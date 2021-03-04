Блинчики с мясом рецепт / фото ua.depositphotos.com

Приближается Масленичная неделя - веселый и яркий праздник, главной традицией которого является приготовление разных видов блинов. Они могут иметь любую начинку. Мясные блинчики - очень сытное и ароматное блюдо, которое можно подавать в любое время дня. Такие блинчики также можно заморозить и положить в морозилку, чтобы пожарить позднее. В начинку можно положить любимый вид мяса и различные пряности.

Блинчики со свининой

Блинчики со свининой рецепт / фото ua.depositphotos.com
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 3 ст.л.
  • Молоко - 700 г.
  • Сода пищевая.
  • Мука - 1.5 ст.
  • Растительное масло - 3 ст.л.
  • Свинина - 700 г.
  • Лук - 3 шт.
  • Специи сухие по вкусу.

Ингредиенты для теста достать заранее, чтобы они были комнатной температуры. Для теста соединить в глубокой чаше яйца с сахаром, затем влить немного растительного масла и молоко, перемешать всё венчиком. Просеять в тесто муку, постоянно помешивая его, и добавить соду. Гасить её не нужно. Испечь блины на сковороде, смазав её растительным маслом. 

Готовые блинчики сложить на миску и накрыть крышкой, чтобы они не подсыхали. Свинину пропустить через мясорубку. Лук очистить и мелко нарезать. На сковороде нагреть масло и выложить фарш, обжаривать 5 минут. Добавить измельченный лук, уменьшить огонь и жарить ещё 15 минут. Начинку посолить и поперчить, немного остудить. На одну сторону блинчика выкладывать 2 столовых ложки фарша и закручивать блин в рулет.

Блинчики с телятиной

Блинчики с телятиной рецепт / фото ua.depositphotos.com

Для теста:

  • Теплое молоко - 1 л.
  • Яйца - 3 шт.
  • Сода для выпечки - 1/2 ст.л.
  • Сахар - 1 ч.л.
  • Соль - 1 ч.л.
  • Мука - 2,5 стакана.
  • Растительное масло - 1/2 стакана.

Для начинки:

  • Говяжий фарш - 230 г.
  • Растительное масло - 2 ст.л.
  • Тмин - 1/2 ст.л.
  • Черный перец - 1 щепотка.
  • Вода - 1/2 стакана.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сливочное масло - 1 ч.л.

В миску с теплым молоком разбить яйца, добавить сахар, соль и соду, смешать венчиком или миксером. Добавить муку и растительное масло, ещё раз перемешать. Для начинки на сковороде нагреть масло, обжарить говяжий фарш и мелко нарезанный лук 5 минут, затем залить водой. На небольшом огне тушить мясо в воде 20 минут.

В маленькой миске взбить яйцо вилкой и влить его в фарш, тушить ещё 5 минут. Посолить и поперчить начинку, добавить специи. На сковороде пожарить блинчики, каждый немного натереть сливочным маслом с одной стороны. Положить в каждый блинчик 2 ложки начинки и завернуть.

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Автор: Екатерина Пулатова