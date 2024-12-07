Горячие блюда из рыбы и морепродуктов будут уместны на любом праздничном столе. Они всегда получаются изысканными и очень полезными. От кусочка деликатеса не откажется ни один гость, поэтому можно подавать несколько блюд сразу.
Мы подскажем, что приготовить на Новый год 2025 из рыбы и морепродуктов, чтобы поразить всех родных.
- Запеченная красная рыба на Новый год
- Фаршированная рыба на Новый год
- Хек в духовке в лимонном соусе
- Запеченные мидии с сырной шапочкой
Запеченная красная рыба на Новый год
Ингредиенты:
- лосось - 600 г;
- апельсин - 1 шт.;
- мёд - 1 стол. л.;
- оливковое масло - 2 стол. л.;
- соль, специи по вкусу.
Лосось выложите на противень, посыпьте солью и специей для рыбы, полейте маслом и смажьте мёдом. Апельсин нарежьте кружочками и выложите на рыбу. Готовьте запеченный лосось с апельсинами 25 минут при 180°. Подавайте со сливочным или медово-горчичным соусом.
Фаршированная рыба на Новый год
Ингредиенты:
- рыба - 1 кг;
- репчатый лук - 1 шт.;
- подсолнечное масло - 1 стол. л.;
- яйцо - 1 шт.;
- батон черствый - 80 г;
- молоко - 50 г;
- лавровый лист - 1 шт.;
- соль, перец, специи по вкусу.
Для фарширования хорошо подойдут судак, щука и карп - у них плотная кожура. Рыбу очистите от чешуи, плавников, внутренностей, промойте изнутри. Разрежьте тушку на два куска и аккуратно снимите кожу с помощью ножа. Выверните её наизнанку и отрежьте кончик хвоста. Отложите кожу в сторону.
Для начинки отделите рыбное мясо от костей. Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на горячей сковороде с маслом до золотистого цвета. Батон замочите в молоке. Пропустите через мясорубку мясо рыбы с батоном и луком, вбейте яйцо, посолите и приправьте по вкусу.
Рыбную кожу наполните фаршем (удобно делать это, завернув в рулет с помощью пищевой пленки) и обжарьте по 2-3 минуты с двух сторон. Затем выложите рыбу в кастрюлю с водой и лавровым листом. Варите примерно 3 часа после закипания.
Хек в духовке в лимонном соусе
Ингредиенты:
- филе хека - 350 г;
- лимон - 0,5 шт.;
- чеснок - 1 зубчик;
- сливочное масло - 50 г;
- петрушка - 3 веточки;
- соль, перец, специи по вкусу.
Хека можно заменить на любую другую белую рыбу. Духовку заранее разогрейте до 190°. Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс, сливочное масло растопите в микроволновке или на пару. Смешайте масло, чеснок, петрушку, лимонный сок, соль и молотый перец.
Рыбное филе выложите в форму для запекания и полейте соусом. Готовьте 10 минут при 190°, затем 3 минуты при 230°.
Запеченные мидии с сырной шапочкой
Ингредиенты:
- мидии в ракушках - 500 г;
- чеснок - 2 зубч.;
- сливочное масло - 30 г;
- сыр - 100 г;
- соль и перец по вкусу.
Мидии раскройте с помощью ножа и удалите одну створку. Срежьте мышцу и желудок. Выложите морепродукты на противень с фольгой для запекания.
Масло растопите на водяной бане и остудите. Натрите сыр на мелкой терке и смешайте с маслом. Добавьте к начинке измельченный чеснок. Выложите на каждую мидию по ложке намазки. Запекайте блюдо 20 минут при 180°.