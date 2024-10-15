Очень вкусное варенье из кизила готовится элементарно просто.

Варенье из кизила - очень вкусное лакомство с богатым вкусом. Это не только отличный наполнитель для тортов, блинов и пирожных. Его также можно подавать как соус к мясу. Попробуйте приготовить домашнее кизиловое варенье - рецепт очень простой и обязательно получится с первого раза.

Простое варенье из кизила без косточек

Ингредиенты:

кизил - 1 кг;

сахар - 500 г.

Перед тем, как сварить варенье из кизила, тщательно промойте ягоды и уберите гнилые плоды. Высыпьте в кастрюлю с толстым дном и залейте водой. Варите 30-40 минут. Затем достаньте ягоды из воды и дайте им остыть. Сам отвар не выливайте - он ещё пригодится.

Видео дня

Ещё теплые ягоды перетрите через сито - косточки легко отделятся от мякоти. Переложите кизиловое пюре в кастрюлю и влейте отвар, в котором ранее варился кизил. Добавьте сахар и, по желанию, немного мёда для аромата. Доведите смесь до кипения и убавьте огонь до минимального.

Готовьте варенье 30 минут, снимая пену. Готовый десерт разложите по стерильным банкам и закройте обработанными крышками.

Варенье из кизила с целыми ягодами

Ингредиенты:

кизил - 600 г;

сахар - 700 г;

вода - 200 мл.

Ягоды тщательно промойте несколько раз. Уберите мятые и гнилые плоды. В кастрюлю с толстым дном всыпьте сахар и влейте воду. Доведите сахарный сироп до кипения и варите на небольшом огне 5 минут. В горячую жидкость выложите кизил в сироп и подождите до полного остывания. Идеально - оставить кастрюлю на ночь, чтобы ягоды хорошо пропитались.

Остывшее варенье верните на огонь и варите 30-40 минут, пока ягоды не станут полностью мягкими. Пену на поверхности снимайте шумовкой. Разлейте горячее кизиловое варенье в стерилизованные банки и храните в прохладном месте.

Вас также могут заинтересовать новости: