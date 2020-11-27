Запеченное мясо птицы прекрасно сочетается с разнообразными соусами.

Аппетитные куриные бедрышки с хрустящей корочкой, запеченные в духовке – это невероятно вкусно! К тому же их совсем несложно готовить.

Вкусное блюдо для обеда или ужина можно приготовить с овощами, в общем подавать с любым гарниром на собственный вкус. Сочное мясо птицы прекрасно сочетается с соусом из сметаны, томатной пасты или горчицы.

Запеченные куриные бедрышки

Куриные бедра - 8 штук

Крупная нейодированная соль - 2 ч. л.

Молотый черный перец - щепотка

Тимьян - ч. л. без горки

Растительное масло - 2 ст. л. (лучше оливковое)

Первым делом нужно отрезать с окорочков все "некрасивые" части. Обрезать изнутри кожу так, чтобы она выглядела аккуратно на бедре.

Читайте такжеНежный паштет из куриной печени: как приготовить вкусную закускуСмешать соль, перец и тимьян.

Выложить окорочка на противень, посыпать сверху смесью.

Перевернуть кусочки и посыпать с другой стороны. Следует хорошо втирать смесь со всех сторон окорочков, хорошо их ею посыпать.

Сверху полить маслом. Хорошо втереть его со всех сторон.

Разложить все окорочка кожей вверх так, чтобы между кусочками было расстояние. Расправить сверху кожу, чтобы она красиво поджарилась.

Отправить противень в духовку, предварительно разогретую до 210°С. Через 10 минут смазать кисточкой окорочка вытопившимся жиром и уменьшить температуру до 180°С. Смазывать окорочка надо жиром еще дважды через 10 минут и еще раз через 5 минут. Всего они будут готовиться 35 минут.

Далее включите верхний гриль на максимальную температуру. Поднять противень на верхнюю полку и запекать окорочка еще 2 минуты. Следует внимательно следить, чтобы не сжечь их. Достать окорочка или дать им постоять еще минуту.

Куриные бедра с сыром под чесночным соусом

Куриные бедра - 1 кг (6 шт.)

Сыр твердый - 120 г

Сметана - 3 ст. л.

Майонез - 3 ст. л.

Чеснок - 3 зубчика

Соль - 0,5 ч. л.

Приправа для курицы - 1 ч. л.

Перец молотый (смесь перцев) - по вкусу

Укроп свежий - 2-3 веточки

Растительное масло (для смазывания формы) - 2 ст. л.

Включить духовку, чтобы разогревалась до 200°С. Форму для запекания застелить фольгой и смазать ее маслом.

Куриные окорочка промыть и высушить бумажным полотенцем. Выложить их в форму кожей вверх. Посолить мясо со всех сторон и натереть смесью специй для курицы.

Твердый сыр нарезать тонкими пластинами.

Аккуратно отделить кожу от окорочка. Выложить несколько пластин сыра на мясо и накрыть куриной кожей. Так же подготовить остальные окорочка.

Укроп промыть, обсушить и мелко нарезать. Чеснок очистить и измельчить.

Для чесночного соуса смешать в глубокой миске майонез, сметану, смесь перцев, укроп и чеснок. Ложкой перемешать все компоненты в густой однородный соус.

Нанести по 1 чайной ложке с горкой соуса на каждый кусочек курицы и размазать по всей поверхности.

Запекать куриные бедра в разогретой духовке в течение 40 минут. Если мясо сверху быстро зарумянилось – стоит накрыть его фольгой. Готовность проверять, проткнув ножом самый толстый кусочек окорочка: если вытекает прозрачный сок, то курица готова.

Куриные бедрышки в горчичном маринаде

Куриные бедра - 4 шт.

Чеснок - 4 зубца

Соевый соус - 2 ст. л.

Горчица крепкая - 1 ч. л.

Подсолнечное масло - 3 ст. л.

Приправа карри - 1 ч. л.

Семена кунжута - 1 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Приготовление маринада. В небольшой миске соединить соевый соус, крепкую горчицу, приправу карри и растительное масло без запаха. Одну столовую ложку масла оставить для добавления в фольгу.

Читайте такжеАппетитные мясные тефтели с рисом: как приготовить сытное блюдоДобавить зубчики чеснока. Перемешать приготовленный маринад.

Куриные бедра посолить и поперчить.

Смазать их приготовленным маринадом и оставить в таком виде на несколько часов.

Два пласта алюминиевой фольги разложить на столе крест-накрест блестящей стороной внутрь. Выложить в середину фольги окорочка с маринадом. Сюда же влить остатки столовую ложку подсолнечного масла.

Герметично завернуть оба пласта. Выложить их в форму или на противень, налить стакан воды. Отправить запекаться в духовку около 35-40 минут. Для больших бедер или старой птицы время запекания будет большим.

Чтобы получить поджаренные окорочка, фольгу развернуть и запекать в открытом виде до образования корочки – 15-20 минут. Сверху посыпать окорочка кунжутом.

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Автор: УНИАН