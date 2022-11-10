Запеченная курица с картошкой - идеальное блюдо, которое понравится абсолютно каждому. Курицу с картошкой можно запечь целую или частями. Чтобы мясо было сочным, его рекомендуется завернуть в фольгу - тогда вся влага останется внутри курицы.
Куриные бедра с картошкой и овощами в духовке
- Куриные бедра - 8 шт.
- Картошка - 5 шт.
- Помидоры - 200 г.
- Лук - 1 большая луковица или 2 маленьких.
- Чеснок - 6 зубчиков.
- Сок 1 лимона.
- Горчица мягкая - 2 ч.л.
- Мед - 2 ст.л.
- Сушеное орегано - 1 ст.л.
- Паприка - 2 ч.л.
- Подсолнечное масло - 1 ст.л.
- Куриный бульон - 250 мл (можно из кубика).
Чеснок раздавить и смешать с лимонным соком, горчицей, мёдом, орегано, паприкой, маслом, солью и перцем. Набор специй приблизительный - вы можете использовать другие приправу по вкусу. Соусом полить бёдрышки и поставить в холодильник на 5 часов для маринования.
Картошку почистить и нарезать крупными кусочками, лук - четвертинками. Помидоры нарезать четвертинами (если используете черри, то нарезать не нужно). В форму для запекания выложить картошку, затем лук, помидоры и курицу. Посыпать солью и перцем, залить бульоном. Плотно накрыть форму фольгой. Выпекать 20 минут при 180°. Затем снять фольгу и запекать ещё 35 минут.
Куриное филе с картошкой и грибами в духовке
- Куриное филе - 800 г.
- Картошка - 800 г.
- Лук - 2 шт.
- Твердый сыр - 150 г.
- Соль, перец, специи по вкусу.
- Подсолнечное масло - 2 ст.л.
- Майонез - 3 ст.л.
Картошку и курицу нарезать одинаковыми средними кусочками, лук мелко порубить. Сыр натереть на крупной терке. Для этого рецепта хорошо подходят сыры моцарелла или сулугуни. Курицу перемешать руками со специями, солью и перцем.
Форму для запекания смазать маслом. Выложить в форму слоями курицу, лук и картошку. Сверху смазать майонезом и посыпать сыром. Запекать 50 минут при 180°.
Курица с картошкой и сметаной в горшочках
- Куриные окорочка или крылышки - 500 г.
- Картошка - 6 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Сметана - 3 ст.л.
- Вода - 250 г.
- Сушеные травы - 1 ч.л.
- Соль, перец, специи по вкусу.
Курицу нарезать крупными кусочками, картошку - средними, а лук и морковь мелко порубить. Смешать сметану, сушеную зелень, соль, молотый перец и пару ложек воды. В горшочки выложить на дно половину картошки, затем курицу, морковку с луком и остальную картошку. Посолить, залить сметанным соусом и водой. Накрыть горшочки крышками и запекать 60 минут при 200°.