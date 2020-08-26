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Ресторатор Савва Либкин поделился своим любимым рецептом мидий с вином

18:49, 26 августа 2020
Рецепты
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Савва Либкин - рецепт мидий с вином / Фото: Савва Либкин

«Я знаю минимум 10 способов приготовить мидии. Но, пожалуй, мой любимый рецепт — мидии в белом вине с петрушкой», — признался Либкин. Вместе с журналисткой Соней Кошкиной ресторатор приготовил моллюсков в прямом эфире из одесского ресторана "Дача".

Фото: Савва Либкин

Как приготовить блюдо?

Ингредиенты:

(из расчета на одного гостя)

  • 0,5 кг мидий в раковинах (раковины мидий необходимо заранее почистить от наростов и залить кипятком, чтобы они раскрылись, после чего аккуратно удалить пучок водорослей и хорошенько промыть их от песка)
  • 1 небольшая луковица
  • 50 мл оливкового масла
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 кусочек острого красного перца без семян
  • 0,5 стебля сельдерея
  • 150 мл местного белого сухого вина
  • 7−8 веточек петрушки
  • соль и перец по вкусу

Пять шагов приготовления:

  1. Разогреваем оливковое масло в толстостенном казане на огне.
  2. Лук, нарезанный соломкой, кладем в казан с маслом и обжариваем 2-3 минуты до мягкого и прозрачного состояния.
  3. Чеснок, стебель сельдерея и кусочек острого перца мелко режем, а после добавляем к луку в казан и обжариваем еще 3 минуты.
  4. Теперь добавляем в казан наших моллюсков прямо с раковинами. Даем им прокипеть 3 минуты, после чего заливаем местным белым сухим вином и оставляем на огне еще на 5 минут. За это время алкоголь выпарится, а блюдо получит сладость.
  5. Остается отправить в казан соль, перец, мелко нарезанную зелень петрушки, пару ложек картофельного пюре для загустения соуса - и можно есть.

Блюдо подаем в горячем виде и обязательно с куском свежего хлеба, чтобы было чем вымакать вкуснейший соус.

Рецепты от Саввы Либкина: что приготовить

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Автор: УНИАН

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