Омлет рецепт - омлет на пару и с молоком, простой и быстрый рецепт

Омлет - это блюдо из взбитых яиц, которое можно приготовить на завтрак, обед и ужин.

Омлет - самый распространенный вид завтрака. Высокий, пышный, с румяной корочкой и очень нежный. А весь секрет в соотношении молока и яиц, и еще некоторых секретов приготовления.

Рецептов омлета существует целое множество. Мы приведем классический рецепт омлета как в детском саду и несколько оригинальных вариантов приготовления омлета.

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Омлет классический рецепт:

Ингредиенты: яйца – 2 шт., молоко – 60 г, соль – щепотка.

Приготовление: идеальное соотношение молока и яиц: на 1 яйцо 30 мл молока или половина скорлупы от яйца. Яйца смешать вилкой или венчиком с молоком и щепоткой соли. Но не взбивать! Форму хорошо смазать сливочным маслом и вылить яичную смесь. Форму необходимо брать высотой 4-5 см и смесь наливать на высоту 3 см. Выпекать в духовке при температуре 180-200 градусов 15-20 мин до легкой румяной корочки. В процессе выпекания масса уплотняется и слегка поднимается. После выпечки оставить омлет на некоторое время в духовке.

Омлет на сковороде рецепт:

Ингредиенты: молоко 90 мл., яйца - 3 шт., соль по вкусу, растительное масло - 1 ст. ложка.

Приготовление: подготовьте все необходимые продукты. Яйца берите покрупнее, желательно использовать домашние яйца - они не только большие, но и имеют как правило яркий оранжевый желток, что придаст готовому омлету красивый цвет. Молоко берите натуральное, не важно какой процент жирности у него будет. Подойдет также и растительное молоко. Яйца хорошо, но аккуратно помойте. На скорлупе яиц содержится очень много бактерий. Аккуратно вбейте яйца в глубокую миску. Взбейте все вилкой, чтобы желток и белок хорошо перемешались. Влейте молоко. Традиционно считается, что на одно яйцо берут то количество молока, которое помещается в половинке скорлупы от этого яйца. Так что для измерения количества молока можно воспользоваться и яичной скорлупкой. Хорошо размешайте массу вилкой. Посолите омлет. На этом этапе вы можете добавить в омлетную смесь разные вкусности, которые вам по душе. Уместна здесь будет свежая и сушеная зелень, лук, чеснок. А может быть вы предпочитаете блюдо посытнее, тогда добавляйте кусочки бекона, курицы, натертый сыр и кусочки помидора. Но в классическом рецепте этих добавок нет. Подготовьте сковороду, в которой будете готовить омлет. Можно использовать чугунную сковороду, сковороду с керамическим или простым антипригарным покрытием. Сковороду смажьте маслом. Оно может быть любым растительным, но обязательно рафинированным, чтобы не пригорать на сковороде. Вылейте в сковороду омлетную массу. Готовьте на небольшом огне, т.к. омлет очень быстро пригорает. Время приготовления около 8-10 минут. Чтобы омлет хорошо прожарился сверху и был пышным, накройте его крышкой и после снятия с огня оставьте накрытым еще минут на 5.

Омлет с молоком на сковороде рецепт:

Ингредиенты: яйца куриные - 3 шт., молоко - 150 мл., соль - 2 щепотки, масло сливочное - 30 гр.

Приготовление: самый главный аспект в приготовлении - куриные яйца должны быть комнатной температуры! Это обязательное условие, поэтому планируя приготовить пышный омлет, заранее достаньте яйца из холодильника и прогрейте при комнатной температуре минут 20-30. Разбейте яйца в глубокую емкость, влейте туда же молоко выбранной вами жирности и всыпьте соль. На этом этапе можно добавить и другие специи, приправы. Взбейте все содержимое емкости венчиком. Многие ошибочно полагают, что чем дольше взбивать смесь, тем пышнее будет омлет - это не так! Необходимо просто перемешать между собой все компоненты. Прогрейте сковороду на плите, выложите в нее сливочное масло и растопите его. Влейте на растопленное сливочное масло яичную смесь и сразу же уменьшите нагрев до минимального. Накройте сковороду крышкой и томите блюдо примерно 10-15 минут, до полной готовности. Выключите нагрев и дайте пропариться своему пышному омлету с молоком на сковороде под крышкой еще 5 минут. Аккуратно нарежьте его и выложите на тарелки. Подавайте к столу горячим.

Омлет с ветчиной, помидорами и луком

Ингредиенты: 6 яиц; 200 мл. молока; щепотка соли; 100 гр. ветчины; 1 крупный помидор или 8 томатов черри; небольшой пучок зелёного лука; 1 чайная ложка растительного масла.

Приготовление: порежьте ветчину и помидоры кубиками, нашинкуйте лук. Взбейте яйца с молоком и солью. Добавьте в смесь ветчину, помидоры и лук и аккуратно перемешайте массу лопаткой. Смажьте сковороду маслом, вылейте в неё омлет. Жарьте под крышкой на среднем огне до готовности - около 15 минут.

Омлет со спаржей и помидорами

Ингредиенты: 6 яиц; 150 мл. молока; щепотка соли; 10 зелёных побегов спаржи; 2 средних помидора; 2 дольки чеснока; 1 чайная ложка растительного масла.

Приготовление: чеснок нарежьте мелкими кубиками, помидоры — средними кусочками, спаржу — пополам. Разогрейте масло на сковороде, обжарьте чеснок, затем добавьте овощи и готовьте их 7–8 минут. Взбейте яйца с молоком и солью, залейте смесью содержимое сковороды и готовьте ещё 8–10 минут.

Омлет на пару рецепт

Ингредиенты: 4 яйца; 100 мл. молока; щепотка соли.

Приготовление: в глубокой миске с помощью вилки или миксера взбейте яйца до однородности. Следите, чтобы масса не начала подниматься: если перевзбить её, готовое блюдо будет слишком плотным. Добавьте молоко и соль, вновь перемешайте. Налейте смесь в жароустойчивую посуду, поместите на подложку пароварки или мультиварки. Через 15 минут омлет будет готов.

По этому же рецепту можно приготовить вареный омлет. Для этого яичную массу перелейте в полиэтиленовый пакет, плотно его завяжите, положите в ещё один пакет, затем — в кипящую воду. Варите омлет 15–20 минут, затем достаньте из пакета и нарежьте на ломтики.

Французский омлет рецепт:

Ингредиенты: яйцо куриное - 3 штуки, молоко- 1 чайная ложка, сыр - 50 гр, сливочное масло- 1 столовая ложка, перец черный молотый по вкусу, соль по вкусу.

Приготовление: тщательно взбить яйца с молоком — лучше обыкновенной вилкой. Растопить на сковороде сливочное масло. Сковорода должна быть достаточно разогрета, иначе омлет не получится воздушным. Как только масло перестанет пениться, добавить яйца с молоком, покрыв все дно. Нужно немедленно поднять ту часть омлета, которая прихватилась, чтобы яичная смесь под нее затекла. Повторить так несколько раз, слегка покачивая сковороду, чтобы омлет быстрее прихватился со всех сторон. За минуту до полной готовности распределить тертый сыр по одной половине омлета и готовить еще 20 секунд. При помощи лопатки завернуть омлет, накрыв сырную половинку. Выключить огонь и оставить готовиться еще секунд на 30.

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