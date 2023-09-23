Морковный сок на зиму очень просто готовится - даже наличие соковыжималки не обязательно.

Домашний морковный сок - очень вкусное и витаминное лакомство. Закройте такой морковный сок на зиму, и вы точно не пожалеете о приложенных усилиях. Сделать такую заготовку можно даже без соковыжималки. Главное - отобрать сочную и сладкую морковку, желательно домашнюю.

Морковный сок - польза

Морковный сок так полезен, что его можно пить вместо лекарств. Он повышает иммунитет и ускоряет метаболизм, улучшает состояние кожи, повышает зрение и снижает вероятность развития глазных болезней. Кальций и витамины в составе этого напитка полезны для костей и хрящей. Также учеными доказана польза морковного сока для беременных женщин.

Морковный сок на зиму без соковыживалки

Ингредиенты:

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морковь - 3 кг;

лимон - 1 шт.;

вода - 500 мл;

сахар - 3 стол. л.

Указанного количества ингредиентов хватит на 2 л сока. Заранее подготовьте банки: промойте с двух сторон, ополосните чистой водой и простерилизуйте в микроволновке или в духовке. Также обработайте крышки.

Морковь тщательно промойте и потрите металлической губкой. Помойте также лимон, поскольку он будет использоваться с кожурой.

Морковь натрите на самой мелкой терке или перебейте блендером. Затем возьмите сложенную в несколько слоев марлю и выложите натертую морковь. Через марлю отожмите сок из массы в большую кастрюлю. Чем сочнее морковь, тем больше получится добыть сока. Из лимона выжмите сок, а цедру натрите на самой мелкой терке. Смешайте с морковным соком.

Полученный сок перелейте в эмалированную кастрюлю и разбавьте водой. Добавьте сахар, включите огонь и доведите до кипения. Варите морковный сок на зиму 5 минут, снимая с поверхности пенку.

Разлейте горячий напиток по стерилизованным банкам и накройте стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном, накройте теплым пледом и оставьте до полного остывания.

А если хотите сделать яблочно-морковный сок на зиму, то берите одинаковое количество яблок и моркови.

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