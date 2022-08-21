Называем кулинарные хитрости, чтобы пельмени всегда получились удачными.

Даже у опытных кулинаров случаются трудности с варкой пельменей: изделия слипаются в один большой ком, или разваливаются на тесто и фарш. Называем 4 кулинарных трюка, благодаря которым пельмени всегда получаются сочными и удачными.

Замочите пельмени

Чтобы пельмени были сочными после варки, их можно замочить перед приготовлением. Выложите их в воду комнатной температуры и оставьте на 2 минуты. Затем переложите в кипящую подсоленную воду и варить до готовности.

Влейте подсолнечное масло

После добавления пельменей в воду влейте в кастрюлю 2 столовые ложки подсолнечного масла. И не забывайте помешивать пельмени при варке. Тогда они точно не слипнутся. Трюк полезен и при варке вареников.

Уменьшите огонь

После того, как пельмени всплыли на поверхность воды, уменьшите огонь под кастрюлей. Тогда изделия не развалятся после варки. Время приготовления при таком способе увеличится.

Добавьте холодную воду

Как только вода с пельменями начала кипеть, долейте в кастрюлю стакан холодной воды. После этого варите изделия ещё 5-6 минут. Пельмени после варки будут идеальной консистенции: плотные и сочные. Холодная вода также сохраняет эстетичный вид пельменей: тесто не трескается.

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