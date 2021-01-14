Хек – нежирная, без мелких косточек рыба, которая к тому же очень полезна. Запеченный в духовке хек является вторым по популярности вариантом его приготовления после жареного.
Филе хека в духовке вкусно получается с овощами. Часто его запекают в фольге, ведь так хек быстрее и равномернее пропекается, насыщается ароматами специй и овощей.
Запеченный хек с луком и морковью
- Хек - 700 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Морковь (маленькая) - 5 шт.
- Сметана (10%) - 70 г
- Твердый сыр - 120 г
- Вода - 2 ст. л.
- Растительное масло - 1 ст. л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Морковь нужно вымыть и очистить. Затем натереть на крупной терке. Лук почистить и нарезать четвертькольцами.
Читайте такжеСочный подчеревок в духовке: как приготовить ароматное запеченное сало с прослойками мясаДно противня смазать каплей растительного масла. Выложить туда треть от общего количества подготовленной моркови и лука.
Помыть хек, обсушить бумажным полотенцем и нарезать на порционные кусочки.
Выложить рыбу на противень поверх подушки из моркови и лука. Сбрызнуть хек лимонным соком, посолить и поперчить по вкусу.
Сметану нужно разбавить водой до более жидкого состояния, чтобы она свободно стекала с ложки.
Поверх рыбы выложить оставшиеся овощи. Можно снова посолить блюдо по вкусу. Полить хек с овощами сверху сметаной смесью.
Сыр натереть на крупной терке и посыпать рыбу сверху. Отправить противень в духовку на 30 минут при температуре 200°С, до образования аппетитной корочки.
Хек в духовке под соусом бешамель
- Хек замороженный - 350-400 г
- Помидоры консервированные кусочками в собственном соку - 300 г
- Лук репчатый - 200 г
- Сыр твердый - 50 г
- Масло сливочное - 50 г
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Орегано сушеный - 1 ч. л.
Для соуса бешамель
- Молоко - 350 мл
- Масло сливочное - 50 г
- Мука - 20 г
- Орегано сушеный - 0,5 ч. л.
- или мускатный орех - 1 щепотка
- Соль - 1 щепотка
Тушку хека надо предварительно разморозить. Лук очистить, промыть и обсушить.
Приготовление соуса бешамель. В сотейнике растопить сливочное масло, всыпать пшеничную муку. Перемешать с помощью венчика до однородности. Затем влить в сотейник тонкой струйкой молоко, помешивая венчиком, и варить соус 2-3 минуты, до загустения. Мешать необходимо постоянно, чтобы соус не пригорел. Добавить в соус орегано (или мускатный орех) и соль. Тщательно перемешать и снять с огня.
Включить духовку для разогрева до 200°С.
Лук нарезать полукольцами. В разогретую со сливочным маслом сковороду выложить лук и обжарить в течение 4-5 минут. Затем выложить помидоры, добавить орегано, соль и молотый перец. Тушить помидоры с луком 3 минуты.
Рыбу смазать соусом бешамель с двух сторон (небольшое количество соуса отложить).
Выложить на противень рукав, плотно завязать с одной стороны и заполнить помидорами, тушеными с луком. Сверху выложить рыбу. Завязать свободный край рукава и отправить рыбу в разогретую до 200°С духовку на 30 минут.
Сыр натереть на мелкой терке.
По истечении 30 минут рукав аккуратно разрезать. Смазать рыбу отложенным соусом бешамель. Посыпать ее сыром и отправить в духовку еще на 10 минут.
Подать хека можно с рисом, картофельным пюре или как самостоятельное блюдо. Также его можно посыпать зеленью.
Хек с грибами в духовке
- Хек (свежемороженый) - 500 г
- Шампиньоны - 250 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Сливки - 150 мл
- Растительное масло - 1 ст. л.
- Соль, перец молотый - по вкусу
Тушки хека предварительно разморозить. Разделить их ножом на две продольные части, аккуратно удалить хребет, срезать плавники и небольшую часть хвоста. Филе без костей нарезать на небольшие куски.
Читайте такжеНевероятный крабовый салат: лучшие рецепты блюда на праздничный столСмазать растительным маслом форму для запекания, внутрь выложить куски рыбы, приправить их крупной солью и молотым перцем, оставить мариноваться.
Лук очистить, нарезать кубиком, выложить на разогретую сковороду, предварительно влив немного масла. Пассеровать лук до мягкости 2 минуты.
Шампиньоны тщательно вымыть, нарезать на куски среднего или большого размера, добавить к луку. Жарить грибы с луком 3 минуты, в конце посолить.
Со сковороды шампиньоны переложить в форму на рыбу, равномерно распределить.
В отдельной емкости приготовить заливку. Вбить яйцо, влить сливки, посолить по вкусу, тщательно перемешать до однородности. Сливки вылить в форму на рыбу и грибы.
Духовку заранее прогреть до 180°С. Запекать хека в течение 35 минут до готовности. Готовое блюдо подавать к столу.
Вас также могут заинтересовать другие рецепты:
- Вкусные салаты с креветками: рецепты яркого и оригинального блюда
- Вкусный салат "Днестр": рецепт приготовления простого блюда
- Аппетитно-сочная скумбрия: как вкусно запечь рыбу в духовке
- Румяно-сочная утка на праздничный стол: как вкусно запечь птицу в духовке
- Вкусный печеночный торт: рецепты закуски на новогодний стол
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram