Куриные фрикадельки получаются очень сочными, если соблюдать несколько хитростей.

Фрикадельки из куриного фарша мы готовим достаточно часто из-за доступности цен на курицу. Многие ошибочно считают, что такое блюдо получится сухим и пресным. Но если знать несколько хитростей, то мясные шарики получатся нежными, сочными и плотными. А в сочетании с ароматным соусом куриные фрикадельки превращаются в кулинарный шедевр.

Куриные фрикадельки - рецепт с подливой

Чтобы фрикадельки из курицы получились по-настоящему сочными, используйте два вида филе - из грудинки и из бедра.

Ингредиенты:

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куриное филе большое - 1 шт.;

куриные бедра или голени - 2 шт.;

томатный сок - 300 мл;

подсолнечное масло - 3 стол. л.;

хлебные крошки - 50 г;

зелень по вкусу;

мука - 2 стол. л.;

специи по вкусу - кориандр, паприка, молотый перец, мускатный орех;

сахар - 1 чайн. л.

Чтобы сделать сочные фрикадельки, к фаршу из куриного филе подмешайте фарш из голени, спины или бедер курицы. Смешайте два вида фарша и всыпьте немного сухих хлебных крошек (или панировочных сухарей), а также измельченную зелень. Яйца, лук и молоко добавлять не обязательно - блюдо и так будет держать форму.

Оставьте фарш на 10 минут, чтобы хлеб размок. После этого можно приступать к лепке фрикаделек. Каждый шарик обваляйте в муке влажными руками.

В сковородке разогрейте подсолнечное масло и выложите все фрикадельки одновременно. Жарьте с каждой стороны по 2-3 минуты до появления румяной корочки. Затем влейте в сковороду томатный сок, добавьте соль и специи, а также 1 чайную ложку сахара. У подливки появится приятный кисло-сладкий вкус. Сначала соус будет жидким, но потом из-за муки загустеет. Тушите фрикадельки в томатном соусе 15 минут, периодически переворачивая и поливая шарики.

Если нет томатного сока - можно смешать 400 мл воды и 2 столовые ложки томатной пасты. Также можно измельчить в пюре несколько крупных помидоров и разбавить водой.

На гарнир к блюду хорошо подходят картофельное пюре, булгур, кус-кус. Подливу для фрикаделек можно менять по своему вкусу - добавить свежий базилик, чеснок или вино, заменить на сметану или загустить крахмалом.

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