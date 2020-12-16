Домашний майонез рецепт / фото pixabay

Майонез - это известный во всем мире французский холодный соус. Он используется в салатах, закусках, с мясными блюдами. Домашний майонез намного вкуснее и полезнее магазинного, но важно придерживаться технологии его приготовления. Для приготовления вам понадобится блендер.

Советы для приготовления майонеза

  • Все ингредиенты для майонеза должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте их из холодильника заранее. Если температура будет разной - соус может расслоиться.
  • Хранить готовый майонез можно в холодильнике не дольше 5 дней. 
  • Растительное масло для майонеза обязательно должно быть рафинированным и хорошего качества.
  • Чтобы сделать соус гуще, влейте больше растительного масла. Если вы любите более жидкий майонез - добавьте теплой воды.
  • Держите блендер у самого дна при взбивании, чтобы хорошо взбились яйца. Не поднимайте блендер вверх, пока большая часть масла не перемешается. 
  • Чтобы разнообразить вкус соуса, можно добавить в него сушёный или измельчённый свежий чеснок, молотый чёрный перец, паприку или зелень, а также любые другие приправы.

Домашний майонез с горчицей и соком лимона

Как сделать майонез дома / фото koolinar.ru
  • Яйца - 2 шт.
  • Соль - 0.5 ч.л.
  • Сахар - 0.5 ч.л.
  • Горчица - 2 ч.л.
  • Растительное масло рафинированное - 250 мл.
  • Лимонный сок - 1 ст.л.

Аккуратно разбить яйца в емкость, чтобы они не разбились. Добавить соль, сахар и горчицу. Опустить блендер и взбить яйца до однородной консистенции. Затем, двигая блендером вверх-вниз и продолжая взбивать массу, тонкой струйкой влить масло. Когда соус начнет загустевать, добавить лимонный сок. Взбивать до готовности. 

Домашний майонез с уксусом

  • Яичные желтки - 2 шт.
  • Соль - 0.5 ч.л.
  • Сахар - 0.5 ч.л.
  • Уксус 9% - 0.5 ч.л.
  • Растительное масло - 150 мл.

Выложить желтки, уксус, соль и сахар в емкость. Влить масло и поместить блендер у самого дна. Включить блендер и не поднимать его 3 минуты. Когда соус начнёт густеть, можно слегка двигать блендером вверх-низ, чтобы ингредиенты равномерно перемешались.

Домашний майонез с чесноком 

Домашний майонез чесночный / фото pixabay
  • Растительное масло - 1 стакан.
  • Яичный желток - 2 шт.
  • Лимонный сок - 1 ст. л.
  • Чеснок рубленный - 1 ст. л.
  • Соль по вкусу.
  • Перец черный молотый по вкусу.

В емкости для взбивания смешать желтки, сок лимона и масло. Поместить блендер на дне и взбивать, пока большая часть масла не загустеет. Затем блендер можно двигать. Когда жидкого масла почти не останется, добавить нарезанный чеснок, соль и перец. Взбивать соус до готовности (примерно 3 минуты).

Домашний майонез на молоке

  • Молоко любой жирности - 150 мл.
  • Растительное масло - 300 мл.
  • Горчица - 2 ч.л.
  • Лимонный сок - 2 ст.л.
  • Соль - 0.5 ч.л.

В высокую узкую ёмкость влить молоко и масло. Взбивать погружным блендером несколько секунд до густой массы. Добавить горчицу, лимонный сок и соль и взбивать еще раз до однородной консистенции.

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Автор: Екатерина Пулатова