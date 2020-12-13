Запеченная курица в духовке / фото ua.depositphotos.com

Приготовленные в духовке блюда всегда имеют особый вкус с хрустящей корочкой и мягкой серединой. Готовить их совсем несложно: достаточно нарезать и приправить специями мясо, овощи или рыбу, а духовка сделает остальную работу. Запекание также хорошо сказывается на свойствах продуктов: овощи сохраняют свои витамины и вкусовые качества, а мясо остается сочным и аппетитным.

Курица с овощами в духовке

Курица запеченная с овощами/ фото ua.depositphotos.com
  • Курица (ножки, крылья) - 400 г
  • Перец болгарский - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика.
  • Тыква - 150 г.
  • Кабачок - 150 г.
  • Картофель - 300 г.
  • Масло растительное - 3 ст.л.
  • Соль, перец, специи.

Овощи помыть и почистить, нарезать тыкву средними кусочками, морковь - кружочками, лук - полукольцами. Помидоры обдать кипятком и снять кожуру, нарезать. Кабачок почистить, нарезать кубиком. Перец нарезать соломкой. Чеснок порезать на тонкие пластины. Картошку почистить и нарезать кольцами. 

Куриное мясо разделить на отдельные части и выложить на противень. Разложить вокруг мяса овощи. Курицу с овощами посолить и поперчить, добавить любимые специи. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут. 

Скумбрия в духовке с лимоном

Скумбрия запеченная с лимоном/ фото ua.depositphotos.com
  • Скумбрия - 2 шт.
  • Соль, черный перец.
  • Специи для рыбы.
  • Лимонный сок - 2 ч.л.
  • Лук - 1 шт.
  • Лимон - 1 шт.

Скумбрию выпотрошить, удалить жабры и плавники. Посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком внутри и снаружи. Оставить на 30 минут. Лук и лимон нарезать кольцами. Выложить рыбу в фольгу, сделать надрезы и поместить в каждый из них по одному колечку лимона и лука. Плотно замотать в фольгу и выложить на противень. Запекать 40 минут при температуре 180 °С.

Картошка с мясом в сметане в духовке

Картошка запеченная с мясом / фото ua.depositphotos.com
  • Мясо, дичь - 500 г.
  • Картошка - 10 шт.
  • Вода - 2,5 ст.
  • Сметана - 300 г.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Зелень рубленная.
  • Соль, перец, специи.

Мясо нарезать ломтиками. Для блюда лучше взять свинину с прослойками, молодую говядину, баранину. Лук нарезать полукольцами. Картошку почистить и нарезать тонкими кружочками. Выложить мясо в смазанную маслом форму для запекания, сверху на него лук, а затем картошку. Приготовить заливку, смешав сметану, воду, соль и пряности. Равномерно залить содержимое формы сметанной заливкой, сверху посыпать зеленью. Выпекать 1 час в духовке. Первые 30 минут при 200°, затем снизить температуру до 150°.

Овощи с грибами в духовке

Овощи запеченные в фольге / фото ua.depositphotos.com
  • Баклажан - 1 шт.
  • Кабачок - 1 шт.
  • Перец - 400 г.
  • Помидоры - 250 г.
  • Морковь - 1 шт.
  • Шампиньоны - 2 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Чеснок - 1 зубчик.
  • Перец чили - 1 шт.
  • Петрушка - по вкусу.
  • Соль - 1 ст.л.
  • Растительное масло - 6 ст.л.

Баклажаны разрезать пополам, затем нарезать полукольцами. Кабачки нарезать соломкой, морковь - ломтиками, перец - крупными кусочками, лук - толстыми кольцами, грибы разрезать пополам. Чеснок и петрушку мелко порубить. Смешать упомянутые овощи с большим количеством растительного масла и столовой ложкой соли. Добавить мелко нарезанный перец чили и любую приправу. Оставить овощи на 2 часа.

В конце маринования слить жидкость через дуршлаг. Духовку разогреть до 250°. Добавить к овощам разрезанные на четвертины помидоры. Выложить овощи в форму для запекания на фольгу, накрыть фольгой сверху и запекать 15 минут. После этого снять верхнюю часть фольги и запекать еще 5-10 минут.

Пирожки с яблоками дрожжевые в духовкеПироги дрожжевые в духовке / фото ua.depositphotos.com

  • Яйца - 3 шт. 
  • Соль - 3,5 ст.л.
  • Сухие дрожжи - 2 ч.л.
  • Молоко - 200 г.
  • Сливочное масло - 75 г.
  • Пшеничная мука - 470 г.

Для начинки:

  • Яблоки - 3 шт.
  • Сахар - 2 ст.л.
  • Изюм - 60 г.
  • Молотая корица - 0.5 ч.л.

Все ингредиенты для теста выложите на стол заранее, чтобы они были комнатной температуры. Для активации дрожжей в маленькой мисочке соединить 1 ч.л. сахара, дрожжи и 50 мл молока. Оставить на 20 минут. В широкую миску просеять муку через сито. Сливочное масло полностью растопить в микроволновке. 2 яйца с солью взбить до однородности. Всыпать сахар и взбить еще раз. Добавить дрожжи и остальное молоко, влить растопленное сливочное масло. По чуть-чуть всыпать муку, замешивая тесто. Замесить тесто руками.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдТесто должно быть мягким и податливым, немного липнуть к рукам. Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 1,5 часа, чтобы оно поднялось. Приготовить начинку из мелко нарезанных яблок, сахара, изюма и корицы (или любую другую начинку). Посыпать стол мукой, и сформировать лепешки для пирожков. Раскатать каждую лепешку и начинить яблоками, сформировать пирожки. Выложить пирожки на противень, застеленный промасленным пергаментом. Отдельно взбить яйцо до однородности и сверху смазать им пирожки. Выпекать 25 минут при 180°.

Картошка по-селянски с чесноком в духовке

Запеченная картошка по-селянски / фото ua.depositphotos.com
  • Картошка - 1 шт.
  • Чеснок - 2 зубчика.
  • Растительное масло - 3 ст.л.
  • Соль - 1 ч.л.
  • Приправа карри.
  • Паприка сушеная.
  • Перец черный молотый.
  • Укроп рубленный.

Картофель не очищая от кожуры нарезать одинаковыми крупными ломтиками. Посолить, добавить пряности и сушеный укроп. Посыпать картошку мелко порубленным чесноком. Смазать противень маслом, выложить ломтики картошки отдельно друг от друга. Выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова