Катерина Пулатова

Публикуем три очень удачных рецепта кляра для отбивных из свинины.

Правильно приготовленный кляр для отбивных сохраняет соки в мясе и делает свинину нежной. А если нарушить технологию приготовления, то тесто начнет прилипать к сковороде. Мы поделились секретами о том, как сделать кляр для отбивных из свинины. Эти три рецепта точно получатся с первого раза даже у начинающих кулинаров.

Идеальный кляр для отбивных из свинины на молоке

Ингредиенты:

свинина - 300 г;

яйцо - 1 шт.;

мука - 2 стол.л.;

молоко - 50 мл;

чеснок - 1 зубч.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

соль, перец, специи по вкусу

Молоко рекомендуется брать высокой жирности, лучше всего - домашнее. Мясо промойте и обсушите салфетками. Нарежьте тонкими пластинами и отбейте с двух сторон.

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Яйцо разбейте в миску, посолите и поперчите. Взбейте венчиком до однородности. Влейте молоко и взбейте еще раз. Добавьте в смесь пропущенный через пресс чеснок (по желанию), всыпьте муку и перемешайте ещё раз, чтобы не было комочков.

В сковороде разогрейте подсолнечное масло. Каждую отбивную окуните в кляр и обжарьте по 2-3 минуты с каждой стороны на сильном огне. Затем убавьте огонь до слабого, накройте мясо крышкой и готовьте ещё 10 минут.

Кляр для свиных отбивных с газировкой

Ингредиенты:

яйцо - 1 шт.;

яичный желток - 1 шт.;

мука - 4 стол. л.;

вода сильногазированная - 50 мл;

разрыхлитель для теста - 0,5 чайн. л.;

соль, перец, специи по вкусу.

Муку смешайте с разрыхлителем, солью, перцем и любимыми специями. Хорошо сюда подойдут молотая паприка и мускатный орех. Отдельно взбейте венчиком целое яйцо с желтком. Всыпьте к взбитому яйцу сухую смесь и перемешайте до однородности. Затем постепенно влейте в тесто газировку и ещё раз перемешайте.

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Окуните отбитое мясо в кляр для отбивных из свинины и сразу выложите в горячую сковороду с маслом.

Сырный кляр для отбивных из свинины

Ингредиенты:

свинина - 300 г;

яйца - 2 шт.;

сметана - 3 стол. л.;

мука - 2 стол. л.;

сыр - 50 г;

подсолнечное масло для жарки;

соль, специи по вкусу.

Свинину тонко нарежьте, накройте пищевой пленкой и отбейте молотком с двух сторон. Натрите солью и любимыми специями и оставьте на 20 минут, чтобы мясо промариновалось.

Яйца взбейте со сметаной, мукой и щепоткой соли. Натрите сыр на крупной терке и также вмешайте в кляр. Разогрейте сковороду с маслом. Окуните каждую отбивную в сырный кляр и готовьте по 4-5 минут с каждой стороны.

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