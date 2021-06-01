Яркая хрустящая редиска является одним из главных сезонных овощей лета. Часто этот овощ едят в прикуску с блюдами, ведь редиска вкусная сама по себе. Однако летние салаты с этим продуктом станут гораздо вкуснее. Чаще всего редиску в салате сочетают с зеленью, зеленым луком, шпинатом, яйцами, помидорами, огурцами. Чтобы блюдо было легким и низкокалорийным, вместо майонеза салат нередко заправляют сметаной или кефиром.
Салат с редиской, яйцом и огурцом
- Редиска - 200 г.
- Яйца - 3 шт.
- Огурец - 1 шт.
- Укроп - пучок.
- Шпинат - 100 г.
- Чеснок - 1 зубчик.
- Майонез или сметана - 2 ст.л.
Яйца отварить вкрутую и остудить. Овощи и зелень тщательно промыть. Редиску нарезать кружочками, огурец - кубиком, укроп и чеснок мелко порубить. Шпинат крупно порубить. Яйца очистить и нарезать кубиком. Все ингредиенты перемешать и заправить сметаной или майонезом. Солить только перед подачей.
Салат с редиской и авокадо
- Редиска - 200 г.
- Салат листовой - 4 листа.
- Руккола - 50 г.
- Авокадо - 1 шт.
- Сметана - 2 ст.л.
- Соль, перец по вкусу.
Редиску и зелень промыть, обсушить салфетками. Редиску нарезать кружочками, листья салата крупно порубить, авокадо очистить и нарезать крупными ломтиками. Смешать редиску, салат, рукколу, авокадо, заправить сметаной и посолить.
Салат с редиской и картошкой
- Редис - 200 г.
- Картофель вареный - 4 шт.
- Зелень - пучок.
- Пекинская капуста - 7-10 листов.
Соус:
- Подсолнечное масло - 1 ст.л.
- Мёд - 1 ч.л.
- Горчица - 1 ч.л.
- Лимонный сок - 1 ч.л.
- Соль, перец по вкусу.
Вареный картофель очистить от кожуры, редис и зелень помыть, очистить от корней. Картофель порезать тонкими ломтиками, редис - кружочками, пекинскую капусту крупно порубить, зелень мелко порезать. Соединить ингредиенты для соуса и заправить салат.
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