Приготовленный эскалоп получается нежным и ароматным.

Эскалоп из свинины - сочное мясное блюдо. Она представляет собой хорошо отбитый кусок мяса круглой формы. Однако это мясо не панируют, а обжаривают на сковороде или гриле с небольшим количеством масла.

Эскалоп из свинины на сковороде

Корейка свиная - 500 г

Растительное масло - 1 ч. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Свиные корейки тщательно промыть и обсушить. Мясо завернуть в пищевую пленку и отбить молоточком с двух сторон.

Читайте такжеКанапе на шпажках: как приготовить вкусные закускиВ сковороде разогреть растительное масло, выложить корейку и жарить на сильном огне до золотистой корочки 5-8 минут, в зависимости от желаемой степени прожарки. Непрожаренный бок слегка посолить и поперчить.

Перевернуть эскалоп и жарить еще 5-8 минут до появления румяной корочки. Из готовой корейки не должна сочиться кровь. Посолить и поперчить ранее прожаренный бок и переложить эскалоп на блюдо.

Эскалоп из свинины в духовке

Свинина - 500 г

Сыр - 70 г

Сухари панировочные - 30 г

Растительное масло - 2 ст. л. в начинку + для жарки

Яйцо - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Соль, перец черный - по вкусу

Мясо нарезать медальонами, толщиной до 1,5 см и отбить с двух сторон до 0,5 мм.

Каждый кусочек посолить и сдобрить хмели-сунели с одной стороны. Затем перевернуть и поперчить все кусочки. Оставить мясо на 10 минут.

Сыр натереть на терке, соединить с сухарями.

Яйцо взбить вилкой, слегка подсолить. Добавить взбитое яйцо в сыр с сухарями, полить растительным маслом и перемешать.

Отбитые кусочки свинины быстро обжарить в горячем масле по 1 минуте с каждой стороны.

Обжаренные кусочки мяса выложить на противень, сверху разложить начинку. Отправить запекать в разогретую до 200°С духовку на 15 минут. Подавать готовые эскалопы можно с овощным салатом или любым гарниром.

Эскалоп в пряном маринаде

Свинина - 4 кусочка

Уксус бальзамический - 1 ч. л.

Соевый соус - 1 ст. л.

Перец сладкий красный - 1 ч. л.

Приправа на собственный вкус

Перец черный (смесь)

Замариновать мясо в смеси уксуса, соуса и пряностей. Оставить на 1 час.

На раскаленную сковороду выложить мясо. Обжаривать кусочки с каждой стороны по 2-3 минуты. Для получения сеточки мясо следует повернуть на 90 градусов.

Эскалоп из свинины в сметанном соусе

Свинина (мякоть) - 800 г

Лук репчатый - 2 шт.

Сметана (для соуса) - 3 ст. л.

Масло сливочное (для жарки) - 1 ст. л.

Масло подсолнечное (для жарки) - 1 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Специи - 0,5 ч. л.

Мякоть свинины нарезать порционно поперек волокон толщиной 1-1,5 см. Посолить, приправить специей, отбить.

Читайте такжеСочная и ароматная буженина: как вкусно запечь свинину в духовкеНатереть на крупной терке лук. Перемешать его с отбитым мясом так, чтобы луковый соус распределился по всему эскалопу. Поставить мариноваться в холодильник на 4 часа, а можно на ночь.

Обжаривать эскалопы в сливочном масле с добавлением подсолнечного масла, без лука, с каждой стороны примерно 3-4 минуты до золотисто-розового цвета. Мясо можно подавать и без сметанного соуса.

Для соуса нужно отдельно спассировать лук, в котором мариновалось мясо, добавить сметану и соль, не доводить до кипения.

Если эскалоп готовится заранее, то обжаренные куски мяса следует сложить в кастрюлю и залить готовым соусом, чтобы они оставались сочными.

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Автор: УНИАН