Благодаря нашим рекомендациями у вас получится сохранить полезный овощ на зиму.

Морковь - один из самых популярных овощей в Украине. Его используют для приготовления первых или вторых блюд, а также едят в сыром виде. Сегодня мы поделимся подборкой уникальных рецептов и расскажем, как замариновать морковь на зиму. Ранее мы рассказывали, как приготовить морковь по-корейски.

Квашеная морковь на зиму

морковь - 500 гр;

соль - 0.5 ст.л;

сахар - 0.5 ст.л;

черный тмин - 0.5 ч.л;

репчатый лук (по желанию).

Морковь очистить, натереть на терке. Добавить сахар и соль, перемешать. Всыпать тмин, снова перемешать. Если будете добавлять лук, то его порезать полукольцами и добавить к моркови.

Переложить морковь со специями в чистые банки, накрыть тканью и убрать в холодильник на двое суток. Достать и оставить в комнате еще на сутки. За это время морковь забродит и станет квашеной. Закрыть банки обычными крышками, хранить в холодильнике.

Морковь по-корейски на зиму

морковь - 1.5 кг;

лук репчатый - 250 гр;

соль - 20 гр;

сахар - 100 гр;

растительное масло - 50 мл;

уксус - 50 мл;

специи (для моркови по-корейски) - 10 гр;

кориандр - 20 гр;

перец - по вкусу;

чеснок - 2 зубчика.

Читайте такжеКонсервированная фасоль на зиму: 4 рецепта приготовления бобовыхМорковь помыть, очистить, натереть на терке. Лук и чеснок очистить, нарезать кубиками, добавить к моркови. Всыпать сахар, соль, приправу, кориандр, перец, масло и уксус, перемешать. Накрыть емкость пленкой, оставить в холодильнике на сутки.

Банки простерилизовать, разложить по ним морковь, накрыть крышками. В кастрюлю налить воду, разместить банки и поставить на огонь. Помните, что вода в емкости должна доходить до плечиков банок. Стерилизовать заготовки 10 минут с момента закипания воды, после этого закатать.

Лечо из моркови с луком и перцем

болгарский перец - 1 кг;

помидоры - 1 кг;

морковь - 1 кг;

репчатый лук - 300 гр;

растительное масло - 1 стакан;

сахар - 0.5 стакана;

соль - 1 ст.л;

уксус - 1 ст.л.

Морковь натереть на терке, помидоры перекрутить в комбайне. Болгарский перец нарезать соломкой, лук - полукольцами. В кастрюлю налить масло, довести до кипения.

Соблюдайте очередность пунктов, описанных ниже, ничего не перемешивайте.

Добавить морковь, засечь 5 минут, затем добавить соль, сахар и перекрученные помидоры. Через 5 минут положить нарезанный болгарский перец. Засечь 5 минут, добавить лук. Закрыть крышкой кастрюлю, варить 1 час на среднем огне. Через час влить уксус, варить 10 минут. Выключить огонь, осторожно перемешать. Разложить в простерилизованные банки и закатать.

Морковный сок на зиму

морковь - 1 кг.

Морковь вымыть, очистить, пропустить через соковыжималку. В этом процессе ни в коем случае не использовать металлическую посуду. Оставить сок на несколько минут, затем убрать осадок, процедить через марлю.

Перелить сок в кастрюлю, нагреть до 80-85°C. Сразу же перелить в бутылки или банки, не доливая до краев примерно 3 см. Закрыть и простерилизовать при температуре 110°C. Для того, чтобы добиться такого показателя, добавьте в стерилизатор соль - 400 гр на 1 л. Укрепить крышки скобами, чтобы во время стерилизации они не отлетели.

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Автор: Кристина Кащавцева