Рецепты овощных и мясных блюд, запеченных в духовке.

Приготовленные в духовке блюда всегда имеют особый вкус с хрустящей корочкой и мягкой серединой. Готовить их совсем несложно: достаточно нарезать и приправить специями мясо, овощи или рыбу, а духовка сделает остальную работу. Запекание также хорошо сказывается на свойствах продуктов: овощи сохраняют свои витамины и вкусовые качества, а мясо остается сочным и аппетитным.

Курица с овощами в духовке

Курица (ножки, крылья) - 400 г

Перец болгарский - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика.

Тыква - 150 г.

Кабачок - 150 г.

Картофель - 300 г.

Масло растительное - 3 ст.л.

Соль, перец, специи.

Овощи помыть и почистить, нарезать тыкву средними кусочками, морковь - кружочками, лук - полукольцами. Помидоры обдать кипятком и снять кожуру, нарезать. Кабачок почистить, нарезать кубиком. Перец нарезать соломкой. Чеснок порезать на тонкие пластины. Картошку почистить и нарезать кольцами.

Куриное мясо разделить на отдельные части и выложить на противень. Разложить вокруг мяса овощи. Курицу с овощами посолить и поперчить, добавить любимые специи. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

Скумбрия в духовке с лимоном

Скумбрия - 2 шт.

Соль, черный перец.

Специи для рыбы.

Лимонный сок - 2 ч.л.

Лук - 1 шт.

Лимон - 1 шт.

Скумбрию выпотрошить, удалить жабры и плавники. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком внутри и снаружи. Оставить на 30 минут. Лук и лимон нарезать кольцами. Выложить рыбу в фольгу, сделать надрезы и поместить в каждый из них по одному колечку лимона и лука. Плотно замотать в фольгу и выложить на противень. Запекать 40 минут при температуре 180 °С.

Картошка с мясом в сметане в духовке

Мясо, дичь - 500 г.

Картошка - 10 шт.

Вода - 2,5 ст.

Сметана - 300 г.

Лук репчатый - 1 шт.

Зелень рубленная.

Соль, перец, специи.

Мясо нарезать ломтиками. Для блюда лучше взять свинину с прослойками, молодую говядину, баранину. Лук нарезать полукольцами. Картошку почистить и нарезать тонкими кружочками. Выложить мясо в смазанную маслом форму для запекания, сверху на него лук, а затем картошку. Приготовить заливку, смешав сметану, воду, соль и пряности. Равномерно залить содержимое формы сметанной заливкой, сверху посыпать зеленью. Выпекать 1 час в духовке. Первые 30 минут при 200°, затем снизить температуру до 150°.

Овощи с грибами в духовке

Баклажан - 1 шт.

Кабачок - 1 шт.

Перец - 400 г.

Помидоры - 250 г.

Морковь - 1 шт.

Шампиньоны - 2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик.

Перец чили - 1 шт.

Петрушка - по вкусу.

Соль - 1 ст.л.

Растительное масло - 6 ст.л.

Баклажаны разрезать пополам, затем нарезать полукольцами. Кабачки нарезать соломкой, морковь - ломтиками, перец - крупными кусочками, лук - толстыми кольцами, грибы разрезать пополам. Чеснок и петрушку мелко порубить. Смешать упомянутые овощи с большим количеством растительного масла и столовой ложкой соли. Добавить мелко нарезанный перец чили и любую приправу. Оставить овощи на 2 часа.

В конце маринования слить жидкость через дуршлаг. Духовку разогреть до 250°. Добавить к овощам разрезанные на четвертины помидоры. Выложить овощи в форму для запекания на фольгу, накрыть фольгой сверху и запекать 15 минут. После этого снять верхнюю часть фольги и запекать еще 5-10 минут.

Пирожки с яблоками дрожжевые в духовке

Яйца - 3 шт.

Соль - 3,5 ст.л.

Сухие дрожжи - 2 ч.л.

Молоко - 200 г.

Сливочное масло - 75 г.

Пшеничная мука - 470 г.

Для начинки:

Яблоки - 3 шт.

Сахар - 2 ст.л.

Изюм - 60 г.

Молотая корица - 0.5 ч.л.

Все ингредиенты для теста выложите на стол заранее, чтобы они были комнатной температуры. Для активации дрожжей в маленькой мисочке соединить 1 ч.л. сахара, дрожжи и 50 мл молока. Оставить на 20 минут. В широкую миску просеять муку через сито. Сливочное масло полностью растопить в микроволновке. 2 яйца с солью взбить до однородности. Всыпать сахар и взбить еще раз. Добавить дрожжи и остальное молоко, влить растопленное сливочное масло. По чуть-чуть всыпать муку, замешивая тесто. Замесить тесто руками.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдТесто должно быть мягким и податливым, немного липнуть к рукам. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5 часа, чтобы оно поднялось. Приготовить начинку из мелко нарезанных яблок, сахара, изюма и корицы (или любую другую начинку). Посыпать стол мукой, и сформировать лепешки для пирожков. Раскатать каждую лепешку и начинить яблоками, сформировать пирожки. Выложить пирожки на противень, застеленный промасленным пергаментом. Отдельно взбить яйцо до однородности и сверху смазать им пирожки. Выпекать 25 минут при 180°.

Картошка по-селянски с чесноком в духовке

Картошка - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика.

Растительное масло - 3 ст.л.

Соль - 1 ч.л.

Приправа карри.

Паприка сушеная.

Перец черный молотый.

Укроп рубленный.

Картофель не очищая от кожуры нарезать одинаковыми крупными ломтиками. Посолить, добавить пряности и сушеный укроп. Посыпать картошку мелко порубленным чесноком. Смазать противень маслом, выложить ломтики картошки отдельно друг от друга. Выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова