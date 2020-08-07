Простые рецепты сочных и румяных котлет дома

Котлеты можно подавать в качестве самостоятельное блюда, так и с гарниром.

Котлеты можно приготовить дома, не тратя много усилий и времени. При этом вы будете знать, что ваши гости и семья после такого блюда всегда будут сытыми.

Котлеты можно подавать в качестве самостоятельное блюда, так и с гарниром. Главное - чтобы готовили вы с любовью и не жалели ингредиентов. Ведь от их количества зависит вкус котлет.

Рыбные котлеты - рецепт

Вам понадобится: 500 г рыбного филе, 2 репчатого луковицы, 2 яйца, 1 отварная морковка, зелень, соль, пряности для рыбы и черный перец - по вкусу, подсолнечное масло для жарки.

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Мелкую рыбу прокрутите через мясорубку, большую - отделите от костей и мелко нарубите. Добавьте к фаршу мелко порезанные морковь и лук, а также яйца, пряности, соль и перец. Все перемешайте. Поставьте фарш «отдохнуть» в холодильник.

Из свежего фарша сформируйте овальные котлеты и обжарьте с двух сторон на растительном масле. Подавайте с горчицей или сметаной, можно с овощным салатом.

Печеночные котлеты - рецепт

Вам понадобится: 500 г печени говядины, 1 лук, 1 яйцо, 2 столовые ложки муки, 1 чайная ложка сливок, соль, перец и зелень - по вкусу.

Нарежьте вымытую печень и лук на кусочки и измельчите в блендере. Добавьте туда яйцо, сливки, соль, зелень, специи и перемешайте массу до однородной консистенции. Затем добавьте к фаршу муку и сформируйте котлеты. Обжаривайте на среднем огне

Рецепт котлет по-киевски

Вам понадобится: 2 штуки куриных грудок, 140 г сливочного масла, 60 г муки, 140 г панированных сухарей, 2 яйца, 100 мл молока, 0,5 чайной ложки соли и черного перца, 20 г петрушки и 300 мл масла.

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Надрежьте филе вдоль и раскройте каждый кусочек так, чтобы туда поместилась начинка. Аккуратно отбейте мясо, завернутое в пищевую пленку.

Для начинки перемешайте вместе измельченную петрушку, сливочное масло и соль. Сформируйте начинку для котлет с помощью двух столовых ложек и положите их на 3-5 мин в морозилку.

Охлажденную начинку заверните в филе, чтобы края были друг к другу. Снова поместите в морозилку на 5 мин.

Поперчите котлеты и обваляйте их в муке, затем во взбитом яйце с молоком, затем - в панированных сухарях. Обжарьте котлеты до золотой корочки 5 минут, затем поставьте в разогретую до 200°С духовку на 10 мин.

Куриные котлеты - рецепт

Вам понадобится: 500 г куриного филе или фарша, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 150 г белого хлеба, 50 г молока и соль по вкусу.

Измельчите в мясорубке куриное филе, чеснок, лук и вымокший в молоке хлеб. Полученную массу посолить и поперчить по желанию. Снова перемешать фарш и сформировать мокрыми руками котлеты. Жарить на небольшом огне котлеты 5 минут с каждой стороны - до легкого румянца.

Котлеты из щуки - рецепт

Вам понадобится: 700-800 г филе щуки, 250-300 г свиного сала, 1 луковица, 5-6 зубчиков чеснока, 2 яйца, 1-3 батона, соль и перец по вкусу, масло, муку или панировочные сухари, молоко.

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К филе добавляем порезанный на кусочки сало, лук и чеснок. Добавляем батон, пропитанный молоком. Все искажаем в мясорубке. Соль, перец - по вкусу. Добавляем яйца и внимательно перемешиваем. Обваливаем котлеты в сухарях или муке. Готовим на среднем огне.

Котлеты с картофелем - рецепт

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 6-7 картофелин, 3 помидора, 4 луковицы, 250 г сметаны, 1 яйцо, 100 г муки, 1 стакан воды, зелень, перец и соль - по вкусу.

Измельченный лук, филе, яйцо и соль перемешиваем. Из полученного фарша формируем небольшие котлеты и слегка обваливаем в муке. Обкладываем котлету порезанной вдоль картофелем и помидорами, чередуя овощи между собой. Для соуса измельчите в блендере помидоры, оставшиеся вместе с солью и сметаной.

Заливаем соусом котлеты с овощами и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке на 60-75 мин.

Рецепт котлеты для бургера

Для котлеты как в «Макдональдсе» вам понадобится: 450-500 г фарша говядины, 1 яйцо, 0,5 чайной ложки соли, перца, кориандра и тимьяна.

Смешайте мясо с яйцом, добавляя пряности с солью. Сформировать шарик из мяса, весом 70-80 г, и завернуть его в пищевую пленку.

Мясо в пленке разотрите пальцами, формируя плоскую котлету диаметром больше за булку гамбургера. Прожарь котлету на среднем огне 2-3 мин с каждой стороны.

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