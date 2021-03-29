Начинку для таких пирожков можно брать любую на свой вкус.

Хорошее тесто для пирожков можно сделать и без дрожжей, а именно на кефире. Начинка может быть любой: картофель, капуста, грибы, рис с зеленым луком, яблоки. Готовить такие пирожки лучше всего на сковороде – они будут пышные и аппетитно румяные.

Жареные пирожки на кефире

Мука пшеничная - 400 г

Кефир 3,2% жирности - 250 мл

Яичные желтки - 1 шт.

Растительное масло - 2 ст. л.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Сода пищевая - 0,3 ч. л.

Растительное масло для жарки

Для начинки

Картофель - 400 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Лук репчатый - 1 шт.

Сливочное масло - 50 г

Кефир подогреть на плите до температуры 36°С на медленном огне, постоянно помешивая лопаткой, чтобы он не превратился в творог.

Читайте такжеСочные котлеты с сыром: как приготовить вкусное блюдоДобавить сахар, соль и яичный желток, тщательно перемешать. Влить растительно масло и снова перемешать.

Просеять пшеничную муку, соединить с содой, перемешать и всыпать небольшими порциями до жидкой смеси, каждый раз помешивая венчиком или ложкой.

Когда масса станет густеть, выложить ее на присыпанную мукой рабочую поверхность. Продолжить замес теста руками, постепенно добавляя немного муки – оно должно получиться мягким и гладким. Положить тесто в миску, закрыть сверху пищевой пленкой и оставить на 15 минут при комнатной температуре.

Приготовление начинки. Картофель сварить в подсоленной воде в течение 25 минут. Слить жидкость, оставив немного на дне. Добавить сливочное масло, соль, черный молотый перец и по желанию обжаренный на масле репчатый лук, перемешать.

Тесто поделить на кусочки в зависимости от желаемого размера пирожков. Раскатать каждый кусочек в круглую лепешку, в центр которой выложить немного начинки. Скрепить края, формируя пирожок.

На разогретой с маслом сковороде обжарить пирожки на среднем огне до румяности с обеих сторон. Выложить готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы оно вобрало лишний жир.

Жареные ленивые пирожки на кефире

Мука пшеничная - 200 г

Кефир - 200 мл

Яйца - 1 шт.

Сода пищевая - 0,5 ч. л.

Соль - по вкусу

Растительное масло для жарки

Для начинки

Яйца - 3 шт.

Зеленый лук - 40 г

Приготовление начинки. Отварить яйца в течение 10 минут, остудить в холодной воде. Очистить их и нарезать не очень мелкими кубиками. Лук помыть и мелко нарезать.

В глубокую миску разбить яйцо, добавить соль. Хорошо перебить венчиком или вилкой.

Влить кефир комнатной температуры, всыпать соду (без погашения) и хорошо перемешать.

Всыпать просеянную муку и замесить тесто ложкой или силиконовой лопаткой – оно должно получиться гуще, чем тесто для оладий.

Добавить в тесто яйца и зеленый лук, перемешать.

Разогреть на сковороде немного масла и ложкой выложить тесто в виде лепешек на небольшом расстоянии друг от друга. Жарить пирожки на небольшом огне по 3-4 минуты с каждой стороны, чтобы они успели пропечься.

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Автор: Алина Вишневская