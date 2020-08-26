Ресторатор Савва Либкин поделился своим любимым рецептом мидий с вином

Блюдо подаем в горячем виде и обязательно с куском свежего хлеба.

Как приготовить одесские мидии в белом вине с петрушкой рассказывает известный ресторатор Савелий Либкин.

«Я знаю минимум 10 способов приготовить мидии. Но, пожалуй, мой любимый рецепт — мидии в белом вине с петрушкой», — признался Либкин. Вместе с журналисткой Соней Кошкиной ресторатор приготовил моллюсков в прямом эфире из одесского ресторана "Дача".

Как приготовить блюдо?

Ингредиенты:

(из расчета на одного гостя)

0,5 кг мидий в раковинах (раковины мидий необходимо заранее почистить от наростов и залить кипятком, чтобы они раскрылись, после чего аккуратно удалить пучок водорослей и хорошенько промыть их от песка)

1 небольшая луковица

50 мл оливкового масла

3 зубчика чеснока

1 кусочек острого красного перца без семян

0,5 стебля сельдерея

150 мл местного белого сухого вина

7−8 веточек петрушки

соль и перец по вкусу

Пять шагов приготовления:

Разогреваем оливковое масло в толстостенном казане на огне. Лук, нарезанный соломкой, кладем в казан с маслом и обжариваем 2-3 минуты до мягкого и прозрачного состояния. Чеснок, стебель сельдерея и кусочек острого перца мелко режем, а после добавляем к луку в казан и обжариваем еще 3 минуты. Теперь добавляем в казан наших моллюсков прямо с раковинами. Даем им прокипеть 3 минуты, после чего заливаем местным белым сухим вином и оставляем на огне еще на 5 минут. За это время алкоголь выпарится, а блюдо получит сладость. Остается отправить в казан соль, перец, мелко нарезанную зелень петрушки, пару ложек картофельного пюре для загустения соуса - и можно есть.

Блюдо подаем в горячем виде и обязательно с куском свежего хлеба, чтобы было чем вымакать вкуснейший соус.

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Автор: УНИАН