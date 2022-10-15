Драники с курицей - очень простой и вкусный ужин.

Для вкусного и необычного ужина понадобятся простые ингредиенты - картошка, куриное филе и яйцо. Предлагаем приготовить очень вкусные картофельные драники с нежным куриным филе внутри. Обычно драники с мясом готовят из фарша, но и с отбивной внутри блюдо очень вкусное.

Такие драники можно пожарить на сковороде или приготовить в горшочке в духовке. По желанию внутрь драников можно добавить грибы, сыр или кружочки помидора - получится ещё вкуснее.

Картофельные драники с курицей

Картофель - 6-7 шт.,

Куриное филе - 500 гр.

Лук - 0.5 шт.

Чеснок - 1-3 зубчика.

Мука - 4 ст. ложки.

Яйца - 1 шт.

Подсолнечное масло - 4 ст. л.

Соль, перец, специи по вкусу.

Вместо курицы можно использовать другое нежное и быстро в приготовлении мясо, например, свиную вырезку.

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Филе нужно нарезать тонкими ломтиками и хорошо отбить, чтобы оно полностью прожарилось. Если используете свинину, то её лучше нарезать в слегка подмороженном виде. Отбивные посолить и поперчить.

Картошку натереть на крупной терке - так она будет лучше держаться на мясе. Вбить в картошку яйцо, добавить соль и специи. Лук и чеснок мелко нарезать или натереть, добавить в картошку. Всыпать муку и замесить тесто для драников.

Отбивные окунуть в тесто для драников с двух сторон и сделать картофельную панировку. Выложить в сковороду с горячим подсолнечным маслом. Обжарить драники с курицей с двух сторон до румяной корочки. Чтобы мясо и картошка полностью приготовились - нужно жарить драники на маленьком огне и под крышкой. Рекомендуем подавать блюдо к столу со сметаной и укропом.

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