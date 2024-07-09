Консервированные огурцы можно заготавливать впрок уже сейчас.

В июле многие хозяйки начинают "закрывать" огурцы - цена на них вполне приемлемая, а рецептов, как всегда, предостаточно. УНИАН предлагает огурцы консервированные классические с шикарным рассолом.

Огурцы консервированные - рецепт на 2 литровые банки

1 килограмм огурцов

1 болгарский перец

2 зонтика укропа

4-6 зубков чеснока

8 ч.л уксуса 9%

4 шт душистого перца горошком

10 шт перца черного горошком

2 лавровых листа

1 л воды

1 ст.л соли

2.5 ст.л сахара

Запоминайте, как готовить такие огурцы на зиму

Огурцы вымыть, залить холодной водой, оставить на 1-2 часа. Банки промыть содой и стерилизовать над паром 5 минут, прокипятить крышки. Залить кипятком лавровый лист и укроп, оставить на 1 минуту.

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Разложить по банкам ингредиенты: перец кусочками, лавровый лист, черный и душистый перцы, чеснок, зонтики укропа. Огурцы выложить в банки сначала вертикально, отрезая плодоножку, второй ряд разместить горизонтально. Сверху добавить еще чеснока и укропа, залить кипятком, накрыть крышками, оставить на 10 минут. Слить воду, вскипятить снова, залить, накрыть крышками. После второй заливки воду вылить совсем.

Приготовить маринад: на 1 литр воды - 1 ст. л. соли и 2,5 ст. л. сахара. Нужно довести до кипения, растворить соль и сахар. Залить свежим маринадом огурцы в банках. В 1-литровую банку добавить уксус, сразу закатать банки. Перевернуть, убрать в теплое место, укутать одеялом до остывания.

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