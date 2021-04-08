При варке картофеля нужно придерживаться правильной температуры.

Картофель - один из главных продуктов украинской кухни, который присутствует почти в каждом блюде. Во многих повседневных рецептах присутствует вареный картофель. УНИАН расскажет вам, как правильно готовить этот овощ для пюре, салата и гарнира, чтобы он был мягким и не переваренным.

Общие советы для варки картофеля

Для варки нужно подбирать клубни одинакового размера, иначе они сварятся неравномерно.

Чем меньше размер картофелин, тем быстрее сварятся овощи. Если вам нужно сварить картошку как можно быстрее, порежьте её на мелкие кусочки.

Для приготовления пюре выбирайте крахмалистые сорта - они хорошо развариваются. А для салатов стоит выбрать неразваривающийся картофель. Чтобы понять, к какому типу относится овощ, разрежьте его на две части и потрите их. У крахмалистой картошки половинки слипнутся, а не крахмалистой появятся капли воды.

Чтобы вареный картофель был вкусным, перед варкой можно положить в воду лавровый лист или зубчик чеснока. Также можно сварить картошку на мясном бульоне.

Чтобы картошка сварилась быстрее, в воду положите кусочек сливочного масла. Так время варки сократится на 5 минут.

Как варить картофель в мундире

Картошку тщательно помыть и отобрать одинаковые по размеру клубни. Чтобы кожура не потрескалась, в нескольких местах её можно проколоть вилкой. Положить в кастрюлю и залить водой так, чтобы жидкость полностью её покрывала. На 1 л воды положить 0.5 ч.л. соли. Накрыть кастрюлю крышкой и поставить на сильный огонь.

После закипания картошку варят на среднем огне 20–25 минут. Очень молодые клубни варятся 15 минут, а старые овощи готовятся 30 минут. Готовность можно проверить, проколов клубень вилкой.

Картошку для салата нужно варить чуть меньше - 15-18 минут. Она должна быть слегка твердой и хорошо держать форму.

Как варить очищенный картофель

Тщательно очистить картофель от кожуры и всех глазков. Крупные клубни нарезать на несколько частей. Положить картофель в кастрюлю и полностью залить холодной водой. Если вам нужно, чтобы картошка не разварилась, добавьте 1 столовую ложку уксуса на 1 л воды. Поставьте кастрюлю на большой огонь и убавьте его до среднего, когда вода закипит.

Целый очищенный картофель варится 20-25 минут, мелко нарезанный - 15-20 минут. После приготовления слейте всю воду, иначе картошка разварится.

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Автор: Екатерина Пулатова