Любимые блюда из детства приготовить очень просто, если следовать этим советам.

Все мы слышали рассказы наших бабушек или родителей о том, какая была еда в СССР. Истории об огромных очередях и мороженом за 3 копейки, наверное, знакомы каждому. В условиях дефицита продуктов, а иногда и средств, обходиться приходилось минимальным ассортиментом.

Какими были популярные блюда СССР

Как известно, советская кухня не пестрила разнообразием. Однако учитывая тот факт, что в состав Советского Союза входили многие народы, кулинария переняла много их особенностей. Так, популярные блюда в СССР включают в себя как украинскую, так и кавказскую, узбекскую и другие кухни. Сложно найти хозяйку, которая никогда не готовила украинский борщ или узбекский плов. Многие советские рецепты вторых блюд, к тому же, интерпретируются в разных странах по-разному - в зависимости от культур и традиционных продуктов или специй. Далее мы рассмотрим одни из самых известных блюд того времени.

Пожалуй, одной из главных "изюминок" Советского Союза была консервация. Многие блюда СССР по сути являются заготовками на зиму. Объяснить это довольно просто: закрывали консервацию часто потому, что поставки продуктов были нестабильными, а некоторые товары и вовсе разметали с полок за считанные минуты.

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Яркий пример СССР - блюда из огурцов. Консервированный овощ кладется во многие любимые блюда СССР. Огромную популярность среди хозяек получил нежинский салат - готовится он очень просто, да и себестоимость просто копеечная.

Салат нежинский "как в СССР" - рецепт

Для этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

огурцы - 1,5 кг;

лук - 300 г;

укроп - 1 пучок;

уксус 9% - 3 ст. л.;

сахар - 1,5 ст. л.;

соль - 1 ст. л.;

перец горошком - 0,5 ч. л.

Нарежьте вымытые огурцы тонкими кольцами, а лук – полукольцами. Мелко нашинкуйте укроп и смешайте все в одной миске. Добавьте соль, сахар и тщательно перемешайте. Чтобы ингредиенты салата распределились равномерно, вымешивать его лучше руками. Оставьте салат постоять на 30 минут (при комнатной температуре).

Добавьте в полученную смесь черный перец, уксус и еще раз перемешайте. Разложите салат по банкам, хорошенько утрамбовав. Залейте их соком, который остался в миске. Накройте банки стерильными крышками и отправьте стерилизоваться – 15 минут после закипания воды будет достаточно. Закройте банки, переверните и оставьте до полного остывания под чем-то теплым. Из этого количества ингредиентов должно получиться три 0,5-литровых банки.

Кабачковая икра с майонезом "как в СССР"

Традиционные новогодние блюда СССР - это оливье, бутерброды со шпротами, салат "Мимоза" и пюре. Часто на столе были и советские блюда, которые перестали готовить в наше время. Однако во многих семьях застолье часто не обходилось без одной вкусной и при этом недорогой закуски – кабачковой икры.

Готовится кабачковая икра как в СССР очень просто. Вам понадобятся:

кабачки - 3 кг;

лук - 500 г;

майонез - 250 г;

томатная паста - 250 г;

масло растительное - 150 мл;

сахар - 125 г;

соль - 2 ст.л.;

перец молотый - по вкусу.

Крупно нарежьте кабачки и лук. Прокрутите овощи через мясорубку или блендер (тогда икра получится однороднее). Переложите все в кастрюлю, затем влейте масло, а также положите майонез и томатную пасту. Томите 1 час на среднем огне, затем всыпьте сахар, соль и перец. Все перемешайте и держите на огне еще час.

Не забывайте помешивать икру, чтобы она не пригорела. Готовую смесь разложите по стерилизованным банкам, закройте, и оставьте под чем-то теплым на ночь, заранее перевернув.

Орешки со сгущенкой - рецепт СССР

Праздничные блюда СССР - это, конечно же, и десерты. Советские рецепты выпечки в основном ограничиваются простыми пирогами, булочками или недорогими в приготовлении тортами. Но есть десерт, который пользуется огромной популярностью и в наши дни. Хотя сейчас мало кто считает орешки со сгущенкой праздничным блюдом, ранее сгущенное молоко было дефицитным продуктом, поэтому в готовке его использовали нечасто.

Ингредиенты:

масло сливочное - 200 г;

яйцо - 1 шт;

мука - 2 ст.;

сахар - 1 ч.л.;

ванильный сахар - 1 ч.л.;

сгущенное молоко для начинки.

В миске смешайте размягченное масло, яйцо, муку, сахар и ванильный сахар. Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет однородным. Сформируйте из полученной массы шарики и переложите в форму для приготовления орешков. В духовке выпекайте при 180°C 15-20 минут. Дайте половинкам остыть, после чего соедините их сгущенкой. Сверху присыпьте сахарной пудрой и наслаждайтесь печеньем.

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