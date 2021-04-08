Картофель - один из главных продуктов украинской кухни, который присутствует почти в каждом блюде. Во многих повседневных рецептах присутствует вареный картофель. УНИАН расскажет вам, как правильно готовить этот овощ для пюре, салата и гарнира, чтобы он был мягким и не переваренным.
Общие советы для варки картофеля
- Для варки нужно подбирать клубни одинакового размера, иначе они сварятся неравномерно.
- Чем меньше размер картофелин, тем быстрее сварятся овощи. Если вам нужно сварить картошку как можно быстрее, порежьте её на мелкие кусочки.
- Для приготовления пюре выбирайте крахмалистые сорта - они хорошо развариваются. А для салатов стоит выбрать неразваривающийся картофель. Чтобы понять, к какому типу относится овощ, разрежьте его на две части и потрите их. У крахмалистой картошки половинки слипнутся, а не крахмалистой появятся капли воды.
- Чтобы вареный картофель был вкусным, перед варкой можно положить в воду лавровый лист или зубчик чеснока. Также можно сварить картошку на мясном бульоне.
- Чтобы картошка сварилась быстрее, в воду положите кусочек сливочного масла. Так время варки сократится на 5 минут.
Как варить картофель в мундире
Картошку тщательно помыть и отобрать одинаковые по размеру клубни. Чтобы кожура не потрескалась, в нескольких местах её можно проколоть вилкой. Положить в кастрюлю и залить водой так, чтобы жидкость полностью её покрывала. На 1 л воды положить 0.5 ч.л. соли. Накрыть кастрюлю крышкой и поставить на сильный огонь.
После закипания картошку варят на среднем огне 20–25 минут. Очень молодые клубни варятся 15 минут, а старые овощи готовятся 30 минут. Готовность можно проверить, проколов клубень вилкой.
Картошку для салата нужно варить чуть меньше - 15-18 минут. Она должна быть слегка твердой и хорошо держать форму.
Как варить очищенный картофель
Тщательно очистить картофель от кожуры и всех глазков. Крупные клубни нарезать на несколько частей. Положить картофель в кастрюлю и полностью залить холодной водой. Если вам нужно, чтобы картошка не разварилась, добавьте 1 столовую ложку уксуса на 1 л воды. Поставьте кастрюлю на большой огонь и убавьте его до среднего, когда вода закипит.
Целый очищенный картофель варится 20-25 минут, мелко нарезанный - 15-20 минут. После приготовления слейте всю воду, иначе картошка разварится.
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