Новый год и Рождество - любимые семейные праздники украинцев, которые не обходятся без домашних угощений. Обязательным атрибутом праздничного стола являются закуски на Новый год 2024 и на Рождество - красивые, простые в приготовлении и не очень сытные, чтобы разжечь аппетит. Мы собрали 5 лучших праздничных закусок на любой вкус, которые вам точно понравятся.
- Закуска на Новый год "Глаз дракона"
- Закуска "Новогодние елочки"
- Шпинатный рулет с семгой
- Яйца фаршированные крабовыми палочками
- Канапе с картошкой и селедкой
Закуска на Новый год "Глаз дракона"
Оригинальная тематическая закуска на Новый год Дракона в форме драконьих глаз удивит гостей.
Ингредиенты:
- яйца - 4 шт.;
- плавленый сырок - 60 г;
- чеснок - 2 зубч.;
- майонез - 1 стол. л.;
- зеленый лук - 2 веточки;
- маслины без косточек - 5 шт.;
- листья салата для украшения.
Яйца отварите вкрутую и остудите, разрежьте пополам и достаньте желтки. Плавленый сырок натрите на мелкой терке, а чеснок пропустите через пресс. Желтки измельчите вилкой. В большой миске смешайте яичные желтки, чеснок, тертый сырок и майонез. Наполните смесью половинки яичных белков.
Зеленый лук нарежьте вдоль на тонкие полоски. Оберните начинку в яйце перьями зеленого лука - это будет "обводка" глаза. Маслины нарежьте на тонкие продолговатые части и выложите посередине яиц, сделав "зрачки". Подавайте закуску на листьях салата.
Закуска "Новогодние елочки"
Это красивые закуски на Новый год в форме елочек, которые подаются на крекерах. Сходство с елочкой придают блюду измельченные листья укропа.
Ингредиенты:
- яйца - 3 шт.;
- соленые огурцы - 2 маленьких или 1 большой;
- сыр - 200 г;
- куриное филе - 150 г;
- майонез - 3 стол. л.;
- чеснок - 2 зубчика;
- крекеры;
- укроп - пучок;
- соль, перец по вкусу;
- гранат или ягоды для украшения.
Куриное филе и яйца отварить и остудить. Курицу и соленые огурцы очень мелко нарезать, яйца и сыр натереть на терке, а чеснок - пропустить через пресс. Соедините все ингредиенты и заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Масса должна быть липкой и хорошо держать форму.
Укроп очень мелко порубите. Слепите из начинки конусы и обваляйте в укропе со всех сторон. Подавайте закуску "Елочки" на крекерах, украсив ягодами граната или клюквы.
Шпинатный рулет с семгой
Оригинальная закуска из рыбы на Новый год, которую можно подавать в холодном и в горячем виде.
Ингредиенты для бисквита:
- замороженный шпинат - 200 г или свежий 300 г;
- яйца - 3 шт.;
- мука - 50 г;
- щепотка соли.
Ингредиенты для начинки:
- мягкий сливочный сыр - 250 г;
- слабосоленая семга - 200 г.
Шпинат измельчите блендером (если он замороженный - сначала разморозьте). Куриные белки отделите от желтков и взбейте блендером до пышной пены. Чтобы пена была стойкой, яйца должны быть холодными, прямо из холодильника. Желтки смешайте со шпинатоми мукой. В шпинатную смесь аккуратно введите взбитые белки, чтобы получилось воздушное и пышное тесто. Выложите тесто тонким слоем на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 180° духовке 10-12 минут. Готовый рулет должен быть упругим и не липким.
С бисквита снимите пергамент и дайте ему остыть. Смажьте тонким слоем сливочного сыра и выложите тонко нарезанную семгу. Туго заверните рулет в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 3-4 часа. Перед подачей на стол нарежьте рулет тонкими кружочками.
Яйца фаршированные крабовыми палочками
Эти быстрые закуски на Новый год готовятся за 20 минут, пока варятся и остывают яйца.
Ингредиенты:
- куриные яйца - 4 шт.;
- крабовые палочки - 5 шт.;
- плавленый сырок - 50 г;
- майонез - 1 стол. л.;
- чеснок - 1 зубч.;
- укроп - пара веточек;
- соль, перец по вкусу.
Яйца отварите вкрутую и остудите, разрежьте на половинки и достаньте желток. Плавленый сырок и желток разомните вилкой. Крабовые палочки, чеснок и укроп мелко нарежьте. Смешайте тертый сырок, желток, крабовые палочки, чеснок и укроп, заправьте майонезом. Наполните начинкой половинки яиц и украсьте закуску по вкусу.
Канапе с картошкой и селедкой
Эти простые закуски на Новый год готовятся из любимых продуктов украинцев - селедки, картошки и черного хлеба. Идеально к алкоголю!
Ингредиенты:
- картошка - 4 шт.;
- соленая селедка - 1 шт (200 г);
- огурец свежий - 1 шт.;
- черный хлеб - 24 ломтика;
- помидоры черри - 24 шт.;
- петрушка для украшения.
Картофель отварите в мундире в подсоленной воде до готовности (20-25 минут), остудите и очистите от кожуры. Нарежьте тонкими кружочками. Селедку выпотрошите, удалите косточки и нарежьте филе небольшими кусочками. Огурец тонко нарежьте. На шпажки наколите кусочки черного хлеба, картошку, огурец и целые помидоры черри. Украсьте зеленью по вкусу.