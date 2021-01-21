Эскалоп из свинины - сочное мясное блюдо. Она представляет собой хорошо отбитый кусок мяса круглой формы. Однако это мясо не панируют, а обжаривают на сковороде или гриле с небольшим количеством масла.
Эскалоп из свинины на сковороде
- Корейка свиная - 500 г
- Растительное масло - 1 ч. л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Свиные корейки тщательно промыть и обсушить. Мясо завернуть в пищевую пленку и отбить молоточком с двух сторон.
Читайте такжеКанапе на шпажках: как приготовить вкусные закускиВ сковороде разогреть растительное масло, выложить корейку и жарить на сильном огне до золотистой корочки 5-8 минут, в зависимости от желаемой степени прожарки. Непрожаренный бок слегка посолить и поперчить.
Перевернуть эскалоп и жарить еще 5-8 минут до появления румяной корочки. Из готовой корейки не должна сочиться кровь. Посолить и поперчить ранее прожаренный бок и переложить эскалоп на блюдо.
Эскалоп из свинины в духовке
- Свинина - 500 г
- Сыр - 70 г
- Сухари панировочные - 30 г
- Растительное масло - 2 ст. л. в начинку + для жарки
- Яйцо - 1 шт.
- Чеснок - 1 зубчик
- Соль, перец черный - по вкусу
Мясо нарезать медальонами, толщиной до 1,5 см и отбить с двух сторон до 0,5 мм.
Каждый кусочек посолить и сдобрить хмели-сунели с одной стороны. Затем перевернуть и поперчить все кусочки. Оставить мясо на 10 минут.
Сыр натереть на терке, соединить с сухарями.
Яйцо взбить вилкой, слегка подсолить. Добавить взбитое яйцо в сыр с сухарями, полить растительным маслом и перемешать.
Отбитые кусочки свинины быстро обжарить в горячем масле по 1 минуте с каждой стороны.
Обжаренные кусочки мяса выложить на противень, сверху разложить начинку. Отправить запекать в разогретую до 200°С духовку на 15 минут. Подавать готовые эскалопы можно с овощным салатом или любым гарниром.
Эскалоп в пряном маринаде
- Свинина - 4 кусочка
- Уксус бальзамический - 1 ч. л.
- Соевый соус - 1 ст. л.
- Перец сладкий красный - 1 ч. л.
- Приправа на собственный вкус
- Перец черный (смесь)
Замариновать мясо в смеси уксуса, соуса и пряностей. Оставить на 1 час.
На раскаленную сковороду выложить мясо. Обжаривать кусочки с каждой стороны по 2-3 минуты. Для получения сеточки мясо следует повернуть на 90 градусов.
Эскалоп из свинины в сметанном соусе
- Свинина (мякоть) - 800 г
- Лук репчатый - 2 шт.
- Сметана (для соуса) - 3 ст. л.
- Масло сливочное (для жарки) - 1 ст. л.
- Масло подсолнечное (для жарки) - 1 ст. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Специи - 0,5 ч. л.
Мякоть свинины нарезать порционно поперек волокон толщиной 1-1,5 см. Посолить, приправить специей, отбить.
Читайте такжеСочная и ароматная буженина: как вкусно запечь свинину в духовкеНатереть на крупной терке лук. Перемешать его с отбитым мясом так, чтобы луковый соус распределился по всему эскалопу. Поставить мариноваться в холодильник на 4 часа, а можно на ночь.
Обжаривать эскалопы в сливочном масле с добавлением подсолнечного масла, без лука, с каждой стороны примерно 3-4 минуты до золотисто-розового цвета. Мясо можно подавать и без сметанного соуса.
Для соуса нужно отдельно спассировать лук, в котором мариновалось мясо, добавить сметану и соль, не доводить до кипения.
Если эскалоп готовится заранее, то обжаренные куски мяса следует сложить в кастрюлю и залить готовым соусом, чтобы они оставались сочными.
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