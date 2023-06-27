Чтобы холодец был прозрачным, добавьте в него доступный ингредиент во время варки.

Любимый многими украинцами мясной холодец выглядит гораздо аппетитнее, если бульон будет прозрачным, как слеза. Такое блюдо очень красиво смотрится в разрезе, в нем хорошо видно мясо и овощи. Даже у опытных кулинаров холодец может получиться мутным. Обычно это происходит из-за спешки. Мы перечислили несколько нюансов приготовления идеального прозрачного холодца.

Как варить холодец чтобы был прозрачным - 7 советов

Чтобы получить аппетитный прозрачный бульон, следуйте нескольким правилам при варке бульона. Вот что сделать, чтобы холодец был прозрачным:

Замочите мясо . Перед варкой мяса залейте его холодной водой и оставьте настаиваться на 3-5 часов. Затем тщательно его промойте и только потом заливайте водой для холодца. Для идеально прозрачного холодца с мяса снимите кожу и срежьте крупные участки жира. Также желательно не класть трубчатые кости. Слейте первый бульон после закипания. Также промойте мясо и кастрюлю, в которой оно варилось, чтобы смыть прилипший свернувшийся бульон. Затем залейте свежую воду. Во время второй варки обязательно снимайте пену с холодца шумовкой. Второй бульон варите на небольшом огне . Это важный совет о том, как сделать холодец прозрачным. Бульон не должен интенсивно бурлить. Не стоит увеличивать огонь, чтобы быстрее приготовить блюдо. Варите холодец 5-7 часов. Добавляйте овощи и специи вовремя . Лук, морковь и сельдерей кладут в кастрюлю за час до окончания варки, а соль, перец горошком и лавровый лист - за полчаса. После варки процедите бульон через несколько слоев марли. В миску для застывания выложите нарезанные кусочками мясо, овощи, яйца и зелень. Затем залейте процеженным бульоном и оставьте для остывания.

Правильный холодец варится долго, но зато получается аппетитным и прозрачным.

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Как сделать мутный холодец прозрачным

Если во время варки холодец стал мутным - добавьте в горячий бульон сок половинки лимона. Он быстро осветлит жидкость и при этом не повлияет на вкус блюда.

Ещё одна хитрость, как осветлить мутный холодец, - это добавление яичного белка. На 2 л бульона берут 1 белок. Для осветления процедите бульон от мяса и доведите до кипения. Яичный белок отделите от желтка и слегка взбейте вилкой. Влейте белок в кипящую жидкость при постоянном помешивании. Яичные хлопья всплывут на поверхность вместе с излишками мутного белка. Снимите вареный белок шумовкой.

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