Золотистое варенье из алычи понравится всем вашим близким.

В сентябре наступает сезон алычи, из которой получается удивительно вкусное варенье. Густое кисло-сладкое лакомство станет прекрасной начинкой для блинов и пирогов. Готовят его с косточкой или без. Первый вариант проще, но и второй доступен даже новичкам в кулинарии.

Если вы ещё не готовили варенье из алычи - рецепт из нашей статьи точно пригодится, а десерт получится с первого раза.

Варенье из алычи без косточек

Ингредиенты:

алыча - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Если алыча очень сладкая, то можно уменьшить количество сахара до 700 г.

Алычу переберите, выбросьте недозревшие и подгнившие плоды. Тщательно промойте и выложите на дуршлаг или бумажную салфетку. Каждый фрукт надрежьте и достаньте косточку. Переложите алычу в эмалированную посуду и засыпьте сахаром. Оставьте на 5 часов, чтобы фрукты пустили сок.

Емкость с алычой поставьте огонь и доведите до кипения. Варите варенье 5 минут, постоянно помешивая и регулярно снимая пену. Затем уберите заготовку с огня и оставьте полностью остыть. Затем повторите действия ещё два раза - варите варенье 5 минут и оставьте остыть.

Банки для заготовки обработайте паром или поставьте в микроволновку. Готовое варенье из алычи разложите по стерилизованным банкам. Закрутите обработанными крышками и оставьте под пледом до полного остывания.

Варенье из алычи с косточкой "Пятиминутка"

Ингредиенты:

алыча - 1 кг;

сахар - 1 кг;

вода - 200 мл.

Фрукты тщательно помойте и выложите на бумажные салфетки, чтобы обсохли. Сделайте на алыче проколы зубочисткой или ножом, чтобы плоды пропитались сиропом во время варки.

В кастрюлю с толстым дном выложите сахар и залейте водой. Варите сироп примерно 5 минут после закипания - сахар должен полностью раствориться. Залейте сладкой водой алычу и оставьте мариноваться на 5 часов.

Затем три раза варите варенье на плите 5 минут после закипание и оставьте полностью остыть. После третьего раза горячее варенье из алычи с косточками разложите по сухим стерилизованным банкам. Закрутите крышками, переверните вверх дном и накройте пледом. Оставьте остывать и переставьте в темное прохладное место.

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