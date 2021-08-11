Морковь - один из самых популярных овощей в Украине. Его используют для приготовления первых или вторых блюд, а также едят в сыром виде. Сегодня мы поделимся подборкой уникальных рецептов и расскажем, как замариновать морковь на зиму. Ранее мы рассказывали, как приготовить морковь по-корейски.
Квашеная морковь на зиму
- морковь - 500 гр;
- соль - 0.5 ст.л;
- сахар - 0.5 ст.л;
- черный тмин - 0.5 ч.л;
- репчатый лук (по желанию).
Морковь очистить, натереть на терке. Добавить сахар и соль, перемешать. Всыпать тмин, снова перемешать. Если будете добавлять лук, то его порезать полукольцами и добавить к моркови.
Переложить морковь со специями в чистые банки, накрыть тканью и убрать в холодильник на двое суток. Достать и оставить в комнате еще на сутки. За это время морковь забродит и станет квашеной. Закрыть банки обычными крышками, хранить в холодильнике.
Морковь по-корейски на зиму
- морковь - 1.5 кг;
- лук репчатый - 250 гр;
- соль - 20 гр;
- сахар - 100 гр;
- растительное масло - 50 мл;
- уксус - 50 мл;
- специи (для моркови по-корейски) - 10 гр;
- кориандр - 20 гр;
- перец - по вкусу;
- чеснок - 2 зубчика.
Читайте такжеКонсервированная фасоль на зиму: 4 рецепта приготовления бобовыхМорковь помыть, очистить, натереть на терке. Лук и чеснок очистить, нарезать кубиками, добавить к моркови. Всыпать сахар, соль, приправу, кориандр, перец, масло и уксус, перемешать. Накрыть емкость пленкой, оставить в холодильнике на сутки.
Банки простерилизовать, разложить по ним морковь, накрыть крышками. В кастрюлю налить воду, разместить банки и поставить на огонь. Помните, что вода в емкости должна доходить до плечиков банок. Стерилизовать заготовки 10 минут с момента закипания воды, после этого закатать.
Лечо из моркови с луком и перцем
- болгарский перец - 1 кг;
- помидоры - 1 кг;
- морковь - 1 кг;
- репчатый лук - 300 гр;
- растительное масло - 1 стакан;
- сахар - 0.5 стакана;
- соль - 1 ст.л;
- уксус - 1 ст.л.
Морковь натереть на терке, помидоры перекрутить в комбайне. Болгарский перец нарезать соломкой, лук - полукольцами. В кастрюлю налить масло, довести до кипения.
Соблюдайте очередность пунктов, описанных ниже, ничего не перемешивайте.
Добавить морковь, засечь 5 минут, затем добавить соль, сахар и перекрученные помидоры. Через 5 минут положить нарезанный болгарский перец. Засечь 5 минут, добавить лук. Закрыть крышкой кастрюлю, варить 1 час на среднем огне. Через час влить уксус, варить 10 минут. Выключить огонь, осторожно перемешать. Разложить в простерилизованные банки и закатать.
Морковный сок на зиму
- морковь - 1 кг.
Морковь вымыть, очистить, пропустить через соковыжималку. В этом процессе ни в коем случае не использовать металлическую посуду. Оставить сок на несколько минут, затем убрать осадок, процедить через марлю.
Перелить сок в кастрюлю, нагреть до 80-85°C. Сразу же перелить в бутылки или банки, не доливая до краев примерно 3 см. Закрыть и простерилизовать при температуре 110°C. Для того, чтобы добиться такого показателя, добавьте в стерилизатор соль - 400 гр на 1 л. Укрепить крышки скобами, чтобы во время стерилизации они не отлетели.
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