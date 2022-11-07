Лисички богаты витаминами B1, С, PP, А, D2, микроэлементами: медь, цинк, хром и кобальт, восемью аминокислотами, бета-каротином, эргостеролом. Причем витамина А больше, чем в морковке. Лесные лисички - отличный источник витамина D2, так что, их смело можно пожарить на ужин. УНИАН расскажет, сколько времени нужно жарить грибы лисички и как это делать.
Полезный совет: прежде, чем начинать обжаривать грибы, переберите их, залейте прохладной водой и оставьте на 30 минут, а уж затем приступайте к готовке.
Как жарить лисички с луком - рецепт
- лисички - 300 гр;
- репчатый лук - 1 шт;
- чеснок - 1 зубчик;
- петрушка - 3-5 веточек;
- сливочное масло - 1-2 ст.л;
- соль - 1 щепотка.
Грибы вымыть, нарезать на половинки или четвертинки, репчатый лук мелко нашинковать, зелень и чеснок также измельчить ножом. Разогреть на сковороде масло, обжарить лук с чесноком и петрушкой 5-6 минут. Добавить лисички, посолить и готовить 20-25 минут, помешивая.
Как жарить лисички с картошкой и луком
- лисички - 500 гр;
- репчатый лук - 1 шт;
- картофель - 4 шт;
- растительное масло - 30 гр;
- соль, специи.
Лисички перебрать, вымыть под проточной водой, выложить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Отварить лисички в течение 15 минут, откинуть на дуршлаг и снова промыть под водой. Лук очистить, нарезать, обжарить на сковороде 2 минуты. Добавить лисички, жарить 5 минут. Картофель очистить, нарезать, добавить в сковороду с луком и грибами. Перемешать, готовить под крышкой 15-20 минут. В конце посолить и добавить специи.
Как готовить лисички со сметаной или сливками
- лисички - 400 гр;
- репчатый лук - 1 шт;
- чеснок - 1 зубчик;
- зелень - 4-5 веточек;
- растительное масло - 1 ст.л;
- сливки или сметана - 50 мл;
- соль, перец.
Лисички вымыть, нарезать четвертинками или половинками. Лук очистить, измельчить, то же самое сделать с чесноком и зеленью. Разогреть сковороду с маслом, выложить грибы с луком, посолить и поперчить. Жарить 20-25 минут, помешивая, потом залить сливками или сметаной, добавить зелень и чеснок, накрыть крышкой и готовить еще 3-5 минут.