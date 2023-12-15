Эти закуски на Новый год готовятся очень просто и понравятся всем гостям.

Новый год и Рождество - любимые семейные праздники украинцев, которые не обходятся без домашних угощений. Обязательным атрибутом праздничного стола являются закуски на Новый год 2024 и на Рождество - красивые, простые в приготовлении и не очень сытные, чтобы разжечь аппетит. Мы собрали 5 лучших праздничных закусок на любой вкус, которые вам точно понравятся.

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Закуска на Новый год "Глаз дракона"

Оригинальная тематическая закуска на Новый год Дракона в форме драконьих глаз удивит гостей.

Ингредиенты:

яйца - 4 шт.;

плавленый сырок - 60 г;

чеснок - 2 зубч.;

майонез - 1 стол. л.;

зеленый лук - 2 веточки;

маслины без косточек - 5 шт.;

листья салата для украшения.

Яйца отварите вкрутую и остудите, разрежьте пополам и достаньте желтки. Плавленый сырок натрите на мелкой терке, а чеснок пропустите через пресс. Желтки измельчите вилкой. В большой миске смешайте яичные желтки, чеснок, тертый сырок и майонез. Наполните смесью половинки яичных белков.

Зеленый лук нарежьте вдоль на тонкие полоски. Оберните начинку в яйце перьями зеленого лука - это будет "обводка" глаза. Маслины нарежьте на тонкие продолговатые части и выложите посередине яиц, сделав "зрачки". Подавайте закуску на листьях салата.

Закуска "Новогодние елочки"

Это красивые закуски на Новый год в форме елочек, которые подаются на крекерах. Сходство с елочкой придают блюду измельченные листья укропа.

Ингредиенты:

яйца - 3 шт.;

соленые огурцы - 2 маленьких или 1 большой;

сыр - 200 г;

куриное филе - 150 г;

майонез - 3 стол. л.;

чеснок - 2 зубчика;

крекеры;

укроп - пучок;

соль, перец по вкусу;

гранат или ягоды для украшения.

Куриное филе и яйца отварить и остудить. Курицу и соленые огурцы очень мелко нарезать, яйца и сыр натереть на терке, а чеснок - пропустить через пресс. Соедините все ингредиенты и заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Масса должна быть липкой и хорошо держать форму.

Укроп очень мелко порубите. Слепите из начинки конусы и обваляйте в укропе со всех сторон. Подавайте закуску "Елочки" на крекерах, украсив ягодами граната или клюквы.

Шпинатный рулет с семгой

Оригинальная закуска из рыбы на Новый год, которую можно подавать в холодном и в горячем виде.

Ингредиенты для бисквита:

замороженный шпинат - 200 г или свежий 300 г;

яйца - 3 шт.;

мука - 50 г;

щепотка соли.

Ингредиенты для начинки:

мягкий сливочный сыр - 250 г;

слабосоленая семга - 200 г.

Шпинат измельчите блендером (если он замороженный - сначала разморозьте). Куриные белки отделите от желтков и взбейте блендером до пышной пены. Чтобы пена была стойкой, яйца должны быть холодными, прямо из холодильника. Желтки смешайте со шпинатоми мукой. В шпинатную смесь аккуратно введите взбитые белки, чтобы получилось воздушное и пышное тесто. Выложите тесто тонким слоем на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 180° духовке 10-12 минут. Готовый рулет должен быть упругим и не липким.

С бисквита снимите пергамент и дайте ему остыть. Смажьте тонким слоем сливочного сыра и выложите тонко нарезанную семгу. Туго заверните рулет в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 3-4 часа. Перед подачей на стол нарежьте рулет тонкими кружочками.

Яйца фаршированные крабовыми палочками

Эти быстрые закуски на Новый год готовятся за 20 минут, пока варятся и остывают яйца.

Ингредиенты:

куриные яйца - 4 шт.;

крабовые палочки - 5 шт.;

плавленый сырок - 50 г;

майонез - 1 стол. л.;

чеснок - 1 зубч.;

укроп - пара веточек;

соль, перец по вкусу.

Яйца отварите вкрутую и остудите, разрежьте на половинки и достаньте желток. Плавленый сырок и желток разомните вилкой. Крабовые палочки, чеснок и укроп мелко нарежьте. Смешайте тертый сырок, желток, крабовые палочки, чеснок и укроп, заправьте майонезом. Наполните начинкой половинки яиц и украсьте закуску по вкусу.

Канапе с картошкой и селедкой

Эти простые закуски на Новый год готовятся из любимых продуктов украинцев - селедки, картошки и черного хлеба. Идеально к алкоголю!

Ингредиенты:

картошка - 4 шт.;

соленая селедка - 1 шт (200 г);

огурец свежий - 1 шт.;

черный хлеб - 24 ломтика;

помидоры черри - 24 шт.;

петрушка для украшения.

Картофель отварите в мундире в подсоленной воде до готовности (20-25 минут), остудите и очистите от кожуры. Нарежьте тонкими кружочками. Селедку выпотрошите, удалите косточки и нарежьте филе небольшими кусочками. Огурец тонко нарежьте. На шпажки наколите кусочки черного хлеба, картошку, огурец и целые помидоры черри. Украсьте зеленью по вкусу.

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