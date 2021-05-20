Чечевица хорошо подходит для супа и отлично насыщает.

Питательная чечевица с приятным вкусом редко используется в нашей домашней кухне. Многие люди не догадываются о полезных свойствах этой культуры. Чечевица прекрасно сочетается с мясом и другими овощами, хороша на гарнир и как крупа для супа. Чечевичный суп одновременно легкий и сытный, в нем сохраняются все полезные свойства бобовых, а вкус полностью раскрывается. Любители мяса по желанию могут положить в блюдо колбаски или сварить его с говядиной.

Суп с чечевицей и овощами

Чечевица - 1 стакан.

Оливковое масло - 50 мл.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 2 шт.

Чеснок - 4 зубч.

Тмин молотый - 2 ч.л.

Карри - 1 ч.л.

Помидор - 600 г.

Лимон - 0,5 шт.

Красный перец молотый по вкусу.

В кастрюлю налить оливковое масло и разогреть. Лук мелко нарезать, морковь очистить и натереть. Добавить лук и морковь в кастрюлю с маслом, обжарить до золотистого цвета. Добавить чеснок, тмин, порошок карри, тушить несколько минут. Затем всыпать нарезанные кубиком помидоры, добавить молотый перец, соль.

Залить овощи литром воды и добавить чечевицу. Довести до кипения, немного убавить огонь и оставить суп на полчаса под закрытой крышкой. Пару чашек супа измельчить в блендере и влить обратно в кастрюлю. Добавить нарезанную зелень, выжать сок половины лимона. Оставить суп настояться 10 минут и подавать к столу.

Томатный суп с чечевицей

Чечевица - 1 ст.

Томатный сок - 600 мл.

Морковь - 2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Сладкий перец - 1 шт.

Оливковое масло - 2 ст.л.

Мясной бульон - 1 стакан

Соль, перец по вкусу.

Чечевицу предварительно замочить на 40 минут в холодной воде. Затем отварить в подсоленной воде до полуготовности (примерно 20 минут для зеленой и коричневой чечевицы и 10 для красной). На сковороде обжарить мелко нарезанный лук, добавить тертую морковь. Обжаривать несколько минут на небольшом огне. К овощам добавить нарезанный кубиками перец, тушить еще несколько минут.

Овощи всыпать в бульон и довести до кипения. Всыпать в кастрюлю чечевицу, добавить томатный сок и варить 5 минут. Выключить огонь и оставить суп настаиваться под закрытой крышкой 20 минут. Подавать с измельченной зеленью и сметаной.

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Автор: Екатерина Пулатова