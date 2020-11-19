Кляр дарит мясным блюдам аппетитную хрустящую золотистую корочку.

В кулинарии часто используют кляр при готовке мясных блюд. Кусок мяса опускают в жидкую смесь перед жаркой, чтобы блюдо покрылось вкусной золотистой корочкой. Так блюдо получится сочным и аппетитным, а также не будет пригорать на сковороде.

Если вы готовите мясо из курицы - используйте жидкий кляр, чтобы мясо им пропиталось и стало сочнее. Для сочного мяса кляр можно делать более густым. Ингредиенты для кляра нужно хорошо до однородности. Перед тем, как окунать мясо в кляр, обваляйте его в муке, если её нет в составе кляра.

Кляр с яйцами и молоком

Пшеничная мука - 0,5 ст.

Куриные яйца - 2 шт.

Молоко - 0,5 ст.

Соль, черный перец по вкусу.

Муку просеять через сито, взбить блендером. Влить теплое молоко, взбить ещё раз до однородности, посолить и поперчить. Окунать отбитое мясо в кляр перед жаркой.

Кляр со сметаной

Яйца - 2 шт.

Сметана - 2 ст.л.

Мука - 6-7 ст.л.

Соль, перец.

Куриное филе - 2 шт.

Муку просеять через сито. Яйца со сметаной взбить до однородности, посолить и поперчить. По одной ложке всыпать муку и активно мешать кляр, чтобы не было комочков. Филе нарезать пластинами, отбить молотком с двух сторон, окунуть в кляр с двух сторон. Жарить на раскаленной сковороде с растительным маслом по 3 минуты с каждой стороны.

Кляр для отбивных с майонезом

Филе куриной грудки - 1 шт.

Майонез - 100г.

Яйцо куриное - 2 шт.

Мука пшеничная - 100 г.

Подсолнечное масло.

Соль и специи.

Перемешать яйца с майонезом вилкой, добавить муку. Посолить и поперчить по вкусу. Взбить смесь блендером. Куриное филе нарезать на отбивные, отбить молотком, обвалять в кляре и жарить на раскаленной сковороде.

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Автор: Екатерина Пулатова