Уха - это наваристый суп на рыбном бульоне, который является частью русской кухни. Это блюдо считается простым и домашним, но его можно облагородить. Для этого в суп вместо обычной белой рыбы добавляют красную - горбушу, осетра, лосося, семги. Для такой ухи варят бульон на голове или хвоста, который наполняется рыбными соками и жирами. А в сам суп добавляют рыбное филе и овощи по вкусу.
Уха из красной рыбы
- Вода - 3 л.
- Голова красной рыбы - 1 шт.
- Красная рыба - 300 г.
- Лук - 2 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лавровый лист - 3 шт.
- Укроп по вкусу.
- Душистый перец горошком.
- Соль и перец черный молотый по вкусу.
Голову рыбы положить в кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения и варить 5 минут, снять пену. Положить в бульон одну почищенную целую луковицу и при наличии хвост рыбы. Варить бульон 30 минут на слабом огне, снимая пену. Луковицу и хвост с головой вытянуть. Их можно выкинуть или отделить остатки мяса.
Бульон процедить через мелкое сито или двойной слой марли. Поставить на огонь и довести до кипения. Луковицу и морковь почистить и нарезать крупными кубиками, положить в бульоне. Добавить в суп филе красной рыбы, горошины душистого перца, лавровый лист, черный перец и соль. Варить 10 минут на слабом огне. Всыпать измельченный укроп и варить ещё 2 минуты.
После приготовления дать ухе настоять 2 минуты и подавать к столу.
Уха из красной рыбы с пшеном и картофелем
- Вода - 2 л.
- Красная рыба - 350 г.
- Пшено - 100 г.
- Картошка - 2 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт.
- Перец горошком - 3 шт.
- Душистый перец горошком - 4 шт.
Рыбу вымыть и очистить, нарезать крупными стейками. Очистить луковицу. В кастрюлю с водой выложить рыбные стейки, целую луковицу, горошины душистого и черного перца и 1 ч. л. соли. Довести до кипения и варить 30 минут на маленьком огне, снимая пену. Вынуть рыбу с луком и процедить бульон через марлю.
Картофель нарезать крупными кусками, а морковь натереть на терке. Пшено перебрать и промыть. Бульон вернуть на огонь и довести до кипения, добавить пшено, картофель и морковь. Варить 15 минут. Вернуть в бульон рыбу и посолить уху при необходимости. Варить ещё 3 минуты. Готовый суп оставить на 10 минут и подавать к столу.
Уха с красной рыбой и сливками
- Филе рыбы - 250 г.
- Остатки рыбы (голова, хвост, хребет) - 150 г.
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Петрушка - 4 веточки.
- Сливки 20% - 100 мл.
- Сливочное масло - 50 г.
Филе красной рыбы должно быть без косточек и чешуи. Из остатков рыбы варить бульон на слабом огне 30 минут. Вынуть рыбу и процедить бульон через марлю. Вернуть на огонь. Добавить в бульон нарезанный картофель и варить 10 минут. Затем добавить филе рыбы и варить ещё 10 минут.
Морковь очистить и натереть на мелкой терке, лук мелко нарезать. Обжарить овощи на сливочном масле до готовности. Затем добавить несколько столовых ложек рыбного бульона и тушить 10 минут на маленьком костре. Влить к овощам сливки и тушить ещё 3 минуты. Соединить уху с обжаренными овощами в сливках. Поперчить и посолить суп, добавить перец по вкусу. Варить всё вместе 5 минут. При подаче украсить нарезанной петрушкой.
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