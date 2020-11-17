Такие котлетки будут хороши с картофельным пюре, кашами или макаронами на обед или на ужин.

Печень - один из самых полезных продуктов. Она содержит огромное количество питательных веществ и минералов для нашего организма. Из нее, в частности, можно приготовить очень вкусные котлеты.

Нежные и сытные печеночные котлеты с легкостью разнообразят рацион, когда привычные котлеты, куриные ножки и стейки уже надоели.

Подавать такие котлетки можно практически с любым гарниром на выбор: хорошо подойдут они с картофельным пюре, кашами или макаронами на обед или на ужин. А можно и как закуску с хлебом и любимым соусом.

Котлеты из куриной печени

Печень куриная - 500 г

Картофель (отварной в мундирах) - 2 шт.

Морковь (отварная) - 4 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Яйцо куриное - 1 шт.

Мука - 2-3 ст. л.

Специи

Куриную печень измельчить в мясорубке. Лук нарезать небольшими ломтиками, тоже измельчить с помощью мясорубки.

Читайте такжеАроматная гречка с грибами: как приготовить сытное блюдоПеремолоть также отваренную заранее морковь. Вареный картофель перекрутить в фарш. Все вышеуказанное нужно хорошо перемешать. Добавить соль и специи.

Добавить в фарш яйцо. Всыпать муку. Если добавить больше картофеля, то муки не нужно.

Фарш снова хорошо перемешать и жарить котлеты на масле, наливая каждую порцию ложкой, поскольку фарш полужидкий. Хорошо прожарить котлеты, чтобы мясо внутри не оставалось сырым.

Котлеты из говяжьей печени

Печень говяжья - 500 г

Рис - 100 г

Мука пшеничная - 200 г

Специи (соль, перец черный молотый) - по вкусу

Масло растительное (для жарки)

Чеснок - 5-6 зубчиков

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Отварить рис до готовности.

Пропустить через мясорубку (блендер) печень, лук, морковь и чеснок. Добавить в фарш отварной рис. Посолить и поперчить.

Добавить муку. Фарш должен получится густым - более густым, чем на оладьи.

Жарить котлеты на растительном масле. Выкладывать на сковороду столовой ложкой. Обжарить печеночные котлеты с обеих сторон.

Котлеты из свиной печени

Печень свиная - 500 г

Сало свежее - 150-200 г

Мука - 3 ст. л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Лук репчатый (крупный) - 1 шт.

Чеснок сушеный - 1 ч. л.

Масло для жарки

Свиную печень нарезать кусками и вымочить ее 2 часа на немного подсоленной воде. Затем печень обсушить бумажным полотенцем.

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Печень вместе с салом и луком перекрутить на мясорубке.

Добавить сырое яйцо, посолить фарш и поперчить. Все тщательно перемешать, добавить сушеный чеснок и всыпать муку.

Еще раз фарш тщательно перемешать. Тесто для печеночных котлет получится достаточно густым.

Разогреть на сковороде масло, выложить ложкой печеночный фарш. Жарить на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Важно не пережарить.

Выложить котлеты в кастрюльку, довести их до готовности в микроволновке на максимальной мощности в течение 3-4 минуты или в разогретой до 180°С духовке в течение 7-10 минут.

Готовые печеночные котлеты подать к столу в горячем виде.

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Автор: УНИАН