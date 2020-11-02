Брокколи является одним из самых полезных овощей. Есть множество рецептов приготовления разнообразных блюд с ней. Брокколи можно подать на гарнир или просто так, приготовив на пару. Также из нее можно приготовить вкусный салат, суп-пюре или же запечь ее в духовке.
Суп-пюре с брокколи и сливками
- Брокколи - 500 г
- Куриная грудка - 200 г
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Масло растительное - 2 ст. л.
- Сливки (10%) - 150 мл
- Плавленый сыр - 150 г
- Вода - 2 л
- Зелень укропа - по вкусу
- Соль, черный перец молотый - по вкусу
В кастрюлю налить воду, добавить куриную грудку и поставить на огонь. Когда вода начнет закипать снять пену, уменьшить огонь, прикрыть крышкой и оставить вариться 20 минут. Готовую грудинку вынуть ее из бульона.
Читайте такжеВкусные равиоли: как приготовить ароматно-аппетитное блюдоБрокколи вымыть прохладной водой и разделить на соцветия. Выложить их в куриный бульон, поставить на огонь и варить 15 минут после закипания.
Мелко нарезать лук, морковь натереть на терке. Обжарить их на сковороде около 5 минут.
Капусту брокколи расщепить на кусочки среднего размера и измельчить блендером.
Обжаренные овощи также перемолоть в блендере с курятиной.
Отправить бульон на огонь и выложить в него измельченную брокколи, курицу и обжарку. Помешивая венчиком довести смесь до кипения. Влить сливки, продолжить помешивать.
Частями добавить плавленый сыр, чтобы он постепенно растворился в супе. После добавления сыра варить, помешивая, 2-3 минуты.
Готовый крем суп из брокколи подавать с зеленью укропа, а также можно добавить сухарики.
Открытый пирог с брокколи
Для теста
- Мука - 250 г
- Масло сливочное - 125 г
- Сметана - 50 г
- Соль - 0,5 ч. л.
- Сахар - 0,5 ч. л.
Для начинки
- Лук-порей (белая часть) - 400 г
- Свинина (вырезка горячего копчения) - 150 г
- Масло сливочное - 30 г
- Перец черный молотый - 1/4 ч. л.
- Творог (9% жирности) - 200 г
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Лук зеленый - 50 г
- Брокколи (соцветия) - 200 г
- Сметана - 100 г
Из муки, масла, сметаны, соли и сахара приготовить песочное тесто. Слой теста поместить в полиэтиленовый пакет и отправить на 1 час в холодильник.
Брокколи поделить на соцветия и варить в подсоленной кипящей воде 3-4 минуты. Выложить на бумажное полотенце.
Белую часть лука порея порезать на кольца и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета, добавить порезанную кубиками вырезку, поперчить и немного посолить.
Смешать творог, яйца и сметану. Добавить обжарку и мелко порезанные зеленый лук, посолить по вкусу.
Тесто раскатать в круг и с помощью скалки перенести в форму, сформировать бортики и наколоть вилкой.
Отправить в духовку на 10 минут при температуре 240℃.
На испеченный корж выложить брокколи, поверх нее добавить начинку. Отправить в духовку на 30-40 минут при температуре 180℃.
Запеканка из брокколи
- Брокколи - 400 г
- Яйца - 4 шт.
- Молоко - 120 мл
- Сливки - 3 ст. л.
- Горчица - 1 ст. л.
- Мука - 3 ст. л.
- Сыр - 150 г
- Мускатный орех - 0,5 ч. л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Первым делом необходимо бланшировать соцветия брокколи. Для этого их следует бросить в кипящую воду и варить 5 минут, после чего немедленно опустить брокколи в ледяную воду. Затем воду слить.
Читайте такжеРецепт домашней шаурмы: простые рецепты сытного блюдаС помощью венчика взбить яйца. Добавить сливки и молоко, взбить еще раз. Добавить горчицу, взбить еще раз. В образовавшуюся смесь просеять муку. Хорошо перемешать. Добавить в смесь соль, перец и мускатный орех.
Сыр натереть на крупной терке, 2/3 сыра добавить в тесто, перемешать.
Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить в нее брокколи. Залить приготовленной заливкой. Посыпать сверху оставшимся сыром.
Отправить в духовку и запекать при 190℃ в течение 30-40 минут. Немного остудить запеканку и можно подавать к столу.
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