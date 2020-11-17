Печень - один из самых полезных продуктов. Она содержит огромное количество питательных веществ и минералов для нашего организма. Из нее, в частности, можно приготовить очень вкусные котлеты.
Нежные и сытные печеночные котлеты с легкостью разнообразят рацион, когда привычные котлеты, куриные ножки и стейки уже надоели.
Подавать такие котлетки можно практически с любым гарниром на выбор: хорошо подойдут они с картофельным пюре, кашами или макаронами на обед или на ужин. А можно и как закуску с хлебом и любимым соусом.
Котлеты из куриной печени
- Печень куриная - 500 г
- Картофель (отварной в мундирах) - 2 шт.
- Морковь (отварная) - 4 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Мука - 2-3 ст. л.
- Специи
Куриную печень измельчить в мясорубке. Лук нарезать небольшими ломтиками, тоже измельчить с помощью мясорубки.
Читайте такжеАроматная гречка с грибами: как приготовить сытное блюдоПеремолоть также отваренную заранее морковь. Вареный картофель перекрутить в фарш. Все вышеуказанное нужно хорошо перемешать. Добавить соль и специи.
Добавить в фарш яйцо. Всыпать муку. Если добавить больше картофеля, то муки не нужно.
Фарш снова хорошо перемешать и жарить котлеты на масле, наливая каждую порцию ложкой, поскольку фарш полужидкий. Хорошо прожарить котлеты, чтобы мясо внутри не оставалось сырым.
Котлеты из говяжьей печени
- Печень говяжья - 500 г
- Рис - 100 г
- Мука пшеничная - 200 г
- Специи (соль, перец черный молотый) - по вкусу
- Масло растительное (для жарки)
- Чеснок - 5-6 зубчиков
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
Отварить рис до готовности.
Пропустить через мясорубку (блендер) печень, лук, морковь и чеснок. Добавить в фарш отварной рис. Посолить и поперчить.
Добавить муку. Фарш должен получится густым - более густым, чем на оладьи.
Жарить котлеты на растительном масле. Выкладывать на сковороду столовой ложкой. Обжарить печеночные котлеты с обеих сторон.
Котлеты из свиной печени
- Печень свиная - 500 г
- Сало свежее - 150-200 г
- Мука - 3 ст. л.
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Лук репчатый (крупный) - 1 шт.
- Чеснок сушеный - 1 ч. л.
- Масло для жарки
Свиную печень нарезать кусками и вымочить ее 2 часа на немного подсоленной воде. Затем печень обсушить бумажным полотенцем.
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Печень вместе с салом и луком перекрутить на мясорубке.
Добавить сырое яйцо, посолить фарш и поперчить. Все тщательно перемешать, добавить сушеный чеснок и всыпать муку.
Еще раз фарш тщательно перемешать. Тесто для печеночных котлет получится достаточно густым.
Разогреть на сковороде масло, выложить ложкой печеночный фарш. Жарить на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Важно не пережарить.
Выложить котлеты в кастрюльку, довести их до готовности в микроволновке на максимальной мощности в течение 3-4 минуты или в разогретой до 180°С духовке в течение 7-10 минут.
Готовые печеночные котлеты подать к столу в горячем виде.
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