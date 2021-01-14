Приправленный душистыми специями хек очень хорошо сочетается с различными овощами.

Хек – нежирная, без мелких косточек рыба, которая к тому же очень полезна. Запеченный в духовке хек является вторым по популярности вариантом его приготовления после жареного.

Филе хека в духовке вкусно получается с овощами. Часто его запекают в фольге, ведь так хек быстрее и равномернее пропекается, насыщается ароматами специй и овощей.

Запеченный хек с луком и морковью

Хек - 700 г

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь (маленькая) - 5 шт.

Сметана (10%) - 70 г

Твердый сыр - 120 г

Вода - 2 ст. л.

Растительное масло - 1 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Морковь нужно вымыть и очистить. Затем натереть на крупной терке. Лук почистить и нарезать четвертькольцами.

Читайте такжеСочный подчеревок в духовке: как приготовить ароматное запеченное сало с прослойками мясаДно противня смазать каплей растительного масла. Выложить туда треть от общего количества подготовленной моркови и лука.

Помыть хек, обсушить бумажным полотенцем и нарезать на порционные кусочки.

Выложить рыбу на противень поверх подушки из моркови и лука. Сбрызнуть хек лимонным соком, посолить и поперчить по вкусу.

Сметану нужно разбавить водой до более жидкого состояния, чтобы она свободно стекала с ложки.

Поверх рыбы выложить оставшиеся овощи. Можно снова посолить блюдо по вкусу. Полить хек с овощами сверху сметаной смесью.

Сыр натереть на крупной терке и посыпать рыбу сверху. Отправить противень в духовку на 30 минут при температуре 200°С, до образования аппетитной корочки.

Хек в духовке под соусом бешамель

Хек замороженный - 350-400 г

Помидоры консервированные кусочками в собственном соку - 300 г

Лук репчатый - 200 г

Сыр твердый - 50 г

Масло сливочное - 50 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Орегано сушеный - 1 ч. л.

Для соуса бешамель

Молоко - 350 мл

Масло сливочное - 50 г

Мука - 20 г

Орегано сушеный - 0,5 ч. л.

или мускатный орех - 1 щепотка

Соль - 1 щепотка

Тушку хека надо предварительно разморозить. Лук очистить, промыть и обсушить.

Приготовление соуса бешамель. В сотейнике растопить сливочное масло, всыпать пшеничную муку. Перемешать с помощью венчика до однородности. Затем влить в сотейник тонкой струйкой молоко, помешивая венчиком, и варить соус 2-3 минуты, до загустения. Мешать необходимо постоянно, чтобы соус не пригорел. Добавить в соус орегано (или мускатный орех) и соль. Тщательно перемешать и снять с огня.

Включить духовку для разогрева до 200°С.

Лук нарезать полукольцами. В разогретую со сливочным маслом сковороду выложить лук и обжарить в течение 4-5 минут. Затем выложить помидоры, добавить орегано, соль и молотый перец. Тушить помидоры с луком 3 минуты.

Рыбу смазать соусом бешамель с двух сторон (небольшое количество соуса отложить).

Выложить на противень рукав, плотно завязать с одной стороны и заполнить помидорами, тушеными с луком. Сверху выложить рыбу. Завязать свободный край рукава и отправить рыбу в разогретую до 200°С духовку на 30 минут.

Сыр натереть на мелкой терке.

По истечении 30 минут рукав аккуратно разрезать. Смазать рыбу отложенным соусом бешамель. Посыпать ее сыром и отправить в духовку еще на 10 минут.

Подать хека можно с рисом, картофельным пюре или как самостоятельное блюдо. Также его можно посыпать зеленью.

Хек с грибами в духовке

Хек (свежемороженый) - 500 г

Шампиньоны - 250 г

Лук репчатый - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Сливки - 150 мл

Растительное масло - 1 ст. л.

Соль, перец молотый - по вкусу

Тушки хека предварительно разморозить. Разделить их ножом на две продольные части, аккуратно удалить хребет, срезать плавники и небольшую часть хвоста. Филе без костей нарезать на небольшие куски.

Читайте такжеНевероятный крабовый салат: лучшие рецепты блюда на праздничный столСмазать растительным маслом форму для запекания, внутрь выложить куски рыбы, приправить их крупной солью и молотым перцем, оставить мариноваться.

Лук очистить, нарезать кубиком, выложить на разогретую сковороду, предварительно влив немного масла. Пассеровать лук до мягкости 2 минуты.

Шампиньоны тщательно вымыть, нарезать на куски среднего или большого размера, добавить к луку. Жарить грибы с луком 3 минуты, в конце посолить.

Со сковороды шампиньоны переложить в форму на рыбу, равномерно распределить.

В отдельной емкости приготовить заливку. Вбить яйцо, влить сливки, посолить по вкусу, тщательно перемешать до однородности. Сливки вылить в форму на рыбу и грибы.

Духовку заранее прогреть до 180°С. Запекать хека в течение 35 минут до готовности. Готовое блюдо подавать к столу.

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Автор: УНИАН