птицу в утятницу со сливочным маслом и обложить остальными дольками яблок. Нагреть духовку до температуры до 220 °С и выпекать утку 1 час. Через час вылить на утку стакан куриного бульона, закрыть духовку и уменьшить температуру до 160 °С. Запекать еще 1 час.
Периодически поливать её выделившимся жиром. После приготовления разрезать утку ножницами и удалить нитки. Яблоки к Новому году также можно заменить айвой. Перед подачей птицы на стол её нужно красиво разделать: смотрите как это сделать в видео по ссылке.
Смотрите видео: что готовят на Новый год в разных странах
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