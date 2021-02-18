Известный одесский ресторатор, собственник заведений "Дача", "Тавернетта" и сети кафе "Компот" Савва Либкин показал и рассказал, как приготовить равиоли с курицей в сливочном соусе. Равиоли - это известное итальянское мучное блюдо с начинкой, напоминающее пельмени. Впервые равиоли упоминаются в итальянской литературе еще в XIII веке, а само слово происходит от итальянского "riavvolgere" и означает "обернуть".
Равиоли с курицей в сливочном соусе
- Тесто для пасты - 300 г.
- Цыпленок - 1 кг.
- Сливочное масло 82% - 150 г.
- Сливки 30% - 150 г.
- Запеченный красный сладкий перец.
- Пармезан - 40 г.
- Шалфей - 4-5 листиков.
- Куриный бульон - 100 мл.
- Растительное масло - 40 мл.
- Соль, перец.
Разделить цыпленка и отделить филейные кусочки. Обжариваем мясо на сковороде. Солим, перчим. Ножом измельчаем курицу. Высыпаем в миску мясо, добавляем половину пармезана, 100 г сливочного масла, сливки, соль, перец. Перемешиваем. Раскатываем тесто и посыпаем сверху мукой. Тесто должно быть очень тонким. Выкладываем начинку шариками на тесто.
Яйцо взбить и промазать тесто между фаршем. Накрыть вторым пластом теста. Специальной формой сформировать равиоли - смотрите в видео как это сделать. Варить равиоли в кипящей воде. Для соуса разогреть в сковороде сливочное масло, добавить шалфей, соль, куриный бульон, 50 г пармезана и сливок. Сваренные равиоли всыпать в соус.
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