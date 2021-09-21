Сочная и нежная слабосоленая сельдь - блюдо, которым можно наслаждаться круглый год

Соленая сельдь является хорошим дополнением к различным блюдам в повседневном меню, также очень часто без нее не обходится ни один накрытый праздничный стол.

Читайте такжеАроматный хмельной напиток из винограда: как сделать красное вино домаСейчас в магазинах продают вкусные засоленные сельди и самым простым вариантом будет их приобретение. Однако можно приготовить аппетитную рыбку в домашних условиях самостоятельно, что в общем совсем несложно.

Очень важно для самостоятельной засолки правильно выбрать рыбу. У сельди должна быть, в частности, серебристая окраска, выпуклые и не мутные глаза, плотно прижатые к телу плавники и красные жабры. Рыба должна быть без повреждений, порезов или содранной шкурки. Такие показатели свидетельствуют о ее несвежести или о том, что рыба замораживалась повторно.

Если рыба заморожена, то лучше всего ее размораживать постепенно в холодильнике. Ну или в крайнем случае при комнатной температуре.

Засол сельди – рецепт

Сельдь - 1 шт.

Вода - 1 л

Соль - 100 г

Сахар - 2 ст. л.

Смесь перцев горошком - 20 г

Лавровый лист - 4 шт.

Сельдь разморозить. Почистить ее, удалить внутренности и жабры, голову можно оставить.

Приготовление рассола. Налить в кастрюлю воду и довести ее до кипения. Добавить в воду соль, перец и лавровый лист, проварить все на медленном огне до полного растворения соли (можно просто насыпать специи в емкость, залить их кипятком и перемешать). Дать рассолу остыть до комнатной температуры.

Положить рыбу в глубокую посудину и залить ее рассолом, чтобы рыба полностью в него окунулась. Накрыть крышкой или небольшой тарелкой, чтобы селедка не всплывала. Отправить емкость с рыбой в холодильник на несколько суток – от 2-х до 4-х.

Готовую селедку вытащить из тары и промыть под проточной водой. Теперь можно удалить голову, порезать на куски и употреблять рыбку в пищу.

Соленая сельдь за сутки

Сельдь - 1 шт.

Соль - 100 г

Лист лавровый - 3 шт.

Перец черный - 25 шт.

Перец душистый - 3 шт.

Вода - 1 л

Первым делом следует подготовить рассол. Для этого надо смешать в кастрюле соль, черный перец, душистый перец и лавровый лист. Залить горячей водой. Хорошо все размешать, чтобы растворилась соль, и оставить остывать до комнатной температуры.

Тем временем нужно подготовить селедку: очистить ее от внутренностей и пленок и отрезать голову. Далее поместить сельдь в банку и залить рассолом. Закрыть крышкой и убрать в холодильник на 24 часа. По истечению указанного времени, сельдь можно нарезать и подавать к столу.

Пряный посол сельди: классический рецепт

Сельдь - 2 шт.

Вода - 1 л

Соль - 2 ст. л.

Сахар - 2 ст. л.

Перец горошком - 10 шт.

Перец душистый - 4-5 шт.

Гвоздика - 4-5 шт.

Лавровый лист - 2-3 шт.

Сельдь очистить от внутренностей и хорошо промыть. Голову лучше оставить, но жабры нужно удалить. Можно еще оставить икру или молочко.

Читайте такжеХрустящие и сочные наггетсы: как приготовить вкусную закуску домаПриготовление рассола. Положить кипятить воду, как только она закипит, добавить соль, сахар и специи. Дать прокипеть 3-4 минуты. Выключить огонь и дать рассолу остыть.

Тем временем приготовить контейнер, выложить туда селедку, залить рассолом. По желанию положить также икру или молочко. Рыба должна полежать в рассоле при комнатной температуре 3-4 часа, а затем следует ее убрать в холодильник.

Молочко и икра будут готовы через 24 часа, а рыбка – через 48 часов.

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Автор: Виолетта Орлова