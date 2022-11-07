Нужно ли варить лисички перед жаркой и какой рецепт выбрать для ужина - узнайте в материале УНИАН.

Лисички богаты витаминами B1, С, PP, А, D2, микроэлементами: медь, цинк, хром и кобальт, восемью аминокислотами, бета-каротином, эргостеролом. Причем витамина А больше, чем в морковке. Лесные лисички - отличный источник витамина D2, так что, их смело можно пожарить на ужин. УНИАН расскажет, сколько времени нужно жарить грибы лисички и как это делать.

Полезный совет: прежде, чем начинать обжаривать грибы, переберите их, залейте прохладной водой и оставьте на 30 минут, а уж затем приступайте к готовке.

Как жарить лисички с луком - рецепт

лисички - 300 гр;

репчатый лук - 1 шт;

чеснок - 1 зубчик;

петрушка - 3-5 веточек;

сливочное масло - 1-2 ст.л;

соль - 1 щепотка.

Грибы вымыть, нарезать на половинки или четвертинки, репчатый лук мелко нашинковать, зелень и чеснок также измельчить ножом. Разогреть на сковороде масло, обжарить лук с чесноком и петрушкой 5-6 минут. Добавить лисички, посолить и готовить 20-25 минут, помешивая.

Видео дня

Как жарить лисички с картошкой и луком

лисички - 500 гр;

репчатый лук - 1 шт;

картофель - 4 шт;

растительное масло - 30 гр;

соль, специи.

Лисички перебрать, вымыть под проточной водой, выложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Отварить лисички в течение 15 минут, откинуть на дуршлаг и снова промыть под водой. Лук очистить, нарезать, обжарить на сковороде 2 минуты. Добавить лисички, жарить 5 минут. Картофель очистить, нарезать, добавить в сковороду с луком и грибами. Перемешать, готовить под крышкой 15-20 минут. В конце посолить и добавить специи.

Как готовить лисички со сметаной или сливками

лисички - 400 гр;

репчатый лук - 1 шт;

чеснок - 1 зубчик;

зелень - 4-5 веточек;

растительное масло - 1 ст.л;

сливки или сметана - 50 мл;

соль, перец.

Лисички вымыть, нарезать четвертинками или половинками. Лук очистить, измельчить, то же самое сделать с чесноком и зеленью. Разогреть сковороду с маслом, выложить грибы с луком, посолить и поперчить. Жарить 20-25 минут, помешивая, потом залить сливками или сметаной, добавить зелень и чеснок, накрыть крышкой и готовить еще 3-5 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: