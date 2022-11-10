Курица с картошкой - идеальное сочетание, которое невозможно испортить.

Запеченная курица с картошкой - идеальное блюдо, которое понравится абсолютно каждому. Курицу с картошкой можно запечь целую или частями. Чтобы мясо было сочным, его рекомендуется завернуть в фольгу - тогда вся влага останется внутри курицы.

Куриные бедра с картошкой и овощами в духовке

Куриные бедра - 8 шт.

Картошка - 5 шт.

Помидоры - 200 г.

Лук - 1 большая луковица или 2 маленьких.

Чеснок - 6 зубчиков.

Сок 1 лимона.

Горчица мягкая - 2 ч.л.

Мед - 2 ст.л.

Сушеное орегано - 1 ст.л.

Паприка - 2 ч.л.

Подсолнечное масло - 1 ст.л.

Куриный бульон - 250 мл (можно из кубика).

Чеснок раздавить и смешать с лимонным соком, горчицей, мёдом, орегано, паприкой, маслом, солью и перцем. Набор специй приблизительный - вы можете использовать другие приправу по вкусу. Соусом полить бёдрышки и поставить в холодильник на 5 часов для маринования.

Картошку почистить и нарезать крупными кусочками, лук - четвертинками. Помидоры нарезать четвертинами (если используете черри, то нарезать не нужно). В форму для запекания выложить картошку, затем лук, помидоры и курицу. Посыпать солью и перцем, залить бульоном. Плотно накрыть форму фольгой. Выпекать 20 минут при 180°. Затем снять фольгу и запекать ещё 35 минут.

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Куриное филе с картошкой и грибами в духовке

Куриное филе - 800 г.

Картошка - 800 г.

Лук - 2 шт.

Твердый сыр - 150 г.

Соль, перец, специи по вкусу.

Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Майонез - 3 ст.л.

Картошку и курицу нарезать одинаковыми средними кусочками, лук мелко порубить. Сыр натереть на крупной терке. Для этого рецепта хорошо подходят сыры моцарелла или сулугуни. Курицу перемешать руками со специями, солью и перцем.

Форму для запекания смазать маслом. Выложить в форму слоями курицу, лук и картошку. Сверху смазать майонезом и посыпать сыром. Запекать 50 минут при 180°.

Курица с картошкой и сметаной в горшочках

Куриные окорочка или крылышки - 500 г.

Картошка - 6 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Сметана - 3 ст.л.

Вода - 250 г.

Сушеные травы - 1 ч.л.

Соль, перец, специи по вкусу.

Курицу нарезать крупными кусочками, картошку - средними, а лук и морковь мелко порубить. Смешать сметану, сушеную зелень, соль, молотый перец и пару ложек воды. В горшочки выложить на дно половину картошки, затем курицу, морковку с луком и остальную картошку. Посолить, залить сметанным соусом и водой. Накрыть горшочки крышками и запекать 60 минут при 200°.

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