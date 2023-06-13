Эти заготовки из клубники на зиму понравятся всем сладкоежкам.

Сезон клубники в Украине подходит к концу, но ароматный и полезный клубничный джем на зиму будет радовать вас весь год. Поспешите приготовить эту обалденную заготовку, пока ещё можно достать свежие ягоды. Предлагаем вам три оригинальных рецепта клубничного джема, которых вы ещё не пробовали.

Клубничный джем без варки

Такая заготовка сохраняет максимум полезных свойств, но хранить её можно только в холодильнике. Её срок годности составляет примерно 5-6 месяцев.

Ингредиенты:

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клубника - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Клубнику тщательно промыть несколько раз и удалить листики. Перебить ягоды блендером или мясорубкой. Всыпать сахар и тщательно перемешать. Оставить заготовку на 2 часа при комнатной температуре, чтобы сахар растворился. За это время перемешайте массу несколько раз.

Готовый клубничный джем без варки на зиму разложите по стерилизованным банкам и закрыть обработанными крышками. Уберите на хранение в холодильник.

Клубничный джем с кусочками клубники и агар-агаром

Ингредиенты:

клубника - 1 кг;

сахар - 650 г;

агар-агар - 2 чайн. ложки;

сливочное масло - 1 чайн. ложка.

Клубнику тщательно промыть и очистить от хвостиков. 2/3 ягод крупно порезать, выложить в емкость и засыпать 600 г сахара. Остальную треть ягод перебить блендером, вылить в кастрюлю и поставить на маленький огонь. Довести до кипения. Добавить в кипящее клубничное пюре сливочное масло - оно препятствует образованию пены.

Высыпать в кастрюлю с пюре нарезанные ягоды с сахаром. Перемешать и варить все вместе 10 минут. Затем выключить огонь и оставить джем на 15 минут.

Агар-агар смешать с 50 г сахара. Клубничную массу снова довести до кипения, всыпать сухую смесь сахара и агара, перемешать. Готовить джем 10 минут после закипания. Готовый клубничный джем с агар-агаром разложить по стерилизованным банкам.

Клубнично-яблочный джем

Если фрукты попались кислые, то количество сахара можно увеличить.

Ингредиенты:

клубника - 1,5 кг;

яблоки - 1 кг;

сахар - 300 г.

Клубнику промыть несколько раз и очистить от хвостиков, крупно порезать. Яблоки помыть, очистить от косточек и удалить кожуру, если она твердая. Нарезать небольшими кусочками. Смешать клубнику, яблоки и сахар, оставить на 3 часа, чтобы выделился сок.

Выложить смесь в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Довести до кипения и варить 5 минут. Затем измельчить горячие фрукты блендером. Вернуть джем в кастрюлю и варить, пока он не загустеет (20-30 минут). В процессе варки убирайте пену.

Готовый яблочно-клубничный джем разложите по ещё горячим стерилизованным банкам и закрутите крышками. Храните в темном прохладном месте.

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