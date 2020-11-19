В кулинарии часто используют кляр при готовке мясных блюд. Кусок мяса опускают в жидкую смесь перед жаркой, чтобы блюдо покрылось вкусной золотистой корочкой. Так блюдо получится сочным и аппетитным, а также не будет пригорать на сковороде.
Если вы готовите мясо из курицы - используйте жидкий кляр, чтобы мясо им пропиталось и стало сочнее. Для сочного мяса кляр можно делать более густым. Ингредиенты для кляра нужно хорошо до однородности. Перед тем, как окунать мясо в кляр, обваляйте его в муке, если её нет в составе кляра.
Кляр с яйцами и молоком
- Пшеничная мука - 0,5 ст.
- Куриные яйца - 2 шт.
- Молоко - 0,5 ст.
- Соль, черный перец по вкусу.
Муку просеять через сито, взбить блендером. Влить теплое молоко, взбить ещё раз до однородности, посолить и поперчить. Окунать отбитое мясо в кляр перед жаркой.
Кляр со сметаной
- Яйца - 2 шт.
- Сметана - 2 ст.л.
- Мука - 6-7 ст.л.
- Соль, перец.
- Куриное филе - 2 шт.
Муку просеять через сито. Яйца со сметаной взбить до однородности, посолить и поперчить. По одной ложке всыпать муку и активно мешать кляр, чтобы не было комочков. Филе нарезать пластинами, отбить молотком с двух сторон, окунуть в кляр с двух сторон. Жарить на раскаленной сковороде с растительным маслом по 3 минуты с каждой стороны.
Кляр для отбивных с майонезом
- Филе куриной грудки - 1 шт.
- Майонез - 100г.
- Яйцо куриное - 2 шт.
- Мука пшеничная - 100 г.
- Подсолнечное масло.
- Соль и специи.
Перемешать яйца с майонезом вилкой, добавить муку. Посолить и поперчить по вкусу. Взбить смесь блендером. Куриное филе нарезать на отбивные, отбить молотком, обвалять в кляре и жарить на раскаленной сковороде.
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