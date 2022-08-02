Битые огурцы - необычная китайская закуска, в которой овощи отбиваются кухонным молотком.

Битые огурцы - это освежающая пряная закуска из свежих овощей, популярная в Китае и других азиатских странах. Для приготовления этого салата огурцы отбивают кухонным молотком, чтобы они пропитались маринадом. Рекомендуется использовать сорванные с грядки молодые огурчики. Салат можно подавать с колбасками, шашлыком или мясной подливой.

Битые огурцы по-китайски

Огурцы свежие - 6 шт.

Перец чили или другой острый перец - 1 шт.

Кунжутное или подсолнечное масло - 2 ст. л.

Соевый соус - 2 ст. л.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Яблочный уксус - 2 ст. л.

Кинза свежая - 3 веточки.

Кунжут - 1 ч. л.

Чеснок - 2 зубчика.

Огурцы тщательно промыть и обсушить. Разрезать огурцы вдоль пополам и выложить в пакет либо накрыть пленкой. Отбить огурцы скалкой или молотком для мяса так, чтобы они потрескались. Но не переусердствуйте, чтобы овощи не превратились в кашу.

Отбитые огурцы нарезать по диагонали крупными кусочками. Добавить мелко нарезанные чеснок и перец чили. Количество перца регулируйте по вкусу. Добавить к огурцам нарезанную кинзу, кунжутное или подсолнечное масло, соевые соус, сахар и уксус. Хорошо перемешать огурцы с маринадом. Оставьте огурцы в маринаде в холодильнике на 30 минут.

Готовые битые огурцы посыпать кунжутом и подавать к мясу, рыбе или жареным колбаскам. По желанию в салат можно добавить зелень и орехи. Хранить битые огурцы следует в закрытой стеклянной банке в холодильнике не более 3 дней.

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