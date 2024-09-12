Консервированная тыква со вкусом манго удивит схожестью на тропический фрукт.

Повара часто придумывают, как замаскировать недорогие повседневные продукты под деликатес. Одно из таких необычных кулинарных изобретений - консервированная тыква как манго. Благодаря добавлению дополнительных ингредиентов обычная тыква на вкус становится точь-в-точь как тропический фрукт.

Тыква с апельсином и лимоном на зиму как манго

Ингредиенты:

тыква - 1 кг;

апельсин - 2 шт.;

лимон - 0,5 шт.;

лимонная кислота - 1 чайн. л.;

сахар - 250 г.

Тыкву почистите и нарежьте небольшим кубиком. Один апельсин очистите от кожуры, второй оставьте как есть. Промойте цитрусы и порежьте небольшими кусочками, удаляя косточки. Смешайте с тыквой. Посыпьте смесь сахаром и лимонной кислотой, перемешайте и оставьте на 3 часа при комнатной температуре.

Поставьте кастрюлю с фруктами на средний огонь и доведите до кипения. Варите смесь 10 минут, периодически помешивая. Во время варки должен выделиться сладкий сироп.

Банки для консервации тщательно промойте. Простерилизуйте в духовке или микроволновке. Не забудьте также обработать крышки. Разложите по емкостям кусочки тыквы и залейте сиропом. Закатайте банки и переверните вверх дном. Накройте толстым полотенцем до полного остывания. Храните в темном прохладном месте.

После этого тыква на зиму как манго готова. Закуску можно использовать как начинку в пирогах и блинчиках, или просто подать к чаю.

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