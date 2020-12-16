Вкусный соус готовится из яиц, горчицы и растительного масла.

Майонез - это известный во всем мире французский холодный соус. Он используется в салатах, закусках, с мясными блюдами. Домашний майонез намного вкуснее и полезнее магазинного, но важно придерживаться технологии его приготовления. Для приготовления вам понадобится блендер.

Советы для приготовления майонеза

Все ингредиенты для майонеза должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте их из холодильника заранее. Если температура будет разной - соус может расслоиться.

Хранить готовый майонез можно в холодильнике не дольше 5 дней.

Растительное масло для майонеза обязательно должно быть рафинированным и хорошего качества.

Чтобы сделать соус гуще, влейте больше растительного масла. Если вы любите более жидкий майонез - добавьте теплой воды.

Держите блендер у самого дна при взбивании, чтобы хорошо взбились яйца. Не поднимайте блендер вверх, пока большая часть масла не перемешается.

Чтобы разнообразить вкус соуса, можно добавить в него сушёный или измельчённый свежий чеснок, молотый чёрный перец, паприку или зелень, а также любые другие приправы.

Домашний майонез с горчицей и соком лимона

Яйца - 2 шт.

Соль - 0.5 ч.л.

Сахар - 0.5 ч.л.

Горчица - 2 ч.л.

Растительное масло рафинированное - 250 мл.

Лимонный сок - 1 ст.л.

Аккуратно разбить яйца в емкость, чтобы они не разбились. Добавить соль, сахар и горчицу. Опустить блендер и взбить яйца до однородной консистенции. Затем, двигая блендером вверх-вниз и продолжая взбивать массу, тонкой струйкой влить масло. Когда соус начнет загустевать, добавить лимонный сок. Взбивать до готовности.

Домашний майонез с уксусом

Яичные желтки - 2 шт.

Соль - 0.5 ч.л.

Сахар - 0.5 ч.л.

Уксус 9% - 0.5 ч.л.

Растительное масло - 150 мл.

Выложить желтки, уксус, соль и сахар в емкость. Влить масло и поместить блендер у самого дна. Включить блендер и не поднимать его 3 минуты. Когда соус начнёт густеть, можно слегка двигать блендером вверх-низ, чтобы ингредиенты равномерно перемешались.

Домашний майонез с чесноком

Растительное масло - 1 стакан.

Яичный желток - 2 шт.

Лимонный сок - 1 ст. л.

Чеснок рубленный - 1 ст. л.

Соль по вкусу.

Перец черный молотый по вкусу.

В емкости для взбивания смешать желтки, сок лимона и масло. Поместить блендер на дне и взбивать, пока большая часть масла не загустеет. Затем блендер можно двигать. Когда жидкого масла почти не останется, добавить нарезанный чеснок, соль и перец. Взбивать соус до готовности (примерно 3 минуты).

Домашний майонез на молоке

Молоко любой жирности - 150 мл.

Растительное масло - 300 мл.

Горчица - 2 ч.л.

Лимонный сок - 2 ст.л.

Соль - 0.5 ч.л.

В высокую узкую ёмкость влить молоко и масло. Взбивать погружным блендером несколько секунд до густой массы. Добавить горчицу, лимонный сок и соль и взбивать еще раз до однородной консистенции.

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Автор: Екатерина Пулатова