Печень можно жарить, тушить, сделать из нее запеканку, паштет или котлеты

Свиную печень используют в приготовлении многих вкусных и полезных блюд. Печень можно жарить, тушить, сделать из нее запеканку, паштет или котлеты. Перед приготовлением свиной печени, ее следует вымочить в воде или молоке.

Печень с грибами и луком

Печень свиная - 500 г

Шампиньоны - 250 г

Растительное масло - 100 мл

Мука пшеничная - 3 ст. л.

Соль, перец черный - по вкусу

Лук репчатый (средний) - 1 шт.

Бульон (количество приблизительное) - 100 мл

Лук нарезать кольцами, полукольцами или мелко. Обжарить его на растительном масле до красивого янтарного цвета, но не до сухости.

Читайте такжеАппетитный запеченный хек: как приготовить вкусную рыбу в духовкеНа другой сковородке обжарить на сильном огне целые мелкие шампиньоны, чтобы они максимально сохранили сочность. Когда грибы остынут, более крупные порезать на четвертинки, совсем маленькие – оставить целыми.

Печень промыть и нарезать небольшими кусочками, жилистые участки удалить. Для более нежного вкуса перед тем печень можно замочить в смеси молока и воды 1:1 со щепоткой соли. Затем ее обязательно просушить бумажным полотенцем.

Нарезанную печень хорошо присыпать мукой и перемешать, чтобы каждый кусочек был ею покрыт. На сковороде разогреть растительное масло и выложить жарить печень. Жарить печень на сильном огне, не накрывая крышкой, около 10 минут, постоянно помешивая.

В сотейник выложить лук, грибы и печень. Посолить и поперчить, часть соли по желанию можно заменить соевым соусом. Залить бульоном (или водой) и оставить тушиться под крышкой на медленном огне около 5-15 минут. Если печень молодого животного, то она будет тушиться меньше.

Печень под сметанным соусом

Свиная печень - 350 г

Сметана - 150 г

Лук репчатый - 1 шт.

Соль - 0,5 - 1 ч. л.

Печень зачистить от пленок и желчных путей. Можно также предварительно вымочить ее в воде или в молоке.

Лук очистить от шелухи и хорошо помыть, нарезать его полукольцами.

Печень порезать ломтиками, толщиной примерно в сантиметр. На сковороду с разогретым маслом выложить печень, обжаривать ее несколько минут до образования румяной корочки. Жарить долго не нужно, потому что печень станет жесткой.

Затем добавить лук и немного протушить, чтобы он стал мягким и прозрачным. Залить все сметаной, посолить и томить на слабом огне под крышкой до готовности, примерно 25 минут.

Печеночная запеканка с рисом в духовке

Печень свиная - 300 г

Рис - 100 г

Молоко - 60 г

Морковь - 1 шт.

Яйца - 1 шт.

Манка - 2 ст. л.

Растительное масло - 0,5 ч. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Морковь хорошо помыть и очистить. Очищенную морковь нарезать небольшими кубиками. Можно натереть ее на крупной терке или нарезать соломкой.

Читайте такжеСочный подчеревок в духовке: как приготовить ароматное запеченное сало с прослойками мясаРис положить варить до полуготовности. Затем слить с него воду.

Из печени удалить пленки, хорошо промыть водой, лишнюю воду стряхнуть. Нарезать ее небольшими кусочками. Перемолоть ее в чаше блендера или через мясорубку до однородного состояния.

К печени добавить рис, морковь, молоко, яйцо, манную крупу, черный молотый перец и соль. Должна получиться однородная вязкая масса. Хорошо ее перемешать. Если смесь слишком жидкая, можно досыпать немного манки. Если же густоватой, то долить немного молока.

Форму для выпечки смазать растительным маслом, выложить в нее печеночную массу и разровнять.

Отправить запеканку в разогретую до 180°С духовку. Запекать до готовности, ориентируясь на свою духовку, примерно 30 минут. Если она начнет подгорать сверху, то прикрыть листом фольги.

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Автор: УНИАН