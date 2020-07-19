Персики: рецепты персиков на зиму

Консервированные персики сохраняют почти все свойства свежих.

Персики – ароматные солнечные мячики, съесть которые в холодную пору будет отдельным наслаждением. Персики на зиму можно заготовить как джем, компот или варенье. В любом случае получится непревзойденная сладкая консервация, которая понравится и детям, и взрослым.

Чем полезны персики? Консервированные персики сохраняют почти все свойства свежих. Польза организму от них зимой большая. Они содержат бета-каротин, калий, кальций, селин, железо, йод и другие витамины и полезные элементы. Они улучшают роговицу глаза, наполняют тело здоровьем и избавляют от анемии.

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Персики в собственном соку

Персики должны быть спелые и твердые. Их надо очистить от плодоножки и кожуры, разделить на половинки и опустить в воду с разбавленной лимонной кислотой. После этого персики нужно еще раз помыть.

Помещаем половинки персиков консервированных в стерилизованные банки, а банки – в кастрюлю с теплой водой. Доводим воду до кипения. Полулитровые банки стерилизуем 30 минут, литровые – 40 минут. Потом консервированные персики герметично закатываем. Таким образом, персики консервированные рецепт на зиму готов.

Персики в сиропе на зиму

Надо взять твердые и крепкие плоды. Отобранные персики без косточек положить в раствор воды и лимонной кислоты (1 г кислоты на литр воды). Вложить обработанные плоды в банки, залить приготовленным сладким сиропом (на 400 г персиков берем 250 мл воды и 200 г сахара).

Полулитровые банки с персиками стерилизуем 25 минут, литровые и трехлитровые – 35 и 40 минут соответственно.

Нежный джем из персиков

Вам понадобится 2 килограмма свежих персиков. Промытые плоды опускаем в кипяток, чтобы вода полностью их накрывала. Затем освобождаем их от косточек и кожуры. Сахар добавляем в пропорции 1:1.

Проварите массу до состояния ароматного джема – около часа. Хороший джем активно «плюется» и не стекает струйкой с ложки при перемешивании. Готовый продукт в стадии кипения, раскладывают в стерильные банки небольшого объема и закручивают крышками, обработанными кипятком.

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