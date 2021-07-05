Чтобы сохранить пользу огурцов на долгий период, можно закрыть их на зиму со специями.

Летом собирается основной урожай огурцов, а цены на этот овощ в магазине падают. Однако сезон огурцов скоро закончится, а для долгого хранения они не предназначены. Чтобы наслаждаться хрустящими огурцами круглый год, можно приготовить их в банке на зиму.

Рецепт малосольных огурцов в холодном рассоле

Вода – 1 л.

Огурцы – 1 кг.

Соль – 2 ст.л.

Чеснок – 5 зубчиков.

Свежая мята – 1 стебель.

Листья черной смородины – пучок.

Листья вишни – пучок.

Огурцы тщательно вымыть. Листья смородины, вишни и мяту ненадолго замочить в воде и промыть. На дно банки выложить несколько листочков мяты, смородины и вишни, помять руками. Чеснок разрезать на 4 части, выложить по 3 части в банку. У горьких огурцов удалить кончики.

Выложить огурцы в банки со специями. В каждую банку вставить ветки укропа. На 1 л холодной воды растворить 2 ч.л. соли и полностью залить огурцы. Закрыть банки и поставить крышкой вниз. Оставить минимум на сутки.

Быстрые малосольные огурцы

Огурцы – 1 кг.

Вода – 1 л.

Соль – 2 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Укроп – 50 г.

Хрен – 5 листьев.

Листья смородины – 10 шт.

Чеснок – 10 зубчиков.

Перец острый стручковый по вкусу.

Лавровый лист – 5 шт.

Перец горошком – 15 шт.

Читайте такжеРецепты мохито: яркий и бодрящий коктейль за 5 минутОгурцы перебрать и тщательно помыть. Воду вскипятить, добавить соль и сахар и размешать до растворения. Укроп, смородину и хрен порвать, чеснок и горький перец нарезать, добавить перец горошком и лавровый лист. Все специи смешать. На низ банки положить немного специй, затем выложить огурцы и сверху снова добавить специи.

Банки с огурцами и специями залить кипятком с солью и сахаром. Закрыть банки крышками. Хранить огурцы в прохладном месте. Через 4 часа огурцы станут малосольными.

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Автор: Екатерина Пулатова