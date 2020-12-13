Приготовленные в духовке блюда всегда имеют особый вкус с хрустящей корочкой и мягкой серединой. Готовить их совсем несложно: достаточно нарезать и приправить специями мясо, овощи или рыбу, а духовка сделает остальную работу. Запекание также хорошо сказывается на свойствах продуктов: овощи сохраняют свои витамины и вкусовые качества, а мясо остается сочным и аппетитным.
Курица с овощами в духовке
- Курица (ножки, крылья) - 400 г
- Перец болгарский - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Тыква - 150 г.
- Кабачок - 150 г.
- Картофель - 300 г.
- Масло растительное - 3 ст.л.
- Соль, перец, специи.
Овощи помыть и почистить, нарезать тыкву средними кусочками, морковь - кружочками, лук - полукольцами. Помидоры обдать кипятком и снять кожуру, нарезать. Кабачок почистить, нарезать кубиком. Перец нарезать соломкой. Чеснок порезать на тонкие пластины. Картошку почистить и нарезать кольцами.
Куриное мясо разделить на отдельные части и выложить на противень. Разложить вокруг мяса овощи. Курицу с овощами посолить и поперчить, добавить любимые специи. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.
Скумбрия в духовке с лимоном
- Скумбрия - 2 шт.
- Соль, черный перец.
- Специи для рыбы.
- Лимонный сок - 2 ч.л.
- Лук - 1 шт.
- Лимон - 1 шт.
Скумбрию выпотрошить, удалить жабры и плавники. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком внутри и снаружи. Оставить на 30 минут. Лук и лимон нарезать кольцами. Выложить рыбу в фольгу, сделать надрезы и поместить в каждый из них по одному колечку лимона и лука. Плотно замотать в фольгу и выложить на противень. Запекать 40 минут при температуре 180 °С.
Картошка с мясом в сметане в духовке
- Мясо, дичь - 500 г.
- Картошка - 10 шт.
- Вода - 2,5 ст.
- Сметана - 300 г.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Зелень рубленная.
- Соль, перец, специи.
Мясо нарезать ломтиками. Для блюда лучше взять свинину с прослойками, молодую говядину, баранину. Лук нарезать полукольцами. Картошку почистить и нарезать тонкими кружочками. Выложить мясо в смазанную маслом форму для запекания, сверху на него лук, а затем картошку. Приготовить заливку, смешав сметану, воду, соль и пряности. Равномерно залить содержимое формы сметанной заливкой, сверху посыпать зеленью. Выпекать 1 час в духовке. Первые 30 минут при 200°, затем снизить температуру до 150°.
Овощи с грибами в духовке
- Баклажан - 1 шт.
- Кабачок - 1 шт.
- Перец - 400 г.
- Помидоры - 250 г.
- Морковь - 1 шт.
- Шампиньоны - 2 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок - 1 зубчик.
- Перец чили - 1 шт.
- Петрушка - по вкусу.
- Соль - 1 ст.л.
- Растительное масло - 6 ст.л.
Баклажаны разрезать пополам, затем нарезать полукольцами. Кабачки нарезать соломкой, морковь - ломтиками, перец - крупными кусочками, лук - толстыми кольцами, грибы разрезать пополам. Чеснок и петрушку мелко порубить. Смешать упомянутые овощи с большим количеством растительного масла и столовой ложкой соли. Добавить мелко нарезанный перец чили и любую приправу. Оставить овощи на 2 часа.
В конце маринования слить жидкость через дуршлаг. Духовку разогреть до 250°. Добавить к овощам разрезанные на четвертины помидоры. Выложить овощи в форму для запекания на фольгу, накрыть фольгой сверху и запекать 15 минут. После этого снять верхнюю часть фольги и запекать еще 5-10 минут.
Пирожки с яблоками дрожжевые в духовке
- Яйца - 3 шт.
- Соль - 3,5 ст.л.
- Сухие дрожжи - 2 ч.л.
- Молоко - 200 г.
- Сливочное масло - 75 г.
- Пшеничная мука - 470 г.
Для начинки:
- Яблоки - 3 шт.
- Сахар - 2 ст.л.
- Изюм - 60 г.
- Молотая корица - 0.5 ч.л.
Все ингредиенты для теста выложите на стол заранее, чтобы они были комнатной температуры. Для активации дрожжей в маленькой мисочке соединить 1 ч.л. сахара, дрожжи и 50 мл молока. Оставить на 20 минут. В широкую миску просеять муку через сито. Сливочное масло полностью растопить в микроволновке. 2 яйца с солью взбить до однородности. Всыпать сахар и взбить еще раз. Добавить дрожжи и остальное молоко, влить растопленное сливочное масло. По чуть-чуть всыпать муку, замешивая тесто. Замесить тесто руками.
Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдТесто должно быть мягким и податливым, немного липнуть к рукам. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5 часа, чтобы оно поднялось. Приготовить начинку из мелко нарезанных яблок, сахара, изюма и корицы (или любую другую начинку). Посыпать стол мукой, и сформировать лепешки для пирожков. Раскатать каждую лепешку и начинить яблоками, сформировать пирожки. Выложить пирожки на противень, застеленный промасленным пергаментом. Отдельно взбить яйцо до однородности и сверху смазать им пирожки. Выпекать 25 минут при 180°.
Картошка по-селянски с чесноком в духовке
- Картошка - 1 шт.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Растительное масло - 3 ст.л.
- Соль - 1 ч.л.
- Приправа карри.
- Паприка сушеная.
- Перец черный молотый.
- Укроп рубленный.
Картофель не очищая от кожуры нарезать одинаковыми крупными ломтиками. Посолить, добавить пряности и сушеный укроп. Посыпать картошку мелко порубленным чесноком. Смазать противень маслом, выложить ломтики картошки отдельно друг от друга. Выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.
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