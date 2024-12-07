Изысканные рыбные блюда украсят любой праздничный стол.

Горячие блюда из рыбы и морепродуктов будут уместны на любом праздничном столе. Они всегда получаются изысканными и очень полезными. От кусочка деликатеса не откажется ни один гость, поэтому можно подавать несколько блюд сразу.

Мы подскажем, что приготовить на Новый год 2025 из рыбы и морепродуктов, чтобы поразить всех родных.

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Запеченная красная рыба на Новый год

Ингредиенты:

лосось - 600 г;

апельсин - 1 шт.;

мёд - 1 стол. л.;

оливковое масло - 2 стол. л.;

соль, специи по вкусу.

Лосось выложите на противень, посыпьте солью и специей для рыбы, полейте маслом и смажьте мёдом. Апельсин нарежьте кружочками и выложите на рыбу. Готовьте запеченный лосось с апельсинами 25 минут при 180°. Подавайте со сливочным или медово-горчичным соусом.

Фаршированная рыба на Новый год

Ингредиенты:

рыба - 1 кг;

репчатый лук - 1 шт.;

подсолнечное масло - 1 стол. л.;

яйцо - 1 шт.;

батон черствый - 80 г;

молоко - 50 г;

лавровый лист - 1 шт.;

соль, перец, специи по вкусу.

Для фарширования хорошо подойдут судак, щука и карп - у них плотная кожура. Рыбу очистите от чешуи, плавников, внутренностей, промойте изнутри. Разрежьте тушку на два куска и аккуратно снимите кожу с помощью ножа. Выверните её наизнанку и отрежьте кончик хвоста. Отложите кожу в сторону.

Для начинки отделите рыбное мясо от костей. Лук нарежьте мелким кубиком и обжарьте на горячей сковороде с маслом до золотистого цвета. Батон замочите в молоке. Пропустите через мясорубку мясо рыбы с батоном и луком, вбейте яйцо, посолите и приправьте по вкусу.

Рыбную кожу наполните фаршем (удобно делать это, завернув в рулет с помощью пищевой пленки) и обжарьте по 2-3 минуты с двух сторон. Затем выложите рыбу в кастрюлю с водой и лавровым листом. Варите примерно 3 часа после закипания.

Хек в духовке в лимонном соусе

Ингредиенты:

филе хека - 350 г;

лимон - 0,5 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

сливочное масло - 50 г;

петрушка - 3 веточки;

соль, перец, специи по вкусу.

Хека можно заменить на любую другую белую рыбу. Духовку заранее разогрейте до 190°. Зелень мелко порубите, чеснок пропустите через пресс, сливочное масло растопите в микроволновке или на пару. Смешайте масло, чеснок, петрушку, лимонный сок, соль и молотый перец.

Рыбное филе выложите в форму для запекания и полейте соусом. Готовьте 10 минут при 190°, затем 3 минуты при 230°.

Запеченные мидии с сырной шапочкой

Ингредиенты:

мидии в ракушках - 500 г;

чеснок - 2 зубч.;

сливочное масло - 30 г;

сыр - 100 г;

соль и перец по вкусу.

Мидии раскройте с помощью ножа и удалите одну створку. Срежьте мышцу и желудок. Выложите морепродукты на противень с фольгой для запекания.

Масло растопите на водяной бане и остудите. Натрите сыр на мелкой терке и смешайте с маслом. Добавьте к начинке измельченный чеснок. Выложите на каждую мидию по ложке намазки. Запекайте блюдо 20 минут при 180°.

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