Салаты с редиской / фото ua.depositphotos.com

Яркая хрустящая редиска является одним из главных сезонных овощей лета. Часто этот овощ едят в прикуску с блюдами, ведь редиска вкусная сама по себе. Однако летние салаты с этим продуктом станут гораздо вкуснее. Чаще всего редиску в салате сочетают с зеленью, зеленым луком, шпинатом, яйцами, помидорами, огурцами. Чтобы блюдо было легким и низкокалорийным, вместо майонеза салат нередко заправляют сметаной или кефиром.

Салат с редиской, яйцом и огурцом

  • Редиска - 200 г.
  • Яйца - 3 шт.
  • Огурец - 1 шт.
  • Укроп - пучок.
  • Шпинат - 100 г.
  • Чеснок - 1 зубчик.
  • Майонез или сметана - 2 ст.л.

Яйца отварить вкрутую и остудить. Овощи и зелень тщательно промыть. Редиску нарезать кружочками, огурец - кубиком, укроп и чеснок мелко порубить. Шпинат крупно порубить. Яйца очистить и нарезать кубиком. Все ингредиенты перемешать и заправить сметаной или майонезом. Солить только перед подачей.

Салат с редиской рецепт / фото ua.depositphotos.com

Салат с редиской и авокадо

  • Редиска - 200 г.
  • Салат листовой - 4 листа.
  • Руккола - 50 г.
  • Авокадо - 1 шт.
  • Сметана - 2 ст.л.
  • Соль, перец по вкусу.

Редиску и зелень промыть, обсушить салфетками. Редиску нарезать кружочками, листья салата крупно порубить, авокадо очистить и нарезать крупными ломтиками. Смешать редиску, салат, рукколу, авокадо, заправить сметаной и посолить.

Рецепт салата с редиской и картофелем / фото ua.depositphotos.com

Салат с редиской и картошкой

  • Редис  - 200 г.
  • Картофель вареный - 4 шт.
  • Зелень - пучок.
  • Пекинская капуста - 7-10 листов.

Соус:

  • Подсолнечное масло - 1 ст.л.
  • Мёд - 1 ч.л.
  • Горчица - 1 ч.л.
  • Лимонный сок - 1 ч.л.
  • Соль, перец по вкусу.

Вареный картофель очистить от кожуры, редис и зелень помыть, очистить от корней. Картофель порезать тонкими ломтиками, редис - кружочками, пекинскую капусту крупно порубить, зелень мелко порезать. Соединить ингредиенты для соуса и заправить салат.

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Автор: Екатерина Пулатова