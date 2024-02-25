Рассказываем, как приготовить котлеты из рыбного фарша, если у вас есть подходящая консерва.

Рыбные котлеты из фарша делает каждая хозяйка - это вкусно, быстро и просто. Однако есть и другой, не менее удачный вариант блюда - использование рыбной консервы. Такой метод подойдет для тех, кому некогда бежать за фаршем, или если хочется куда-то применить консерву.

Котлеты из рыбной консервы с рисом

Ингредиенты:

Рис - 180 г

Рыба консервированная (тунец) - 1 банка

Лук репчатый - 1 шт

Укроп свежий - несколько веточек

Яйцо - 1 шт.

Сухари панировочные - 45 г

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - щепотка

Масло растительное

Записывайте, как сделать котлеты из рыбной консервы с рисом.

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Взять кастрюлю, закипятить воду и слегка ее подсолить. Всыпать рис, поставить минимальный огонь и отварить рис до готовности (15 минут). Готовый ингредиент сбросить на дуршлаг, промыть холодной водой и оставить в стороне. Жидкость из банки с рыбной консервой слить, вилкой размять содержимое. Лук очистить, нарезать кубиками, укроп измельчить.

Соединить вместе рис, консерву, лук и укроп, вбить яйцо. Посолить, поперчить, перемешать. Влажными руками сформировать котлеты из получившегося "фарша", обвалять в панировочных сухарях. Жарить котлеты из риса и рыбной консервы на сковороде, смазанной растительным маслом, по 6 минут с каждой стороны.

Котлеты из рыбной консервы с манкой

Ингредиенты:

Консервированная сардина - 1 банка

Манка - 1 стакан

Лук - 1 стакан

Яйца - 2 шт

Майонез - 2-3 ст.тл

Соль, сода - щепотка

Записывайте, как приготовить котлеты из рыбной консервы с манкой.

Жидкость с сардины слить, рыбу переложить в глубокую емкость. Размять вилкой, туда же добавить манную крупу, мелко нарезанный лук, яйца и майонез. Тщательно перемешать, затем всыпать щепотку соли и щепотку соды, еще раз перемешать. Накрыть крышкой или пленкой, оставить на 15-20 минут, чтобы манка набухла. Затем разогреть сковороду с растительным маслом и выложить котлеты. Обжаривать с каждой стороны по 5 минут, потом все котлеты разместить в сковороде, налить 3-4 ст.л воды и тушить еще 5 минут под крышкой.

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