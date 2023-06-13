Далеко не каждая хозяйка знает, как быстро и вкусно засолить помидоры.

Квашеные помидоры - любимая многими закуска, которой стоит запасаться уже сейчас. Помидоры можно брать любые на ваш вкус, главное - строго соблюдать рецептуру и не забыть, как долго квасить помидоры, чтобы даже летом наслаждаться вкуснейшим угощением.

Квашеные помидоры - рецепт на 3 литровую банку

Ингредиенты:

полтора-два килограмма помидоров;

один пучок петрушки;

три-четыре зубчика чеснока;

два-три листа черной смородины;

два-три листа вишни;

один зонтик укропа;

одна рюмка соли;

литр-полтора чистой воды.

Для того чтобы сделать квашеные помидоры быстро и просто, нужно их вымыть и избавить от хвостиков. Промыть зелень, чеснок очистить и нарезать кусочками. В эмалированную кастрюлю или ведро выложить немного петрушки, чеснок, листья смородины и вишни, зонтик укропа, а сверху разместить помидоры.

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В указанном количестве чистой воды растворить соль, залить рассолом овощи и зелень в емкости. Придавить грузом так, чтобы помидоры не всплывали, и убрать в темное прохладное место. Через 2-3 недели ароматная закуска будет готова к подаче на стол.

Как быстро и вкусно засолить помидоры с горчицей

Томаты можно квасить не только за пару недель, но и для длительного хранения. В таком случае вам нужны:

помидоры;

два-три пучка петрушки, зелени укропа и зонтики;

два пучка зелени сельдерея;

три репчатых луковицы;

три головки чеснока;

три корня хрена;

листья хрена, смородины, вишни, малины;

мята;

одна столовая ложка поваренной соли;

один лавровый лист;

четыре горошка черного перца;

три горошка душистого перца;

две гвоздики.

В первую очередь нужно приготовить рассол для помидоров. Для этого наберите воду в кастрюлю, поставьте ее на огонь. Когда вода закипит, всыпьте соль (1 ст.л на 1 л воды), добавьте лавровый лист, перец и гвоздику. Накройте крышкой, дайте покипеть еще 2-3 минуты, потом выключайте огонь и оставляйте рассол до полного его остывания.

На самое дно емкости, в которой планируете квасить овощи, выложите зелень и чеснок. Дальше - тщательно вымытые помидоры без плодоножек. Следующий слой - зелень, потом - опять помидоры. Так чередуйте, пока не кончатся ингредиенты. В конце залейте томаты подготовленным холодным рассолом и накройте марлей.

ВАЖНО: в процессе брожения на марле будет образовываться пена и осадок, поэтому ткань нужно периодически промывать под проточной водой.

Сверху овощи и зелень нужно накрыть подходящей по размеру тарелкой или крышкой и поставить трехлитровую банку с водой, как груз. Через 2-3 дня банку нужно сменить на более легкую - полуторалитровую, например. В таком виде оставляйте помидоры на 5-7 дней, а когда рассол помутнеет, можно перенести емкость на балкон или в погреб. Через 3-4 недели уже можно наслаждаться квашеными помидорами.

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