Из брокколи можно приготовить много вкусных витаминных блюд.

Брокколи является одним из самых полезных овощей. Есть множество рецептов приготовления разнообразных блюд с ней. Брокколи можно подать на гарнир или просто так, приготовив на пару. Также из нее можно приготовить вкусный салат, суп-пюре или же запечь ее в духовке.

Суп-пюре с брокколи и сливками

Брокколи - 500 г

Куриная грудка - 200 г

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Масло растительное - 2 ст. л.

Сливки (10%) - 150 мл

Плавленый сыр - 150 г

Вода - 2 л

Зелень укропа - по вкусу

Соль, черный перец молотый - по вкусу

В кастрюлю налить воду, добавить куриную грудку и поставить на огонь. Когда вода начнет закипать снять пену, уменьшить огонь, прикрыть крышкой и оставить вариться 20 минут. Готовую грудинку вынуть ее из бульона.

Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоБрокколи вымыть прохладной водой и разделить на соцветия. Выложить их в куриный бульон, поставить на огонь и варить 15 минут после закипания.

Мелко нарезать лук, морковь натереть на терке. Обжарить их на сковороде около 5 минут.

Капусту брокколи расщепить на кусочки среднего размера и измельчить блендером.

Обжаренные овощи также перемолоть в блендере с курятиной.

Отправить бульон на огонь и выложить в него измельченную брокколи, курицу и обжарку. Помешивая венчиком довести смесь до кипения. Влить сливки, продолжить помешивать.

Частями добавить плавленый сыр, чтобы он постепенно растворился в супе. После добавления сыра варить, помешивая, 2-3 минуты.

Готовый крем суп из брокколи подавать с зеленью укропа, а также можно добавить сухарики.

Открытый пирог с брокколи

Для теста

Мука - 250 г

Масло сливочное - 125 г

Сметана - 50 г

Соль - 0,5 ч. л.

Сахар - 0,5 ч. л.

Для начинки

Лук-порей (белая часть) - 400 г

Свинина (вырезка горячего копчения) - 150 г

Масло сливочное - 30 г

Перец черный молотый - 1/4 ч. л.

Творог (9% жирности) - 200 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Лук зеленый - 50 г

Брокколи (соцветия) - 200 г

Сметана - 100 г

Из муки, масла, сметаны, соли и сахара приготовить песочное тесто. Слой теста поместить в полиэтиленовый пакет и отправить на 1 час в холодильник.

Брокколи поделить на соцветия и варить в подсоленной кипящей воде 3-4 минуты. Выложить на бумажное полотенце.

Белую часть лука порея порезать на кольца и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета, добавить порезанную кубиками вырезку, поперчить и немного посолить.

Смешать творог, яйца и сметану. Добавить обжарку и мелко порезанные зеленый лук, посолить по вкусу.

Тесто раскатать в круг и с помощью скалки перенести в форму, сформировать бортики и наколоть вилкой.

Отправить в духовку на 10 минут при температуре 240℃.

На испеченный корж выложить брокколи, поверх нее добавить начинку. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180℃.

Запеканка из брокколи

Брокколи - 400 г

Яйца - 4 шт.

Молоко - 120 мл

Сливки - 3 ст. л.

Горчица - 1 ст. л.

Мука - 3 ст. л.

Сыр - 150 г

Мускатный орех - 0,5 ч. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Первым делом необходимо бланшировать соцветия брокколи. Для этого их следует бросить в кипящую воду и варить 5 минут, после чего немедленно опустить брокколи в ледяную воду. Затем воду слить.

Читайте такжеРецепт домашней шаурмы: простые рецепты сытного блюдаС помощью венчика взбить яйца. Добавить сливки и молоко, взбить еще раз. Добавить горчицу, взбить еще раз. В образовавшуюся смесь просеять муку. Хорошо перемешать. Добавить в смесь соль, перец и мускатный орех.

Сыр натереть на крупной терке, 2/3 сыра добавить в тесто, перемешать.

Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить в нее брокколи. Залить приготовленной заливкой. Посыпать сверху оставшимся сыром.

Отправить в духовку и запекать при 190℃ в течение 30-40 минут. Немного остудить запеканку и можно подавать к столу.

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Автор: УНИАН